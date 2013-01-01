#property description "O indicador mostra sobre as barras (candlesticks) um prazo de tempo maior do que o atual."

//--- configurações do indicador

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 16

#property indicator_plots 8

//---- plot 1

#property indicator_label1 "BearBody"

#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 2

#property indicator_label2 "BearBodyEnd"

#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 3

#property indicator_label3 "BearShadow"

#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 4

#property indicator_label4 "BearShadowEnd"

#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 5

#property indicator_label5 "BullBody"

#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive

//---- plot 6

#property indicator_label6 "BullBodyEnd"

#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive

//---- plot 7

#property indicator_label7 "BullShadow"

#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//---- plot 8

#property indicator_label8 "BullShadowEnd"

#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//--- constante pré-definida

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parâmetros de entrada

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Prazo de tempo para calcular o indicador

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Analisar a partir desta data

//--- buffers do indicador para candlesticks de baixa

double ExtBearBodyFirst[];

double ExtBearBodySecond[];

double ExtBearBodyEndFirst[];

double ExtBearBodyEndSecond[];

double ExtBearShadowFirst[];

double ExtBearShadowSecond[];

double ExtBearShadowEndFirst[];

double ExtBearShadowEndSecond[];

//--- buffers do indicador para candlesticks de alta

double ExtBullBodyFirst[];

double ExtBullBodySecond[];

double ExtBullBodyEndFirst[];

double ExtBullBodyEndSecond[];

double ExtBullShadowFirst[];

double ExtBullShadowSecond[];

double ExtBullShadowEndFirst[];

double ExtBullShadowEndSecond[];

//--- variáveis globais

datetime ExtTimeBuff[]; // buffer de tempo para maior periodicidade

int ExtSize=0; // tamanho do buffer de tempo

int ExtCount=0; // índice dentro do buffer de tempo

int ExtStartPos=0; // posição inicial para cálculo do indicador

bool ExtStartFlag=true; // sinalizador auxiliar para receber a posição inicial

datetime ExtCurrentTime[1]; // último tempo na geração da barra de maior periodicidade

datetime ExtLastTime; // último tempo a partir da barra de maior periodicidade, para a execução de cálculos

bool ExtBearFlag=true; // flag para definir a ordem de escrita do dados para os buffers de indicador de baixa

bool ExtBullFlag=true; // flag para definir a ordem de escrita do dados para os buffers de indicador de alta

int ExtIndexMax=0; // índice do elemento máximo do array

int ExtIndexMin=0; // índice do elemento mínimo do array

int ExtDirectionFlag=0; // direção de movimento de preços para o atual candlestick

//--- alternar entre o preço de abertura e fechamento do candlestick para desenhar corretamente

const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preenchendo a parte básica do candlestick |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

int &index_max,int &index_min)

{

//--- encontrar o índice dos elementos máximo e mínimo nos arrays

index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // máximo em Alta

index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // mínimo em Baixa

//--- definir quantas barras do período de tempo atual serão preenchidas

int count=fill_index-start+1;

//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é excede ao do último bar, o candlesticks é de baixa

if(open[start]>close[last])

{

//--- antes que o candlestick seja de alta, limpar os valores de alta dos buffers do indicador

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- candlestick de baixa

ExtDirectionFlag=-1;

//--- gerar o candlestick

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

//--- sair da função

return;

}

//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é menor do que último bar, o candlesticks é de alta

if(open[start]<close[last])

{

//--- antes que o candlestick seja de baixa, limpar os valores de baixa dos buffers do indicador

if(ExtDirectionFlag!=1)

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);

//--- candlesticks de alta

ExtDirectionFlag=1;

//--- gerar o candlestick

FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],

open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);

//--- sair da função

return;

}

//--- se você está nesta parte da função, o preço de abertura no primeiro bar é igual ao

//--- preço de fechamento no último bar; então o candlestick é considerado de baixa

