ChartYOnDropped

Retorna a coordenada X do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi encerrado.

int  ChartYOnDropped();

Valor retornado

O valor da coordenada Y.

Observação

Direção do eixo Y a partir de cima para baixo.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos e imprimimos as coordenadas X e Y do ponto do gráfico, onde esse script é posicionado usando o mouse
   int x=ChartXOnDropped();
   int y=ChartYOnDropped();
   PrintFormat("Script dropped to coordinates X = %d, Y = %d"xy);
   /*
   Resultado:
   Script dropped to coordinates X = 429Y = 114
   */
  }

