DXHandleType

Retorna o tipo de identificador.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // identificador 
   );

Parâmetros

handle

[in]     Identificador.

Valor retornado

Valor da enumeração ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

Identificador

Valor

Descrição

DX_HANDLE_INVALID

0

Identificador inválido

DX_HANDLE_CONTEXT

1

Identificador para contexto gráfico

DX_HANDLE_SHADER

2

Identificador para sombreador

DX_HANDLE_BUFFER

3

Identificador para buffer de vértice ou de índice

DX_HANDLE_INPUT

4

Identificador para parâmetros de entrada do sombreador

DX_HANDLE_TEXTURE

5

Identificador para textura