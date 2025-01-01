- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayFill
A função preenche um array com o valor especificado.
|
void ArrayFill(
Parâmetros
array[]
[out] Array de tipo simples (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).
start
[in] Índice de início. Neste caso, flag AS_SERIES específico é ignorado.
count
[in] Número de elementos para preencher.
value
[in] Valor usado no preenchimento do array.
Valor de retorno
Sem valor de retorno.
Observação
Quando a função ArrayFill() é chamada, a direção de indexação normal( da esquerda para direita) é sempre implícita. Isso significa que a alteração da ordem de acesso dos elementos do array usando a função ArraySetAsSeries() é ignorada.
Um array multidimensional é exibido como unidimensional quando processado pela função ArrayFill(). Por exemplo, array[2][4] é processado como array[8]. Portanto, você deve especificar o índice do elemento inicial para ser igual a 5 quando trabalhar com este array. Assim, a chamada de ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) para array[2][4] preenche os elementos array[1][1] e array[1][2] com 3.14.
Exemplo:
|
void OnStart()