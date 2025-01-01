DXRelease

Libera o identificador.

bool DXRelease(

int handle

);

Parâmetros

context

[in] Identificador a ser liberado.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

Todos os identificadores criados que não são usados mais devem ser liberados explicitamente com ajuda da função DXRelease().