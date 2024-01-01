- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FolderCreate
A função cria uma pasta no diretório Arquivos (dependendo do valor de common_flag).
bool FolderCreate(
Parâmetros
folder_name
[in] O nome do diretório que deseja criar. Contém o caminho relativo para a pasta.
common_flag=0
[in] Bandeira determinando a localização do diretório. Se common_flag=FILE_COMMON, então o diretório está na pasta compartilhada para todos os terminais do cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o diretório está em uma pasta local (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files na caso de testes).
Valor do Retorno
Retorna true se bem-sucedida, caso contrário - false.
Observação
Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.
Exemplo:
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