//--- antes que o candlestick seja de alta, limpar os valores de alta dos buffers do indicador

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- candlestick de baixa

ExtDirectionFlag=-1;

//--- se os preços de fechamento e de abertura são iguais, use o deslocamento para a exibição correta

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

else

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,

open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],

high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preencher o final do candlestick |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

const int index_max,const int index_min)

{

//--- não desenhar em caso de uma única barra

if(last-start==0)

return;

//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é excede ao do último bar, o candlesticks é de baixa

if(open[start]>close[last])

{

//--- gerar o final do candelstick

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,

open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

//--- sair da função

return;

}

//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é menor do que último bar, o candlesticks é de alta

if(open[start]<close[last])

{

//--- gerar o final do candelstick

FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,

close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);

//--- sair da função

return;

}

//--- se você está nesta parte da função, o preço de abertura no primeiro bar é igual ao

//--- preço de fechamento no último bar; então o candlestick é considerado de baixa

//--- gerar o final do candelstick

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

else

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- verificar o período do indicador

if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

//--- exibir dados de preço num primeiro plano

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);

//--- vincular buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);

SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);

SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);

SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);

SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);

SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);

SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);

SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);

SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);

SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);

//--- definir alguns valores de propriedade para a criação do indicador

for(int i=0;i<8;i++)

{

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // tipo de construção gráfica

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // estilo de linha de desenho

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // largura de linha de desenho

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- neste caso ainda não existe cálculos de barras

if(prev_calculated==0)

{

//--- receber a maior periodicidade das barra no tempo de chegada

if(!GetTimeData())

return(0);

}

//--- definir a indexação direta

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- iniciar variável para o cálculo das barras

int start=prev_calculated;

//--- se uma barra é gerada, recalcular o valor do indicador sobre ela

if(start!=0 && start==rates_total)

start--;

//--- o loop para cálculos dos valores do indicador

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- preencher i elementos dos buffers do indicador por valores vazios

FillIndicatorBuffers(i);

//--- executar cálculos para as barras iniciando a partir dos dados InpDateStart

if(time[i]>=InpDateStart)

{

//--- definir posição, a partir do qual os valores são exibidos pela primeira vez

if(ExtStartFlag)

{

//--- armazenar o número do bar inicial

ExtStartPos=i;

//--- definir a primeira data a partir da maior periodicidade excedendo time[i]

while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

if(ExtCount<ExtSize-1)

ExtCount++;

//--- alterar o valor da sinalização em ordem não executada neste bloco novamente

ExtStartFlag=false;

}

//--- verificar se ainda existem quaisquer elementos no array

if(ExtCount<ExtSize)

{

//--- esperar o valor da periodicidade atual para chegar a um maior período de tempo

if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

{

//--- desenhar a parte principal do candlestick (sem preencher o espaço entre a última e a penúltima barra)

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- preencher o final do candlestick(a área entre a última e a penúltima barra)

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- deslocar a posição inicial para desenhar o próximo candlestick

ExtStartPos=i;

//--- aumentar o contador de array

ExtCount++;

}

else

continue;

}

else

{

//--- redefinir os valores de array

ResetLastError();

//--- receber a última data do maior período de tempo

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)

{

Print("Erro na cópia dos dados, código = ",GetLastError());

return(0);

}

//--- se a nova data for posterior, parar de gerar o candlestick

if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)

{

//--- limpar a área entre a última e a penúltima barra nos principais buffers do indicador

ClearEndOfBodyMain(i-1);

//--- preencher a área usando buffers auxiliares do indicador

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- deslocar a posição inicial para desenhar o próximo candlestick

ExtStartPos=i;

//--- restabelecer flag da direção do preço

ExtDirectionFlag=0;

//--- armazenar a nova última data

ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];

}

else

{

//--- gerar o candlestick

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

}

}

}

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar a exatidão do período do indicador determinado |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)

{

//--- o período do indicador deve ultrapassar o período de tempo que é exibido sobre

if(current_period>=high_period)

