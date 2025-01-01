- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
TerminalInfoString
A função retorna o valor da propriedade necessária a partir do ambiente de um programa mql5. A propriedade deve ser do tipo string.
|
string TerminalInfoString(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Valor de Retorno
Valor de tipo string.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+