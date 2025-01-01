Referência MQL5Indicadores CustomizadosPlotIndexSetDouble
PlotIndexSetDouble
A função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. A propriedade indicador deve ser do tipo double.
|
bool PlotIndexSetDouble(
Parâmetros
plot_index
[in] Índice de plotagem gráfica
prop_id
[in] O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.
prop_value
[in] O valor da propriedade.
Valor do Retorno