{

Print("Erro! O valor do período do indicador deve exceder o valor do intervalo do tempo atual!");

return(false);

}

//--- se o período do indicador é de uma semana ou um mês, o período está correto

if(high_period>32768)

return(true);

//--- converter valores do período para minutos

if(high_period>30)

high_period=(high_period-16384)*60;

if(current_period>30)

current_period=(current_period-16384)*60;

//--- o período do indicador deve ser múltiplo do período de tempo, é exibido sobre

if(high_period%current_period!=0)

{

Print("Erro! O valor do período do indicador deve ser múltiplo ao valor do atual período de tempo!");

return(false);

}

//--- o período do indicador deve exceder o prazo de tempo quando apresentado de 3 ou mais vezes

if(high_period/current_period<3)

{

Print("Erro! O período do indicador deve exceder o prazo atual de 3 ou mais vezes!");

return(false);

}

//--- O período do indicador é o correto para a atual periodicidade

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Receber dados de tempo a partir da maior prazo de tempo |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTimeData(void)

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- copiar todos os dados para o tempo atual

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)

{

//--- receber o código de erro

int code=GetLastError();

//--- imprimir a mensagem de erro

PrintFormat("Erro de cópia de dados! %s",code==4401

? "Histórico ainda está sendo carregado!"

: "Código = "+IntegerToString(code));

//--- retornar falso para fazer uma tentativa de repetir o download de dados

return(false);

}

//--- recebe o tamanho do array

ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);

//--- definir o índice do loop para o array zero

ExtCount=0;

//--- definir a posição atual do candlestick no período de tempo para zero

ExtStartPos=0;

ExtStartFlag=true;

//--- armazenar o último valor de tempo a partir da maior periodicidade

ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------------------+

//| Função constitui a parte principal do candlestick. Dependendo do sinalizador |

//| valor, a função define quais dados e arrays serão |

//| usados para exibição correta. |

//+------------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int start,const int count,const bool flag)

{

//--- verificar o valor do flag

if(flag)

{

//--- gerar o corpo do candlestick

FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);

//--- gerar a sombra do candlestick

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);

}

else

{

//--- gerar o corpo do candlestick

FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);

//--- gerar a sombra do candlestick

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);

}

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| A função para formar o final do candlestick. Depende do valor do sinalizador, |

//| a função define quais dados e arrays são |

//| usados para exibição correta. |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int end,bool &flag)

{

//--- verificar o valor do flag

if(flag)

{

//--- gerar o final do corpo do candlestick

FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);

//--- gerar o final da sombra do candlestick

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);

//--- alterar o valor do sinalizador para o oposto

flag=false;

}

else

{

//--- gerar o final do corpo do candlestick

FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);

//--- gerar o final da sombra do candlestick

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);

//--- alterar o valor do sinalizador para o oposto

flag=true;

}

}

//+---------------------------------------------------------------------------------+

//| Limpar o fim do candlestick (a área entre a última e a penúltima |

//| barra) |

//+---------------------------------------------------------------------------------+

void ClearEndOfBodyMain(const int ind)

{

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Limpar o candlestick |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],

double &shadow_snd[],const int start,const int count)

{

//--- verificar

if(count!=0)

{

//--- preencher buffers do indicador com valores vazios

ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Gerar a parte principal do candlestick |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int start,const int count)

{

//--- verificar

if(count!=0)

{

//--- preencher o buffer do indicador com valores

ArrayFill(fst,start,count,fst_value);

ArrayFill(snd,start,count,snd_value);

}

}

//+-----------------------------------------------------------------------------+

//| Gerar o final do candlestick |

//+-----------------------------------------------------------------------------+

void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int last)

{

//--- preencher o buffer do indicador com valores

ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);

ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preencher i elemento dos buffers do indicador por valores vazios |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillIndicatorBuffers(const int i)

{

//--- definir um valor vazio na célula dos buffers do indicador

ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}