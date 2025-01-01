Referência MQL5Trabalho com DirectXDXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
Retorna o tipo de identificador.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
Parâmetros
handle
[in] Identificador.
Valor retornado
Valor da enumeração ENUM_DX_HANDLE_TYPE
|
Identificador
|
Valor
|
Descrição
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
Identificador inválido
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
Identificador para contexto gráfico
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
Identificador para sombreador
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
Identificador para buffer de vértice ou de índice
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
Identificador para parâmetros de entrada do sombreador
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
Identificador para textura