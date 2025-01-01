DocumentaçãoSeções
A função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. A propriedade indicador deve ser do tipo double.

bool  PlotIndexSetDouble(
   int     plot_index,     // plotando o índice do estilo
   int     prop_id,        // propriedade identificador
   double  prop_value      // valor para ser definido
   );

Parâmetros

plot_index

[in]  Índice de plotagem gráfica

prop_id

[in] O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_value

[in]  O valor da propriedade.

Valor do Retorno

Se com sucesso, retorna true, do contrário false.