- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferCreate
Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados.
|
int DXBufferCreate(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
buffer_type
[in] Tipo de buffer da enumeração ENUM_DX_BUFFER_TYPE.
data[]
[in] Dados para criar o buffer.
start
[in] Índice do primeiro elemento da matriz, a partir do qual são tomados os valores da matriz para criar o buffer. Por padrão, os dados são tomados desde o início da matriz.
count
[in] Número de valores. Por padrão, é usada toda a matriz (count=WHOLE_ARRAY).
Valor retornado
Identificador para o buffer criado ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().
Observação
Para o buffer de índice, a matriz data[] deve ser do tipo uint, enquanto para o buffer de vértices é transferida uma matriz de estruturas que descreve vértices.
Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().
|
Identificador
|
Valor
|
Descrição
|
DX_BUFFER_VERTEX
|
1
|
Buffer de vértice
|
DX_BUFFER_INDEX
|
2
|
Buffer de índice