IndicatorRelease

A função remove um handle de indicador e libera o bloco de cálculo do indicador, se ele não for usado por ninguém mais.

bool IndicatorRelease(

int indicator_handle,

);

Valor de retorno

Retorna true no caso de sucesso, caso contrário retorna false.

Observação

A função permite remover um handle de indicador, se ele não mais for necessário, deste modo, economizando memória . O handle é removido imediatamente, o bloco de cálculo é excluído em algum momento (se ele não for chamado por ninguém mais).

Durante o funcionamento do testador de estratégias, a função IndicatorRelease() não é executada.

Exemplo: