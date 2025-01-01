DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXPrimiveTopologySet 

DXPrimiveTopologySet

Define o tipo de primitivas para renderização com ajuda de DXDrawIndexed().

bool  DXPrimiveTopologySet(
   int                         context,                // identifica o contexto gráfico
   ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY  primitive_topology      // tipo de primitiva
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

primitive_topology

[in]  Valor da enumeração ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY

Identificador

Valor

Em conformidade com D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

1

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

2

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

3

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

4

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

5

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

6

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

7

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

8

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ

9

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