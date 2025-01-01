Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
Retorna o tipo de um manipulador de OpenCL como um valor do enumerador ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Parâmetros
handle
[in] Um manipulador para um objeto OpenCL: um contexto, um kernel ou um programa OpenCL.
Valor do Retorno
O tipo de manipulador de OpenCL como valor do enumerador ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
Identificador
|
Descrição
|
OPENCL_INVALID
|
Manipulador incorreto
|
OPENCL_CONTEXT
|
Um manipulador de contexto OpenCL
|
OPENCL_PROGRAM
|
Um manipulador do programa OpenCL
|
OPENCL_KERNEL
|
Um manipulador do kernel OpenCL
|
OPENCL_BUFFER
|
Um manipulador do buffer OpenCL