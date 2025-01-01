DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Verificando EstadoTerminalInfoDouble 

TerminalInfoDouble

Retorna o valor da propriedade necessária a partir do ambiente do programa mql5.

double  TerminalInfoDouble(
   int  property_id      // identificador de uma propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.

Retornar Valor

Valor do tipo double.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o saldo do usuário na MQL5.community
   double balance = TerminalInfoDouble(TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE);
 
//--- enviamos o valor obtido para o log
   PrintFormat("Balance in MQL5.community: %.2f"balance);
   /*
   resultado
   Balance in MQL5.community: 230.50
   */
  }