MQLInfoInteger

Retorna o valor de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução.

int MQLInfoInteger(

int property_id

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Podem ser usados valores da enumeração ENUM_MQL_INFO_INTEGER.

Valor de Retorno

Valor de tipo int.

Exemplo: