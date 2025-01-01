DocumentaçãoSeções
CLHandleType 

CLHandleType

Retorna o tipo de um manipulador de OpenCL como um valor do enumerador ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // Manipulação de um objeto OpenCL
   );

Parâmetros

handle

[in]  Um manipulador para um objeto OpenCL: um contexto, um kernel ou um programa OpenCL.

Valor do Retorno

O tipo de manipulador de OpenCL como valor do enumerador ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Identificador

Descrição

OPENCL_INVALID

Manipulador incorreto

OPENCL_CONTEXT

Um manipulador de contexto OpenCL

OPENCL_PROGRAM

Um manipulador do programa OpenCL

OPENCL_KERNEL

Um manipulador do kernel OpenCL

OPENCL_BUFFER

Um manipulador do buffer OpenCL