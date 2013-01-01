FileDelete

Deletar o arquivo especificado dentro da pasta local do terminal do cliente.

bool FileDelete(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Parâmetros

file_name

[in] Nome do arquivo.

common_flag=0

[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local.

Valor do Retorno

Em caso de falha a função retornará false.

Observação

Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.

Exclui o arquivo especificado a partir de uma pasta local do terminal do cliente (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files em caso de testes). Se common_flag = FILE_COMMON, então a função remove o arquivo da pasta compartilhada para todos os terminais do cliente.

Exemplo: