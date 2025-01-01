DXBufferCreate

Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados.

int DXBufferCreate(

int context,

ENUM_DX_BUFFER_TYPE buffer_type,

const void& data[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

buffer_type

[in] Tipo de buffer da enumeração ENUM_DX_BUFFER_TYPE.

data[]

[in] Dados para criar o buffer.

start

[in] Índice do primeiro elemento da matriz, a partir do qual são tomados os valores da matriz para criar o buffer. Por padrão, os dados são tomados desde o início da matriz.

count

[in] Número de valores. Por padrão, é usada toda a matriz (count=WHOLE_ARRAY).

Valor retornado

Identificador para o buffer criado ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

Para o buffer de índice, a matriz data[] deve ser do tipo uint, enquanto para o buffer de vértices é transferida uma matriz de estruturas que descreve vértices.

Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().

