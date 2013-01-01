|
#property description "O indicador mostra sobre as barras (candlesticks) um prazo de tempo maior do que o atual."
//--- configurações do indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots 8
//---- plot 1
#property indicator_label1 "BearBody"
#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 2
#property indicator_label2 "BearBodyEnd"
#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 3
#property indicator_label3 "BearShadow"
#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 4
#property indicator_label4 "BearShadowEnd"
#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 5
#property indicator_label5 "BullBody"
#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive
//---- plot 6
#property indicator_label6 "BullBodyEnd"
#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive
//---- plot 7
#property indicator_label7 "BullShadow"
#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- plot 8
#property indicator_label8 "BullShadowEnd"
#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- constante pré-definida
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parâmetros de entrada
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Prazo de tempo para calcular o indicador
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Analisar a partir desta data
//--- buffers do indicador para candlesticks de baixa
double ExtBearBodyFirst[];
double ExtBearBodySecond[];
double ExtBearBodyEndFirst[];
double ExtBearBodyEndSecond[];
double ExtBearShadowFirst[];
double ExtBearShadowSecond[];
double ExtBearShadowEndFirst[];
double ExtBearShadowEndSecond[];
//--- buffers do indicador para candlesticks de alta
double ExtBullBodyFirst[];
double ExtBullBodySecond[];
double ExtBullBodyEndFirst[];
double ExtBullBodyEndSecond[];
double ExtBullShadowFirst[];
double ExtBullShadowSecond[];
double ExtBullShadowEndFirst[];
double ExtBullShadowEndSecond[];
//--- variáveis globais
datetime ExtTimeBuff[]; // buffer de tempo para maior periodicidade
int ExtSize=0; // tamanho do buffer de tempo
int ExtCount=0; // índice dentro do buffer de tempo
int ExtStartPos=0; // posição inicial para cálculo do indicador
bool ExtStartFlag=true; // sinalizador auxiliar para receber a posição inicial
datetime ExtCurrentTime[1]; // último tempo na geração da barra de maior periodicidade
datetime ExtLastTime; // último tempo a partir da barra de maior periodicidade, para a execução de cálculos
bool ExtBearFlag=true; // flag para definir a ordem de escrita do dados para os buffers de indicador de baixa
bool ExtBullFlag=true; // flag para definir a ordem de escrita do dados para os buffers de indicador de alta
int ExtIndexMax=0; // índice do elemento máximo do array
int ExtIndexMin=0; // índice do elemento mínimo do array
int ExtDirectionFlag=0; // direção de movimento de preços para o atual candlestick
//--- alternar entre o preço de abertura e fechamento do candlestick para desenhar corretamente
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenchendo a parte básica do candlestick |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
const double &high[],const double &low[],
const int start,const int last,const int fill_index,
int &index_max,int &index_min)
{
//--- encontrar o índice dos elementos máximo e mínimo nos arrays
index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // máximo em Alta
index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // mínimo em Baixa
//--- definir quantas barras do período de tempo atual serão preenchidas
int count=fill_index-start+1;
//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é excede ao do último bar, o candlesticks é de baixa
if(open[start]>close[last])
{
//--- antes que o candlestick seja de alta, limpar os valores de alta dos buffers do indicador
if(ExtDirectionFlag!=-1)
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- candlestick de baixa
ExtDirectionFlag=-1;
//--- gerar o candlestick
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
//--- sair da função
return;
}
//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é menor do que último bar, o candlesticks é de alta
if(open[start]<close[last])
{
//--- antes que o candlestick seja de baixa, limpar os valores de baixa dos buffers do indicador
if(ExtDirectionFlag!=1)
ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
//--- candlesticks de alta
ExtDirectionFlag=1;
//--- gerar o candlestick
FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
//--- sair da função
return;
}
//--- se você está nesta parte da função, o preço de abertura no primeiro bar é igual ao
//--- preço de fechamento no último bar; então o candlestick é considerado de baixa
//--- antes que o candlestick seja de alta, limpar os valores de alta dos buffers do indicador
if(ExtDirectionFlag!=-1)
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- candlestick de baixa
ExtDirectionFlag=-1;
//--- se os preços de fechamento e de abertura são iguais, use o deslocamento para a exibição correta
if(high[index_max]!=low[index_min])
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
