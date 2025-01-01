- Tipos Inteiros
O tipo string é usado para armazenar cadeias de texto. Uma cadeia de texto é uma seqüência de caracteres no formato Unicode com zero no final do mesmo. Uma constante string pode ser atribuída a uma variável string. Uma constante string é uma seqüência de caracteres entre aspas duplas: "This is a string constant".
Se for preciso incluir um aspas duplo (") em uma string, a barra invertida (\) deve ser colocada antes dele. Quaisquer constantes de caractere especial podem ser escritos em uma string, se a barra invertida (\) for digitada antes deles.
Exemplos:
|
string svar="Esta é uma string";
Para tornar o código fonte legível, longas strings de constantes podem ser divididas em partes sem a operação de adição. Durante a compilação, estas partes serão combinadas em uma string longa:
|
//--- Declara uma string constante longa
Métodos incorporados do tipo string
Para manusear strings, você pode usar as funções de strings, as funções de conversão e os métodos intrínsecos do tipo string mostrados na tabela a seguir:
|
Método string
|
Análogo
|
Descrição
|
Construtor string(const int len)
|
|
Constrói uma string do comprimento especificado
|
string[] tanto para leitura como para escrita. O índice deve estar dentro dos limites de BufferSize()
|
|
Fornece acesso ao elemento da string pelo índice especificado
|
static string string.Init(const int len, const ushort character);
|
Inicializa uma string com os caracteres especificados e o tamanho especificado
|
void string.Fill(const ushort character);
|
Preenche uma string com o caractere especificado
|
int string.Len();
|
Retorna o número de caracteres na string
|
int string.BufferSize();
|
Retorna o tamanho do buffer alocado para a string
|
bool string.SetLen(const int new_len);
|
Define o comprimento especificado em caracteres da string
|
bool string.Reserve(const int buffer_len);
|
Reserva o buffer do tamanho especificado na memória para a string
|
bool string.Add(const string substring);
|
Junta a substring especificada desde o final
|
int string.Concatenate(const scalar val1, const scalar val2...);
|
Forma uma string a partir dos parâmetros passados
|
array string.Split(const ushort separator, const bool long_separator);
|
Retorna uma matriz de strings pelo separador dado
|
int string.Compare(const string str, const bool case_sensivity);
|
Compara com a string especificada e retorna 1, caso a primeira string seja maior que a segunda; 0, caso as strings sejam iguais; -1 (menos um), caso a primeira string seja menor que a segunda
|
string string.Substr(const int start_pos, const int len);
|
Extrai uma substring de uma posição especificada
|
int string.Find(const string substr, const int pos);
|
Retorna o número da posição em que a substring começa
|
void string.ToLower();
|
Converte todos os caracteres em minúsculas (pequenas)
|
void string.ToUpper();
|
Converte todos os caracteres em maiúsculas (grandes)
|
int string.TrimLeft();
|
Elimina caracteres de retorno de carro, espaços e tabulações à esquerda
|
int string.TrimRight()
|
Elimina caracteres de retorno de carro, espaços e tabulações à direita
|
void string.Double(const double var, const int digits=8);
|
Converte uma string para um número do tipo double
|
void string.Enum(const enum value);
|
Converter um valor de enumeração de qualquer tipo em uma string
|
void string.Integer(const int value, const int str_len=0, const ushort fill=' ');
|
Converte uma string para um número do tipo long
|
void string.CharArray(const uchar array[], const int start_pos=0, const int len=-1, const uint cp=CP_ACP);
|
Converte parte de uma matriz do tipo uchar в строку
|
void string.ShortArray(const ushort array[], const int start_pos=0, const int len=-1);
|
Copia parte de uma matriz do tipo ushort в строку
|
void string.Time(const datetime dt,const int mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES);
|
Conversão do valor datetime em uma string com formato "yyyy.mm.dd hh:mi".
|
void string.Format(const string format_str);
|
Formata os parâmetros recebidos em uma string
