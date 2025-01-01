- ChartApplyTemplate
ChartGetDouble
Retorna o valor de a propriedade correspondente do gráfico especificado. Propriedade do gráfico deve ser do tipo double. Existem duas variantes desta função.
1. Retorna diretamente o valor da propriedade.
|
double ChartGetDouble(
2. Retorna true ou false, dependendo do sucesso na execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocado num alvo variável double_var passado como referência.
|
bool ChartGetDouble(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.
prop_id
[in] ID Propriedade do gráfico. Este valor pode ser um dos valores ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.
sub_window
[in] Número de sub-janela do gráfico. Para o primeiro caso, o valor padrão é 0 (janela do gráfico principal). A maioria das propriedades não requerem uma número de sub-janela.
double_var
[out] Variável alvo de tipo double (duplo) para a propriedade solicitada.
Valor do Retorno
Valor de tipo double.
Para a segunda chamada caso retorne verdadeiro (true) se a propriedade especificada está disponível e seu valor foi armazenado dentro da variável double_var, caso contrário retorna false. Para obter uma informação adicional sobre o erro, é necessário chamar a função GetLastError().
Observação
A função é síncrona, isto é, ela espera a execução de todos os comandos, que foram colocados na fila do gráfico antes de serem chamados.
Exemplo:
|
void OnStart()