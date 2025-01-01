DocumentaçãoSeções
Define o valor do variável predefinida _LastError para zero.

void  ResetLastError();

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

Deve ser notado que a função GetLastError() não zera a variável _LastError. Geralmente a função ResetLastError() é chamada antes de chamar uma função, após o qual um surgimento de erro é verificado.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- redefinimos o código do último erro antes de chamar a função
//--- caso contrário, GetLastError() pode retornar o código de um erro anterior
   long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   ResetLastError();
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  }