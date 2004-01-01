Variáveis

Declarando Variáveis

Variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas. Nomes únicos são usados para identificar variáveis. Para declarar uma variável, você deve especificar o seu tipo e nome único. Declaração de variável não é um operador.

Os tipos simples são:

char, short, int, long, uchar, ushort, uint, ulong — inteiros;

color — inteiro representando a cor-RGB (red, green, blue);

datetime — a data e hora, um inteiro sem sinal (unsigned) contendo o número de segundos desde a 0 hora de 1 de Janeiro de 1970;

bool — valores booleanos true e false ;

double — número de ponto flutuante de dupla precisão;

float — número de ponto flutuante de precisão simples;

string — cadeias de caracteres.

Exemplos:

string szInfoBox;

int nOrders;

double dSymbolPrice;

bool bLog;

datetime tBegin_Data = D'2004.01.01 00:00';

color cModify_Color = C'0x44,0xB9,0xE6';

Tipos compostos ou complexos:

Estruturas são tipos de dados compostos construídas usando outros tipos.

struct MyTime

{

int hour; // 0-23

int minute; // 0-59

int second; // 0-59

};

...

MyTime strTime; // Variável previamente declarada da estrutura MyTime

Não se pode declarar variáveis do tipo estrutura até que se declare a estrutura.

Arrays

Array (ou matriz) é uma seqüência indexada de dados de tipos idênticos:

int a[50]; // Array de uma dimensão de 50 inteiros.

double m[7][50]; // Array de duas dimensões de sete arrays,

// cada um deles constituído de 50 números.

MyTime t[100]; // Array contendo elementos como MyTime

Somente um inteiro pode ser um índice de array. Não são permitidos arrays com mais que quatro dimensões. A numeração de elementos de um array começa com 0. O último elemento de um array de uma dimensão tem o número do índice que é 1 a menos que o tamanho do array. Isso significa que chamar pelo último elemento de um array constituído de 50 aparecerá como a[49]. O mesmo acontece a arrays multidimensionais: uma dimensão é indexada de 0 ao tamanho da dimensão menos 1. O último elemento de um array de duas dimensões aparecerá como m[6][49].

Arrays estáticos não podem ser representados como séries de tempo, isto é, a funçãoArraySetAsSeries() não pode ser aplicada a eles, esta função define o acesso aos elementos de um array do fim para o começo. Se você desejar ter acesso a um array da mesma forma que uma série de tempo, use o objeto de array dinâmico.

Se houver uma tentativa de acesso fora da faixa do array, a execução do subsistema gerará um erro crítico e o programa será interrompido.

Métodos embutidos para trabalhar usando arrays #

Para trabalhar com arrays, você pode usar as funções da seção Operações de arrays, bem como métodos embutidos:

Método Análogo Descrição void array.Fill(const scalar value, const int start_pos=0, const int count=-1); ArrayFill, ArrayInitialize Preenche o array com o valor especificado void array.Free(); ArrayFree Libera o buffer dinâmico do array e define o tamanho da dimensão zero como 0 (zero) int array.Resize(const int range0_size, const int reserve); int array.Resize(const int range_sizes[], const int reserve); ArrayResize Estabelece um novo tamanho na primeira dimensão do array int array.Print(); ArrayPrint Imprime os valores de um array de tipo simples no log int array.Size(const int range=-1); ArraySize, ArrayRange Retorna o número de elementos em todo o array (range=-1) ou na dimensão especificada do array bool array.IsDynamic(); ArrayIsDynamic Verifica se o array é dinâmico bool array.IsIndicatorBuffer(); Verifica se o array é um buffer indicador bool array.IsSeries(); ArrayIsSeries Verifica se o array é uma série temporal bool array.AsSeries(); ArrayGetAsSeries Verifica a direção de indexação do array bool array.AsSeries(const bool as_series); ArraySetAsSeries Define a direção da indexação no array int array.Copy(const src_array[], const int dst_start, const int src_start, const int cnt); ArrayCopy Copia os valores de um array em outro array int array.Compare(const src_array[], const int dst_start, const int src_start, const int cnt); ArrayCompare Retorna o resultado de uma comparação de dois arrays de tipos simples ou de estruturas personalizadas int array.Insert(const src_array[], const int dst_start, const int src_start, const int cnt); ArrayInsert Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado int array.Remove(const int start_pos, const int count); ArrayRemove Elimina o número especificado de elementos do array a partir do índice especificado int array.Reverse(const int start_pos, const int count); ArrayReverse Desdobra o número especificado de elementos do array, começando pelo índice especificado bool array.Swap(array& arr[]); ArraySwap Troca de conteúdo com outro array dinâmico do mesmo tipo void array.Sort(sort_function); ArraySort Classificação de arrays numéricos por primeira dimensão int array.Search(scalar value, search_function); ArrayBsearch Retorna o índice do primeiro elemento encontrado na primeira dimensão do array int array.Find((scalar value, search_function); Procura o array usando a função passada e retorna o índice do primeiro elemento encontrado array array.Select(scalar value, search_function); Procura o array usando a função passada e retorna o array com todos os elementos encontrados

Especificadores de Acesso

Especificadores de acesso definem como o compilador pode acessar variáveis, membros de estruturas ou classes.

O especificador const declara uma variável como uma constante e não permite modificar esta variável durante o tempo de execução. Uma inicialização simples de uma variável é permitida durante sua declaração.

Exemplo:

int OnCalculate (const int rates_total, // tamanho do array price[]

const int prev_calculated, // barras tratadas na chamada anterior

const int begin, // a partir de onde começam os dados significativos

const double& price[] // array a ser calculado

);

Para acessar membros de estruturas e classes use os seguintes qualificadores:

public — permite acesso irrestrito às variáveis ou métodos da classe

protected — permite acesso a partir dos métodos desta classe, bem como a partir dos métodos de classes publicamente herdadas . Outro acesso é impossível;

private — permite acesso às variáveis e métodos da classe somente a partir dos métodos da mesma classe.

virtual — aplica-se apenas a métodos de classe (não a métodos de estrutura) e diz ao compilador que este método deve se colocado na tabela de funções virtuais da classe.

Classes de Armazenamento

Existem três classes de armazenamento: static, input e extern. Estes modificadores de classe de armazenamento explicitamente indicam ao compilador que as variáveis correspondentes estão distribuídas em uma área pré-alocada de memória, que é chamada de global pool. Além disso, estes modificadores indicam um processamento especial dos dados da variável. Se uma variável declarada em nível local não for uma variável estática, a memória para tal variável é alocada automaticamente em uma pilha de programa. A liberação de memória alocada para um array não estático (non-static) é também realizada automaticamente quando se passa além da área de visibilidade do bloco em que o array está declarado.

Veja também

Tipos de Dados, Encapsulamento e Extensibilidade de Tipos,Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criação e Exclusão de Objetos, Membros Estáticos de uma Classe