ExpertRemove

A função interrompe um Expert Advisor e o descarrega de um gráfico.

void ExpertRemove();

Valor de retorno

Sem valor de retorno.

Observação

O Expert Advisor não é interrompido imediatamente ao chamar ExpertRemove(); apenas um flag para interromper a operação o EA é definido. Isso é, nenhum evento seguinte será processo, OnDeinit() será chamado e o Expert Advisor será descarregado e removido do gráfico.

A chamada da ExpertRemove() no testador de estratégias dentro do manipulador OnInit() faz com que seja cancelado o teste no conjunto de parâmetros atual. Essa finalização é considerada um erro durante a inicialização.

Ao chamar a ExpertRemove() no testador de estratégias após a inicialização bem-sucedida do EA, o teste é encerrado de maneira geral com chamada da OnDeinit() e da OnTester(). Neste caso, serão obtidos todas as estatísticas de negociação e valores do critério de otimização.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ExpertRemove.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

input int ticks_to_close=20;// número de ticks antes do EA descarregar

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de Desinicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(TimeCurrent(),": " ,__FUNCTION__," código de motivo = ",reason);

//--- "limpa" comentário

Comment("");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função tick (ponto) de um Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static int tick_counter=0;

//---

tick_counter++;

Comment("

Antes de descarregar Expert Advisor ",__FILE__," left",

(ticks_to_close-tick_counter)," ticks");

//--- antes

if(tick_counter>=ticks_to_close)

{

ExpertRemove();

Print(TimeCurrent(),": ",__FUNCTION__," Expert Advisor será descarregado");

}

Print("tick_counter =",tick_counter);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

Também Veja

Execução de programas, Eventos do terminal Cliente