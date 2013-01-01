//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteFloat.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de moedas

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // período de tempo

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados

//--- parâmetros para escrever dados no arquivo

input string InpFileName="Close.bin"; // nome do arquivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- copiar o preço de fechamento de cada barra

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha ao copiar valores de preço de fechamento. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copiar o tempo para cada barra

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- receber o tamanho do buffer

size=ArraySize(close_buff);

//--- abrir o arquivo para escrever os valores (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s arquivo está aberto para escrita",InpFileName);

PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- escrever fechamento do tempo dos preços e os valores para o arquivo

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);

}

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());

}