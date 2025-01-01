void OnStart()

{

long length=1000000;

string a="a",b="b",c;

//--- primeiro método

uint start=GetTickCount(),stop;

long i;

for(i=0;i<length;i++)

{

c=a+b;

}

stop=GetTickCount();

Print("tempo para 'c = a + b' = ",(stop-start)," milissegundos, i = ",i);



//--- segundo método

start=GetTickCount();

for(i=0;i<length;i++)

{

StringAdd(a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("tempo para 'c = a + b' = ",(stop-start)," milissegundos, i = ",i);



//--- terceiro método

start=GetTickCount();

a="a"; // reinicializa a variável a

for(i=0;i<length;i++)

{

StringConcatenate(c,a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("tempo para 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milissegundos, i = ",i);

}