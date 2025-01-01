DocumentaçãoSeções
Retorna o valor de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // identificador de uma propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Podem ser usados valores da enumeração ENUM_MQL_INFO_INTEGER.

Valor de Retorno

Valor de tipo int.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos os valores de memória disponível e consumida para programas MQL
   int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT);   // tamanho máximo possível da memória dinâmica para o programa MQL5 em MB
   int used  = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);    // tamanho da memória usada pelo programa MQL5 em MB
   
//--- exibimos os valores obtidos no log
   PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
               "Memory used by MQL5 program: %d Mb"limitused);
   /*
   resultado
   Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program8388608 Mb
   Memory used by MQL5 program2 Mb
   */
  }