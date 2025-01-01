- GetLastError
Retorna o valor da propriedade necessária a partir do ambiente do programa mql5.
double TerminalInfoDouble(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.
Retornar Valor
Valor do tipo double.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+