- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Apaga as variáveis globais do terminal do cliente.
|
int GlobalVariablesDeleteAll(
Parâmetros
prefix_name=NULL
[in] Prefixo do nome de variáveis globais para remover. Se você especificar um prefixo NULL ou string vazia, então todas as variáveis que atendam o critério dados serão apagados.
limit_data=0
[in] Data para selecionar as variáveis globais no momento de sua última modificação. A função remove variáveis globais, que foram alteradas antes desta data. Se o parâmetro for zero, então todas as variáveis que atendam o primeiro critério (prefixo) são excluídos.
Valor do Retorno
O número de variáveis apagados.
Observação
Se ambas as opções são iguais a zero (prefix_name = NULL e limit_data = 0), então função exclui todas as variáveis globais da terminação. Se ambos os parâmetros são especificados, então ele elimina variáveis globais correspondentes a ambos os parâmetros.
As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde suas última utilização, então eles são excluídos automaticamente.
Exemplo:
|
