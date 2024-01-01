FolderCreate

A função cria uma pasta no diretório Arquivos (dependendo do valor de common_flag).

bool FolderCreate(

string folder_name,

int common_flag=0

);

Parâmetros

folder_name

[in] O nome do diretório que deseja criar. Contém o caminho relativo para a pasta.

common_flag=0

[in] Bandeira determinando a localização do diretório. Se common_flag=FILE_COMMON, então o diretório está na pasta compartilhada para todos os terminais do cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o diretório está em uma pasta local (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files na caso de testes).

Valor do Retorno

Retorna true se bem-sucedida, caso contrário - false.

Observação

Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- descrição

#property description "O script mostra um exemplo de utilização da FolderCreate()."

#property description "Parâmetro externo define a pasta para criação de pastas."

#property description "Após a execução do script, será criada a estrutura das pastas"



//--- mostramos a janela de parâmetros de entrada ao executar o script

#property script_show_inputs

//--- o parâmetro de entrada define a pasta em que está sendo executado o script

input bool common_folder=false; // pasta compartilhada de todos os terminais

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- pasta que criamos em MQL5\Files

string root_folder="Folder_A";

if(CreateFolder(root_folder,common_folder))

{

//--- nela, criamos uma pasta filha Child_Folder_B1

string folder_B1="Child_Folder_B1";

string path=root_folder+"\\"+folder_B1; // criamos o nome da pasta com base na estrutura

if(CreateFolder(path,common_folder))

{

//--- nesta pasta, criamos mais 3 filhas

string folder_C11="Child_Folder_C11";

string child_path=root_folder+"\\"+folder_C11;// criamos o nome da pasta com base na estrutura

CreateFolder(child_path,common_folder);

//--- segunda pasta filha

string folder_C12="Child_Folder_C12";

child_path=root_folder+"\\"+folder_C12;

CreateFolder(child_path,common_folder);



//--- terceira pasta filha

string folder_C13="Child_Folder_C13";

child_path=root_folder+"\\"+folder_C13;

CreateFolder(child_path,common_folder);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tenta criar a pasta e exibe uma mensagem sobre isto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateFolder(string folder_path,bool common_flag)

{

int flag=common_flag?FILE_COMMON:0;

string working_folder;

//--- definimos o caminho completo dependendo do parâmetro common_flag

if(common_flag)

working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

else

working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- mensagem de depuração

PrintFormat("folder_path=%s",folder_path);

//--- tentativa de criar a pasta no caminho relativo MQL5\Files

if(FolderCreate(folder_path,flag))

{

//--- exibimos o caminho completo para a pasta criada

PrintFormat("Criamos a pasta %s",working_folder+"\\"+folder_path);

//--- redefinimos o código de erro

ResetLastError();

//--- execução bem-sucedida

return true;

}

else

PrintFormat("Falha ao cria a pasta %s. Código de erro %d",working_folder+folder_path,GetLastError());

//--- execução mal-sucedida

return false;

}

Veja Também

