- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartYOnDropped
Retorna a coordenada X do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi encerrado.
int ChartYOnDropped();
Valor retornado
O valor da coordenada Y.
Observação
Direção do eixo Y a partir de cima para baixo.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped