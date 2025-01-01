GlobalVariablesDeleteAll

Apaga as variáveis globais do terminal do cliente.

int GlobalVariablesDeleteAll(

string prefix_name=NULL,

datetime limit_data=0

);

Parâmetros

prefix_name=NULL

[in] Prefixo do nome de variáveis globais para remover. Se você especificar um prefixo NULL ou string vazia, então todas as variáveis que atendam o critério dados serão apagados.

limit_data=0

[in] Data para selecionar as variáveis globais no momento de sua última modificação. A função remove variáveis globais, que foram alteradas antes desta data. Se o parâmetro for zero, então todas as variáveis que atendam o primeiro critério (prefixo) são excluídos.

Valor do Retorno

O número de variáveis apagados.

Observação

Se ambas as opções são iguais a zero (prefix_name = NULL e limit_data = 0), então função exclui todas as variáveis globais da terminação. Se ambos os parâmetros são especificados, então ele elimina variáveis globais correspondentes a ambos os parâmetros.

As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde suas última utilização, então eles são excluídos automaticamente.

Exemplo: