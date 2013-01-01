|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string InpSymbolName="EURJPY"; // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // período de tempo
input int InpMAPeriod=10; // período suavizado
input int InpMAShift=0; // deslocacamente de indicador
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // tipo de suavização
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo de preço
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para escrever dados no arquivo
input string InpFileName="MA.csv"; // file name
input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double ma_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- receber a manipulador do indicador MA
ResetLastError();
int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- falha para receber a manipulação do indicador
PrintFormat("Erro quando recebe a manipulação do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- estando no loop até que o indicador calcula todos os seus valores
while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
Sleep(20); // pausa para permitir que o indicador calcule os respectivos valores
PrintFormat("Valores dos indicadores começando a partir de %s será escrita no arquivo",TimeToString(InpDateStart));
//--- copiar os valores dos indicadores
ResetLastError();
if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha para copiar valores do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- copiar o tempo da apropriada chegada das barras
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- receber o tamanho do buffer
size=ArraySize(ma_buff);
//--- libera a memória ocupada pelo indicador
IndicatorRelease(ma_handle);
//--- abrir o arquivo para escrever os valores do indicador (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);
PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- em primeiro lugar, escrever o tamanho da amostra de dados
FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
//--- escrever o tempo do indicador e valor para o arquivo
for(int i=0;i<size;i++)
{
FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
}
//--- fechar o arquivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
}