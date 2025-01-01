- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
Abre um novo gráfico com o símbolo e período especificado.
|
long ChartOpen(
Parâmetros
symbol
[in] Simbolo do gráfico. NULL significa o símbolo do gráfico de corrente (Expert Advisor é anexado).
period
[in] Período do Gráfico (Prazo). Pode ser um dos valores de ENUM_TIMEFRAMES. 0 (zero) significa o período do atual gráfico.
Valor retornado
Se com sucesso, retorna à abertura do ID gráfico. Caso contrário, retorna 0(zero).
Observação
O número máximo possível de cartas abertas simultaneamente no terminal não pode exceder o valor CHARTS_MAX.
Exemplo:
|
#define CHART_SYMBOL NULL