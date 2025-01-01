DocumentaçãoSeções
Estrutura de Dados Históricos 

MqlRates

Esta estrutura armazena informações sobre os preços, volumes e spread.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // Hora inicial do período
   double   open;         // Preço de abertura
   double   high;         // O preço mais alto do período
   double   low;          // O preço mais baixo do período
   double   close;        // Preço de fechamento
   long     tick_volume;  // Volume de Tick
   int      spread;       // Spread
   long     real_volume;  // Volume de negociação
  };

Exemplo:

void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("Erro ao copiar dados de preços ",GetLastError());
   else Print("Copied ",ArraySize(rates)," bars");
  }

Também Veja

CopyRates, Acesso a séries de tempo