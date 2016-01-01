CalendarValueHistoryByEvent

Obtém um array de valores de todos os eventos no intervalo de tempo especificado, segundo o ID do evento.

int CalendarValueHistoryByEvent(

ulong event_id,

MqlCalendarValue& values[],

datetime datetime_from,

datetime datetime_to=0

);

Parâmetros

event_id

[in] ID do evento.

values[]

[out] Matriz de tipo MqlCalendarValue para obter valores de eventos. Veja um exemplo de processamento de eventos de calendário.

datetime_from

[in] Data de início do intervalo de tempo a partir do qual os eventos são selecionados pelo ID definido, enquanto datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in] Data final do intervalo de tempo a partir do qual os eventos são selecionados pelo ID definido. Se não for especificado o parâmetro datetime_to (ou é igual a 0), serão retornados todos os valores de evento da data especificada datetime_from, disponível no banco de dados do Calendário, incluindo os valores dos eventos planejados para o futuro.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, fals. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erro geral de tempo de execução),

4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memória insuficiente para execução da solicitação),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (excedido tempo limite de solicitação),

5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (tamanho de array insuficiente para obter descrições de todos os valores, portanto, eles recebem apenas o que contêm).

falha ao executar ArrayResize()

Se, para o valor de evento, não houver algum dos campos abaixo

struct MqlCalendarValue

{

...

long actual_value; // valor atual do indicador

long prev_value; // valor anterior do indicador

long revised_prev_value; // valor do evento anterior revisado

long forecast_value; // valor previsto do evento

...

};

o valor do campo ausente será retornado como INT64_MIN (-9223372036854775808). Veja o exemplo abaixo para valores de campo revised_prev_value.

Observação

Todas as funções para trabalhar com o Calendário Econômico usam o horário do servidor de negociação (TimeTradeServer). Isso significa que o tempo na estrutura MqlCalendarValue e os parâmetros de tempo de entrada nas funções CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory são definidos no fuso horário do servidor de negociação e não no horário local do usuário.

A estrutura MqlCalendarValue disponibiliza método para obter e verificar valores a partir dos campos actual_value, forecast_value, prev_value e revised_prev_value. Se o valor do campo não estiver definido, ele armazenará o valor LONG_MIN (-9223372036854775808).

Deve-se ter em mente que os valores nestes campos são armazenados multiplicados por um fator de um milhão. Isso significa que quando as funções CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent e CalendarValueLast recebem valores em MqlCalendarValue, é necessário verificar se os valores LONG_MIN desses campos são iguais; e se no campo estiver definido o valor, para obter o valor deve-se dividir o valor do campo por 1000 000 (um milhão). Outra maneira de obter valores é verificar e obter valores por funções da própria estrutura MqlCalendarValue.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- código do país para a União Europeia de acordo com a ISO 3166-1 Alpha-2

string EU_code="EU";

//--- obtenha os eventos para a União Europeia

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- imprima eventos para a União Europeia no Diário

if(events_count>0)

{

PrintFormat("Eventos para a União Europeia: %d",events_count);

//--- reduza a lista de eventos, para estudar basta deixar 10

ArrayResize(events,10);

ArrayPrint(events);

}

//--- veja que o evento "ECB Interest Rate Decision" tem event_id=999010007

ulong event_id=events[6].id; // o ID deste evento pode mudar no Calendário, por isso, verifique

string event_name=events[6].name; // nome do evento no Calendário

PrintFormat("Obtenha o valor para o evento event_name=%s event_id=%d",event_name,event_id);

//--- obtenha todos os valores do evento "ECB Interest Rate Decision"

MqlCalendarValue values[];

//--- defina os limites do intervalo de onde são tomados os eventos

datetime date_from=0; // pegue todos os eventos desde o começo do histórico

datetime date_to=D'01.01.2016'; // pege eventos não mais antigos que 2016

if(CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to))

{

PrintFormat("Obtidos valores de eventos %s: %d",

event_name,ArraySize(values));

//--- reduza a lista de eventos para 10, isso chega 10

ArrayResize(values,10);

ArrayPrint(values);

}

else

{

PrintFormat("Erro! Falha ao obter valores para o evento event_id=%d",event_id);

PrintFormat("Código de erro: %d",GetLastError());

}

}

//---

/*

Resultado:

Eventos para a União Europeia: 56

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserv

[0] 999010001 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting" "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[1] 999010002 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts" "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"

[2] 999010003 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference" "ECB Monetary Policy Press Conference"

[3] 999010004 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech" "ECB President Draghi Speech"

[4] 999010005 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"

[5] 999010006 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision" "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[6] 999010007 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision" "ECB Interest Rate Decision"

[7] 999010008 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin" "ECB Economic Bulletin"

[8] 999010009 1 5 0 0 999 2 2 3 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro" "ECB Targeted LTRO"

[9] 999010010 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech" "ECB Executive Board Member Praet Speech"

Obtenha os valores para o evento event_name=ECB Interest Rate Decision event_id=999010007

Obtidos os valores para o evento ECB Interest Rate Decision: 102

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 2776 999010007 2007.03.08 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 4250000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[1] 2777 999010007 2007.05.10 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[2] 2778 999010007 2007.06.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[3] 2779 999010007 2007.07.05 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[4] 2780 999010007 2007.08.02 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[5] 2781 999010007 2007.09.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[6] 2782 999010007 2007.10.04 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[7] 2783 999010007 2007.11.08 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[8] 2784 999010007 2007.12.06 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[9] 2785 999010007 2008.01.10 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

*/

Veja também

CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistory, CalendarEventById, CalendarValueById