DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXBufferCreate 

DXBufferCreate

Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados.

int  DXBufferCreate(
   int                  context,               // identifica o contexto gráfico
   ENUM_DX_BUFFER_TYPE  buffer_type,           // tipo de buffer a ser criado
   const void&          data[],                // dados para o buffer
   uint                 start=0,               // índice inicial
   uint                 count=WHOLE_ARRAY      // número de elementos
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

buffer_type

[in]  Tipo de buffer da enumeração ENUM_DX_BUFFER_TYPE.

data[]

[in]  Dados para criar o buffer.

start

[in]  Índice do primeiro elemento da matriz, a partir do qual são tomados os valores da matriz para criar o buffer. Por padrão, os dados são tomados desde o início da matriz.

count

[in]  Número de valores.  Por padrão, é usada toda a matriz (count=WHOLE_ARRAY).

Valor retornado

Identificador para o buffer criado ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

Para o buffer de índice, a matriz data[] deve ser do tipo uint, enquanto para o buffer de vértices é transferida uma matriz de estruturas que descreve vértices.

Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().

ENUM_DX_BUFFER_TYPE

Identificador

Valor

Descrição

DX_BUFFER_VERTEX

1

Buffer de vértice

DX_BUFFER_INDEX

2

Buffer de índice