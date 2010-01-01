- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorRelease
A função remove um handle de indicador e libera o bloco de cálculo do indicador, se ele não for usado por ninguém mais.
bool IndicatorRelease(
Valor de retorno
Retorna true no caso de sucesso, caso contrário retorna false.
Observação
A função permite remover um handle de indicador, se ele não mais for necessário, deste modo, economizando memória . O handle é removido imediatamente, o bloco de cálculo é excluído em algum momento (se ele não for chamado por ninguém mais).
Durante o funcionamento do testador de estratégias, a função IndicatorRelease() não é executada.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+