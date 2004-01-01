- Variáveis Locais
- Parâmetros Formais
- Variáveis Estáticas
- Variáveis Globais
- Variáveis de Entrada
- Variáveis Externas
- Inicialização de Variáveis
- Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis
- Criação e Exclusão de Objetos
Variáveis
Declarando Variáveis
Variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas. Nomes únicos são usados para identificar variáveis. Para declarar uma variável, você deve especificar o seu tipo e nome único. Declaração de variável não é um operador.
Os tipos simples são:
- char, short, int, long, uchar, ushort, uint, ulong — inteiros;
- color — inteiro representando a cor-RGB (red, green, blue);
- datetime — a data e hora, um inteiro sem sinal (unsigned) contendo o número de segundos desde a 0 hora de 1 de Janeiro de 1970;
- bool — valores booleanos true e false;
- double — número de ponto flutuante de dupla precisão;
- float — número de ponto flutuante de precisão simples;
- string — cadeias de caracteres.
Exemplos:
|
string szInfoBox;
Tipos compostos ou complexos:
Estruturas são tipos de dados compostos construídas usando outros tipos.
|
struct MyTime
Não se pode declarar variáveis do tipo estrutura até que se declare a estrutura.
Array (ou matriz) é uma seqüência indexada de dados de tipos idênticos:
|
int a[50]; // Array de uma dimensão de 50 inteiros.
Somente um inteiro pode ser um índice de array. Não são permitidos arrays com mais que quatro dimensões. A numeração de elementos de um array começa com 0. O último elemento de um array de uma dimensão tem o número do índice que é 1 a menos que o tamanho do array. Isso significa que chamar pelo último elemento de um array constituído de 50 aparecerá como a[49]. O mesmo acontece a arrays multidimensionais: uma dimensão é indexada de 0 ao tamanho da dimensão menos 1. O último elemento de um array de duas dimensões aparecerá como m[6][49].
Arrays estáticos não podem ser representados como séries de tempo, isto é, a funçãoArraySetAsSeries() não pode ser aplicada a eles, esta função define o acesso aos elementos de um array do fim para o começo. Se você desejar ter acesso a um array da mesma forma que uma série de tempo, use o objeto de array dinâmico.
Se houver uma tentativa de acesso fora da faixa do array, a execução do subsistema gerará um erro crítico e o programa será interrompido.
Métodos embutidos para trabalhar usando arrays #
Para trabalhar com arrays, você pode usar as funções da seção Operações de arrays, bem como métodos embutidos:
|
Método
|
Análogo
|
Descrição
|
void array.Fill(const scalar value, const int start_pos=0, const int count=-1);
|
Preenche o array com o valor especificado
|
void array.Free();
|
Libera o buffer dinâmico do array e define o tamanho da dimensão zero como 0 (zero)
|
int array.Resize(const int range0_size, const int reserve);
int array.Resize(const int range_sizes[], const int reserve);
|
Estabelece um novo tamanho na primeira dimensão do array
|
int array.Print();
|
Imprime os valores de um array de tipo simples no log
|
int array.Size(const int range=-1);
|
Retorna o número de elementos em todo o array (range=-1) ou na dimensão especificada do array
|
bool array.IsDynamic();
|
Verifica se o array é dinâmico
|
bool array.IsIndicatorBuffer();
|
|
Verifica se o array é um buffer indicador
|
bool array.IsSeries();
|
Verifica se o array é uma série temporal
|
bool array.AsSeries();
|
Verifica a direção de indexação do array
|
bool array.AsSeries(const bool as_series);
|
Define a direção da indexação no array
|
int array.Copy(const src_array[], const int dst_start, const int src_start, const int cnt);
|
Copia os valores de um array em outro array
|
int array.Compare(const src_array[], const int dst_start, const int src_start, const int cnt);
|
Retorna o resultado de uma comparação de dois arrays de tipos simples ou de estruturas personalizadas
|
int array.Insert(const src_array[], const int dst_start, const int src_start, const int cnt);
|
Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado
|
int array.Remove(const int start_pos, const int count);
|
Elimina o número especificado de elementos do array a partir do índice especificado
|
int array.Reverse(const int start_pos, const int count);
|
Desdobra o número especificado de elementos do array, começando pelo índice especificado
|
bool array.Swap(array& arr[]);
|
Troca de conteúdo com outro array dinâmico do mesmo tipo
|
void array.Sort(sort_function);
|
Classificação de arrays numéricos por primeira dimensão
|
int array.Search(scalar value, search_function);
|
Retorna o índice do primeiro elemento encontrado na primeira dimensão do array
|
int array.Find((scalar value, search_function);
|
|
Procura o array usando a função passada e retorna o índice do primeiro elemento encontrado
|
array array.Select(scalar value, search_function);
|
|
Procura o array usando a função passada e retorna o array com todos os elementos encontrados
Especificadores de Acesso
Especificadores de acesso definem como o compilador pode acessar variáveis, membros de estruturas ou classes.
O especificador const declara uma variável como uma constante e não permite modificar esta variável durante o tempo de execução. Uma inicialização simples de uma variável é permitida durante sua declaração.
Exemplo:
|
int OnCalculate (const int rates_total, // tamanho do array price[]
Para acessar membros de estruturas e classes use os seguintes qualificadores:
- public — permite acesso irrestrito às variáveis ou métodos da classe
- protected — permite acesso a partir dos métodos desta classe, bem como a partir dos métodos de classes publicamente herdadas. Outro acesso é impossível;
- private — permite acesso às variáveis e métodos da classe somente a partir dos métodos da mesma classe.
- virtual — aplica-se apenas a métodos de classe (não a métodos de estrutura) e diz ao compilador que este método deve se colocado na tabela de funções virtuais da classe.
Classes de Armazenamento
Existem três classes de armazenamento: static, input e extern. Estes modificadores de classe de armazenamento explicitamente indicam ao compilador que as variáveis correspondentes estão distribuídas em uma área pré-alocada de memória, que é chamada de global pool. Além disso, estes modificadores indicam um processamento especial dos dados da variável. Se uma variável declarada em nível local não for uma variável estática, a memória para tal variável é alocada automaticamente em uma pilha de programa. A liberação de memória alocada para um array não estático (non-static) é também realizada automaticamente quando se passa além da área de visibilidade do bloco em que o array está declarado.
Veja também
Tipos de Dados, Encapsulamento e Extensibilidade de Tipos,Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criação e Exclusão de Objetos, Membros Estáticos de uma Classe