else
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preencher o final do candlestick |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
const double &high[],const double &low[],
const int start,const int last,const int fill_index,
const int index_max,const int index_min)
{
//--- não desenhar em caso de uma única barra
if(last-start==0)
return;
//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é excede ao do último bar, o candlesticks é de baixa
if(open[start]>close[last])
{
//--- gerar o final do candelstick
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
//--- sair da função
return;
}
//--- se o preço de fechamento no primeiro bar é menor do que último bar, o candlesticks é de alta
if(open[start]<close[last])
{
//--- gerar o final do candelstick
FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
//--- sair da função
return;
}
//--- se você está nesta parte da função, o preço de abertura no primeiro bar é igual ao
//--- preço de fechamento no último bar; então o candlestick é considerado de baixa
//--- gerar o final do candelstick
if(high[index_max]!=low[index_min])
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
else
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- verificar o período do indicador
if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- exibir dados de preço num primeiro plano
ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- vincular buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- definir alguns valores de propriedade para a criação do indicador
for(int i=0;i<8;i++)
{
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // tipo de construção gráfica
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // estilo de linha de desenho
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // largura de linha de desenho
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- neste caso ainda não existe cálculos de barras
if(prev_calculated==0)
{
//--- receber a maior periodicidade das barra no tempo de chegada
if(!GetTimeData())
return(0);
}
//--- definir a indexação direta
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- iniciar variável para o cálculo das barras
int start=prev_calculated;
//--- se uma barra é gerada, recalcular o valor do indicador sobre ela
if(start!=0 && start==rates_total)
start--;
//--- o loop para cálculos dos valores do indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- preencher i elementos dos buffers do indicador por valores vazios
FillIndicatorBuffers(i);
//--- executar cálculos para as barras iniciando a partir dos dados InpDateStart
if(time[i]>=InpDateStart)
{
//--- definir posição, a partir do qual os valores são exibidos pela primeira vez
if(ExtStartFlag)
{
//--- armazenar o número do bar inicial
ExtStartPos=i;
//--- definir a primeira data a partir da maior periodicidade excedendo time[i]
while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
if(ExtCount<ExtSize-1)
ExtCount++;
//--- alterar o valor da sinalização em ordem não executada neste bloco novamente
ExtStartFlag=false;
}
//--- verificar se ainda existem quaisquer elementos no array
if(ExtCount<ExtSize)
{
//--- esperar o valor da periodicidade atual para chegar a um maior período de tempo
if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
{
//--- desenhar a parte principal do candlestick (sem preencher o espaço entre a última e a penúltima barra)
FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- preencher o final do candlestick(a área entre a última e a penúltima barra)
FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- deslocar a posição inicial para desenhar o próximo candlestick
ExtStartPos=i;
//--- aumentar o contador de array
ExtCount++;
}
else
continue;
}
else
{
//--- redefinir os valores de array
ResetLastError();
//--- receber a última data do maior período de tempo
if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
{
Print("Erro na cópia dos dados, código = ",GetLastError());
return(0);
}
//--- se a nova data for posterior, parar de gerar o candlestick
if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
{
//--- limpar a área entre a última e a penúltima barra nos principais buffers do indicador
ClearEndOfBodyMain(i-1);
//--- preencher a área usando buffers auxiliares do indicador
FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- deslocar a posição inicial para desenhar o próximo candlestick
ExtStartPos=i;
//--- restabelecer flag da direção do preço
ExtDirectionFlag=0;
//--- armazenar a nova última data
ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
}
else
{
//--- gerar o candlestick
FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
}
}
}
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar a exatidão do período do indicador determinado |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
{
//--- o período do indicador deve ultrapassar o período de tempo que é exibido sobre
if(current_period>=high_period)
{
Print("Erro! O valor do período do indicador deve exceder o valor do intervalo do tempo atual!");
return(false);
}
//--- se o período do indicador é de uma semana ou um mês, o período está correto
