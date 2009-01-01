- Alert
ExpertRemove
A função interrompe um Expert Advisor e o descarrega de um gráfico.
void ExpertRemove();
Valor de retorno
Sem valor de retorno.
Observação
O Expert Advisor não é interrompido imediatamente ao chamar ExpertRemove(); apenas um flag para interromper a operação o EA é definido. Isso é, nenhum evento seguinte será processo, OnDeinit() será chamado e o Expert Advisor será descarregado e removido do gráfico.
A chamada da ExpertRemove() no testador de estratégias dentro do manipulador OnInit() faz com que seja cancelado o teste no conjunto de parâmetros atual. Essa finalização é considerada um erro durante a inicialização.
Ao chamar a ExpertRemove() no testador de estratégias após a inicialização bem-sucedida do EA, o teste é encerrado de maneira geral com chamada da OnDeinit() e da OnTester(). Neste caso, serão obtidos todas as estatísticas de negociação e valores do critério de otimização.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
