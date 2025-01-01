PlotIndexSetDouble

A função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. A propriedade indicador deve ser do tipo double.

bool PlotIndexSetDouble(

int plot_index,

int prop_id,

double prop_value

);

Parâmetros

plot_index

[in] Índice de plotagem gráfica

prop_id

[in] O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_value

[in] O valor da propriedade.

Valor do Retorno

Se com sucesso, retorna true, do contrário false.