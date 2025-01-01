- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
A função adiciona uma substring no final de uma string.
|
bool StringAdd(
Parâmetros
string_var
[in][out] String, na qual uma outra string é adicionada.
add_substring
[in] String que é adicionada ao final de uma string fonte.
Valor do Retorno
Em caso de sucesso retorna verdadeiro, caso contrário falso. A fim de obter o código de erro, a função GetLastError() deve ser chamada.
Exemplo:
|
void OnStart()
Também Veja