TerminalInfoString

A função retorna o valor da propriedade necessária a partir do ambiente de um programa mql5. A propriedade deve ser do tipo string.

string TerminalInfoString(

int property_id

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valor de Retorno

Valor de tipo string.

Exemplo: