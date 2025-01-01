CLHandleType

Retorna o tipo de um manipulador de OpenCL como um valor do enumerador ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(

int handle

);

Parâmetros

handle

[in] Um manipulador para um objeto OpenCL: um contexto, um kernel ou um programa OpenCL.

Valor do Retorno

O tipo de manipulador de OpenCL como valor do enumerador ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE