DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Operações de GráficosChartGetDouble 

ChartGetDouble

Retorna o valor de a propriedade correspondente do gráfico especificado. Propriedade do gráfico deve ser do tipo double. Existem duas variantes desta função.

1. Retorna diretamente o valor da propriedade.

double  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,         // ID Gráfico
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,          // ID Propriedade
   int                          sub_window=0      // número da sub-janela, se necessário
   );

2. Retorna true ou false, dependendo do sucesso na execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocado num alvo variável double_var passado como referência.

bool  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,         // ID Gráfico
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,          // ID Propriedade
   int                          sub_window,       // Número da sub-janela
   double&                      double_var        // Alvo variável para a propriedade de gráfico
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  ID Gráfico. Significa o gráfico atual.

prop_id

[in]  ID Propriedade do gráfico. Este valor pode ser um dos valores ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.

sub_window

[in]  Número de sub-janela do gráfico. Para o primeiro caso, o valor padrão é 0 (janela do gráfico principal). A maioria das propriedades não requerem uma número de sub-janela.

double_var

[out]  Variável alvo de tipo double (duplo) para a propriedade solicitada.

Valor do Retorno

Valor de tipo double.

Para a segunda chamada caso retorne verdadeiro (true) se a propriedade especificada está disponível e seu valor foi armazenado dentro da variável double_var, caso contrário retorna false. Para obter uma informação adicional sobre o erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

A função é síncrona, isto é, ela espera a execução de todos os comandos, que foram colocados na fila do gráfico antes de serem chamados.

Exemplo:

void OnStart()
  {
   double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);
   double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);
   Print("CHART_PRICE_MIN =",priceMin);
   Print("CHART_PRICE_MAX =",priceMax);
  }