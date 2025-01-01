DocumentaçãoSeções
A função adiciona uma substring no final de uma string.

bool  StringAdd(
   string&  string_var,        // string, na qual nós adicionados
   string   add_substring      // string, que é adicionada
   );

Parâmetros

string_var

[in][out]  String, na qual uma outra string é adicionada.

add_substring

[in]  String que é adicionada ao final de uma string fonte.

Valor do Retorno

Em caso de sucesso retorna verdadeiro, caso contrário falso. A fim de obter o código de erro, a função GetLastError() deve ser chamada.

Exemplo:

void OnStart()
  {
   long length=1000000;
   string a="a",b="b",c;
//--- primeiro método
   uint start=GetTickCount(),stop;
   long i;
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      c=a+b;
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("tempo para 'c = a + b' = ",(stop-start)," milissegundos, i = ",i);
 
//--- segundo método
   start=GetTickCount();
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("tempo para 'c = a + b' = ",(stop-start)," milissegundos, i = ",i);
 
//--- terceiro método
   start=GetTickCount();
   a="a"// reinicializa a variável a
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringConcatenate(c,a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("tempo para 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milissegundos, i = ",i);
  }

