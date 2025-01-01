TerminalInfoDouble

Retorna o valor da propriedade necessária a partir do ambiente do programa mql5.

double TerminalInfoDouble(

int property_id

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.

Retornar Valor

Valor do tipo double.

Exemplo: