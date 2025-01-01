DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLContextFree 

CLContextFree

Remove um contexto OpenCL.

void  CLContextFree(
   int  context     // Manipulador para um contexto OpenCL
   );

Parâmetros

context

[in]  Manipula o contexto OpenCL.

Valor do Retorno

Nenhum. No caso de um erro interno o valor do modificador _LastError. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().