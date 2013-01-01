- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileDelete
Deletar o arquivo especificado dentro da pasta local do terminal do cliente.
|
bool FileDelete(
Parâmetros
file_name
[in] Nome do arquivo.
common_flag=0
[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local.
Valor do Retorno
Em caso de falha a função retornará false.
Observação
Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.
Exclui o arquivo especificado a partir de uma pasta local do terminal do cliente (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files em caso de testes). Se common_flag = FILE_COMMON, então a função remove o arquivo da pasta compartilhada para todos os terminais do cliente.
Exemplo:
|
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script