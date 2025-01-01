ArrayFill

A função preenche um array com o valor especificado.

void ArrayFill(

void& array[],

int start,

int count,

void value

);

Parâmetros

array[]

[out] Array de tipo simples (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

start

[in] Índice de início. Neste caso, flag AS_SERIES específico é ignorado.

count

[in] Número de elementos para preencher.

value

[in] Valor usado no preenchimento do array.

Valor de retorno

Sem valor de retorno.

Observação

Quando a função ArrayFill() é chamada, a direção de indexação normal( da esquerda para direita) é sempre implícita. Isso significa que a alteração da ordem de acesso dos elementos do array usando a função ArraySetAsSeries() é ignorada.

Um array multidimensional é exibido como unidimensional quando processado pela função ArrayFill(). Por exemplo, array[2][4] é processado como array[8]. Portanto, você deve especificar o índice do elemento inicial para ser igual a 5 quando trabalhar com este array. Assim, a chamada de ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) para array[2][4] preenche os elementos array[1][1] e array[1][2] com 3.14.

Exemplo: