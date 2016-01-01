DocumentaçãoSeções
Obtém um array de valores de todos os eventos no intervalo de tempo especificado, segundo o ID do evento.

int  CalendarValueHistoryByEvent(
   ulong              event_id,          // identificador do evento 
   MqlCalendarValue&  values[],          // array para obter a descrição dos valores 
   datetime           datetime_from,     // borda esquerda do intervalo de tempo
   datetime           datetime_to=0      // borda direita do intervalo de tempo
   );

Parâmetros

event_id

[in]  ID do evento.

values[]

[out]  Matriz de tipo MqlCalendarValue para obter valores de eventos. Veja um exemplo de processamento de eventos de calendário.

datetime_from

[in]  Data de início do intervalo de tempo a partir do qual os eventos são selecionados pelo ID definido, enquanto datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in]   Data final do intervalo de tempo a partir do qual os eventos são selecionados pelo ID definido. Se não for especificado o parâmetro datetime_to (ou é igual a 0), serão retornados todos os valores de evento da data especificada datetime_from, disponível no banco de dados do Calendário, incluindo os valores dos eventos planejados para o futuro.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, fals. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:

  • 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR  (erro geral de tempo de execução),
  • 4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memória insuficiente para execução da solicitação),
  • 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (excedido tempo limite de solicitação),
  • 5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (tamanho de array insuficiente para obter descrições de todos os valores, portanto, eles recebem apenas o que contêm).

Se, para o valor de evento, não houver algum dos campos abaixo

struct MqlCalendarValue
  {
   ...
   long              actual_value;              // valor atual do indicador
   long              prev_value;                // valor anterior do indicador
   long              revised_prev_value;        // valor do evento anterior revisado
   long              forecast_value;            // valor previsto do evento
   ...
  };

o valor do campo ausente será retornado como INT64_MIN (-9223372036854775808). Veja o exemplo abaixo para valores de campo revised_prev_value.

Observação

Todas as funções para trabalhar com o Calendário Econômico usam o horário do servidor de negociação (TimeTradeServer). Isso significa que o tempo na estrutura MqlCalendarValue e os parâmetros de tempo de entrada nas funções CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory são definidos no fuso horário do servidor de negociação e não no horário local do usuário.

A estrutura MqlCalendarValue disponibiliza método para obter e verificar valores a partir dos campos actual_value, forecast_value, prev_value e revised_prev_value. Se o valor do campo não estiver definido, ele armazenará o valor LONG_MIN (-9223372036854775808).

Deve-se ter em mente que os valores nestes campos são armazenados multiplicados por um fator de um milhão. Isso significa que quando as funções CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent e CalendarValueLast recebem valores em MqlCalendarValue, é necessário verificar se os valores LONG_MIN desses campos são iguais; e se no campo estiver definido o valor, para obter o valor deve-se dividir o valor do campo por 1000 000 (um milhão). Outra maneira de obter valores é verificar e obter valores por funções da própria estrutura MqlCalendarValue.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- código do país para a União Europeia de acordo com a ISO 3166-1 Alpha-2
   string EU_code="EU";
//--- obtenha os eventos para a União Europeia
   MqlCalendarEvent events[];
   int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);
//--- imprima eventos para a União Europeia no Diário
   if(events_count>0)
     {
      PrintFormat("Eventos para a União Europeia: %d",events_count);
      //--- reduza a lista de eventos, para estudar basta deixar 10
      ArrayResize(events,10);
      ArrayPrint(events);
     }
//--- veja que o evento "ECB Interest Rate Decision" tem event_id=999010007
   ulong event_id=events[6].id;        // o ID deste evento pode mudar no Calendário, por isso, verifique
   string event_name=events[6].name;   // nome do evento no Calendário
   PrintFormat("Obtenha o valor para o evento event_name=%s event_id=%d",event_name,event_id);
//--- obtenha todos os valores do evento "ECB Interest Rate Decision"
   MqlCalendarValue values[];
//--- defina os limites do intervalo de onde são tomados os eventos
   datetime date_from=0;           // pegue todos os eventos desde o começo do histórico
   datetime date_to=D'01.01.2016'; // pege eventos não mais antigos que 2016
   if(CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to))
     {
      PrintFormat("Obtidos valores de eventos %s: %d",
                  event_name,ArraySize(values));
      //--- reduza a lista de eventos para 10, isso chega 10
      ArrayResize(values,10);
      ArrayPrint(values);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Erro! Falha ao obter valores para o evento event_id=%d",event_id);
      PrintFormat("Código de erro: %d",GetLastError());
     }
  }
//---
/*
  Resultado:
  Eventos para a União Europeia: 56
            [id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits]                                        [source_url]                                 [event_code]                                    [name] [reserv
   [0] 999010001      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting"            "ECB Non-monetary Policy Meeting"                
   [1] 999010002      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts"       "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"           
   [2] 999010003      0        5           0           0          999      0            3            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference"       "ECB Monetary Policy Press Conference"           
   [3] 999010004      0        5           0           0          999      0            3            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech"                "ECB President Draghi Speech"                    
   [4] 999010005      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"           
   [5] 999010006      1        5           0           0          999      1            3            0        2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision"                  "ECB Deposit Facility Rate Decision"             
   [6] 999010007      1        5           0           0          999      1            3            0        2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision"                 "ECB Interest Rate Decision"                     
   [7] 999010008      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin"                      "ECB Economic Bulletin"                          
   [8] 999010009      1        5           0           0          999      2            2            3        3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro"                              "ECB Targeted LTRO"                              
   [9] 999010010      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech"    "ECB Executive Board Member Praet Speech"        
  Obtenha os valores para o evento event_name=ECB Interest Rate Decision event_id=999010007
  Obtidos os valores para o evento ECB Interest Rate Decision: 102
       [id] [event_id]              [time]            [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value]     [forecast_value] [impact_type] [reserved]
   [0] 2776  999010007 2007.03.08 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        3750000      4250000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [1] 2777  999010007 2007.05.10 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        3750000      3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [2] 2778  999010007 2007.06.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [3] 2779  999010007 2007.07.05 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [4] 2780  999010007 2007.08.02 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [5] 2781  999010007 2007.09.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [6] 2782  999010007 2007.10.04 11:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [7] 2783  999010007 2007.11.08 12:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [8] 2784  999010007 2007.12.06 12:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
   [9] 2785  999010007 2008.01.10 12:45:00 1970.01.01 00:00:00          0        4000000      4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
*/

 

Veja também

CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistory, CalendarEventById, CalendarValueById