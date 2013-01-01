DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de ArquivoFileWriteDouble 

FileWriteDouble

A função escreve o valor de um parâmetro duplo para um arquivo bin, a partir da posição atual do ponteiro de arquivo.

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // Manipular arquivo
   double  value            // Valor para escrever
   );

Parâmetros

file_handle

[in]  Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

value

[in]   O valor do tipo double.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna o número de bytes escritos (neste caso sizeof(double)=8). O ponteiro do arquivo é deslocado pelo mesmo número de bytes.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // período de tempo
input int                InpMAPeriod=10;                   // período suavizado
input int                InpMAShift=0;                     // deslocacamente de indicador
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // tipo de suavização
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // tipo de preço
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para escrever dados no arquivo
input string             InpFileName="MA.csv";    // file name
input string             InpDirectoryName="Data"// nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- receber a manipulador do indicador MA
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- falha para receber a manipulação do indicador
      PrintFormat("Erro quando recebe a manipulação do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- estando no loop até que o indicador calcula todos os seus valores
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // pausa para permitir que o indicador calcule os respectivos valores
   PrintFormat("Valores dos indicadores começando a partir de %s será escrita no arquivo",TimeToString(InpDateStart));
//--- copiar os valores dos indicadores
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha para copiar valores do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copiar o tempo da apropriada chegada das barras
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- receber o tamanho do buffer
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- libera a memória ocupada pelo indicador
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- abrir o arquivo para escrever os valores do indicador (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);
      PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- em primeiro lugar, escrever o tamanho da amostra de dados
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- escrever o tempo do indicador e valor para o arquivo
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- fechar o arquivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