if(high_period>32768)
return(true);
//--- converter valores do período para minutos
if(high_period>30)
high_period=(high_period-16384)*60;
if(current_period>30)
current_period=(current_period-16384)*60;
//--- o período do indicador deve ser múltiplo do período de tempo, é exibido sobre
if(high_period%current_period!=0)
{
Print("Erro! O valor do período do indicador deve ser múltiplo ao valor do atual período de tempo!");
return(false);
}
//--- o período do indicador deve exceder o prazo de tempo quando apresentado de 3 ou mais vezes
if(high_period/current_period<3)
{
Print("Erro! O período do indicador deve exceder o prazo atual de 3 ou mais vezes!");
return(false);
}
//--- O período do indicador é o correto para a atual periodicidade
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Receber dados de tempo a partir da maior prazo de tempo |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- copiar todos os dados para o tempo atual
if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
{
//--- receber o código de erro
int code=GetLastError();
//--- imprimir a mensagem de erro
PrintFormat("Erro de cópia de dados! %s",code==4401
? "Histórico ainda está sendo carregado!"
: "Código = "+IntegerToString(code));
//--- retornar falso para fazer uma tentativa de repetir o download de dados
return(false);
}
//--- recebe o tamanho do array
ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- definir o índice do loop para o array zero
ExtCount=0;
//--- definir a posição atual do candlestick no período de tempo para zero
ExtStartPos=0;
ExtStartFlag=true;
//--- armazenar o último valor de tempo a partir da maior periodicidade
ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------------------+
//| Função constitui a parte principal do candlestick. Dependendo do sinalizador |
//| valor, a função define quais dados e arrays serão |
//| usados para exibição correta. |
//+------------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
const double fst_value,const double snd_value,
const double fst_extremum,const double snd_extremum,
const int start,const int count,const bool flag)
{
//--- verificar o valor do flag
if(flag)
{
//--- gerar o corpo do candlestick
FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
//--- gerar a sombra do candlestick
FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
}
else
{
//--- gerar o corpo do candlestick
FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
//--- gerar a sombra do candlestick
FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
}
}
//+-------------------------------------------------------------------------------+
//| A função para formar o final do candlestick. Depende do valor do sinalizador, |
//| a função define quais dados e arrays são |
//| usados para exibição correta. |
//+-------------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
const double fst_value,const double snd_value,
const double fst_extremum,const double snd_extremum,
const int end,bool &flag)
{
//--- verificar o valor do flag
if(flag)
{
//--- gerar o final do corpo do candlestick
FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
//--- gerar o final da sombra do candlestick
FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
//--- alterar o valor do sinalizador para o oposto
flag=false;
}
else
{
//--- gerar o final do corpo do candlestick
FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
//--- gerar o final da sombra do candlestick
FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
//--- alterar o valor do sinalizador para o oposto
flag=true;
}
}
//+---------------------------------------------------------------------------------+
//| Limpar o fim do candlestick (a área entre a última e a penúltima |
//| barra) |
//+---------------------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
{
ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
}
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Limpar o candlestick |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
double &shadow_snd[],const int start,const int count)
{
//--- verificar
if(count!=0)
{
//--- preencher buffers do indicador com valores vazios
ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
}
}
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Gerar a parte principal do candlestick |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
const double snd_value,const int start,const int count)
{
//--- verificar
if(count!=0)
{
//--- preencher o buffer do indicador com valores
ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
}
}
//+-----------------------------------------------------------------------------+
//| Gerar o final do candlestick |
//+-----------------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
const double snd_value,const int last)
{
//--- preencher o buffer do indicador com valores
ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preencher i elemento dos buffers do indicador por valores vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
{
//--- definir um valor vazio na célula dos buffers do indicador
ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
}