MQLInfoInteger
Retorna o valor de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução.
|
int MQLInfoInteger(
int property_id
);
Parâmetros
property_id
[in] Identificador de uma propriedade. Podem ser usados valores da enumeração ENUM_MQL_INFO_INTEGER.
Valor de Retorno
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- obtemos os valores de memória disponível e consumida para programas MQL
int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT); // tamanho máximo possível da memória dinâmica para o programa MQL5 em MB
int used = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED); // tamanho da memória usada pelo programa MQL5 em MB
//--- exibimos os valores obtidos no log
PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
"Memory used by MQL5 program: %d Mb", limit, used);
/*
resultado
Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: 8388608 Mb
Memory used by MQL5 program: 2 Mb
*/
}