FileWriteString
A função escreve o valor de um parâmetro do tipo string em um arquivo BIN, CSV ou TXT começando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo. Quando escrever para um arquivo CSV ou TXT: se existe um símbolo na string '\n' (LF) sem caractere anterior '\r' (CR), então antes de '\n' desaparecer '\r' é adicionado.
uint FileWriteString(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
text_string
[in] Seqüência.
length=-1
[in] O número de caracteres que você quer escrever. Esta opção é necessária para escrever uma string em um arquivo BIN. Se o tamanho não for especificado, então a string inteira, sem o trailer 0 (zero) é escrita. Se você especificar um tamanho menor do que o comprimento da string, então uma parte da string sem o trailer 0 (zero) é escrita. Se você especificar um tamanho maior do que o comprimento da string, a string é preenchido por um número apropriado de zeros. Para arquivos do tipo CSV e TXT, este parâmetro é ignorado e a string é escrita inteiramente.
Valor do Retorno
Se for bem sucedido, a função retorna o número de bytes escritos. O ponteiro do arquivo é deslocado pelo mesmo número de bytes.
Observação
Note que quando se escreve para um arquivo aberto pela bandeira FILE_UNICODE (ou sem uma bandeira FILE_ANSI), então o número de bytes escrito será duas vezes tão grande como o número de cadeia de string escritas. Quando gravar para um arquivo aberto com a bandeira FILE_ANSI, o número de bytes escritos irá coincidir com o número de caracteres de string escritas.
Exemplo:
