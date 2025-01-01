DocumentaçãoSeções
TerminalInfoString

A função retorna o valor da propriedade necessária a partir do ambiente de um programa mql5. A propriedade deve ser do tipo string.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // identificador de uma propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valor de Retorno

Valor de tipo string.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos dados do sistema operacional e do terminal
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // nome do sistema operacional do usuário
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // nome do terminal
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // pasta a partir da qual o terminal é iniciado
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // pasta onde os dados do terminal são armazenados
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // pasta comum de todos os terminais clientes instalados no computador
 
//--- enviamos os dados obtidos para o log
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }