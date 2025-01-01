DocumentaçãoSeções
ArrayFill

A função preenche um array com o valor especificado.

void  ArrayFill(
   void&  array[],      // array
   int    start,        // índice de início
   int    count,        // número de elementos para preencher
   void   value         // valor
   );

Parâmetros

array[]

[out]  Array de tipo simples (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

start

[in]  Índice de início. Neste caso, flag AS_SERIES específico é ignorado.

count

[in]  Número de elementos para preencher.

value

[in]  Valor usado no preenchimento do array.

Valor de retorno

Sem valor de retorno.

Observação

Quando a função ArrayFill() é chamada, a direção de indexação normal( da esquerda para direita) é sempre implícita. Isso significa que a alteração da ordem de acesso dos elementos do array usando a função ArraySetAsSeries() é ignorada.

Um array multidimensional é exibido como unidimensional quando processado pela função ArrayFill(). Por exemplo, array[2][4] é processado como array[8]. Portanto, você deve especificar o índice do elemento inicial para ser igual a 5 quando trabalhar com este array. Assim, a chamada de ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) para array[2][4] preenche os elementos array[1][1] e array[1][2] com 3.14.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- declara um array dinâmico
   int a[];
//--- define tamanho
   ArrayResize(a,10);
//--- preenche os primeiros 5 elementos com 123
   ArrayFill(a,0,5,123);
//--- preenche os primeiros 5 elementos com 456
   ArrayFill(a,5,5,456);
//--- mostrar valores
   for(int i=0;i<ArraySize(a);i++) printf("a[%d] = %d",i,a[i]);
  }