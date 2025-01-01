ChartGetDouble

Retorna o valor de a propriedade correspondente do gráfico especificado. Propriedade do gráfico deve ser do tipo double. Existem duas variantes desta função.

1. Retorna diretamente o valor da propriedade.

double ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window=0

);

2. Retorna true ou false, dependendo do sucesso na execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocado num alvo variável double_var passado como referência.

bool ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

double& double_var

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.

prop_id

[in] ID Propriedade do gráfico. Este valor pode ser um dos valores ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.

sub_window

[in] Número de sub-janela do gráfico. Para o primeiro caso, o valor padrão é 0 (janela do gráfico principal). A maioria das propriedades não requerem uma número de sub-janela.

double_var

[out] Variável alvo de tipo double (duplo) para a propriedade solicitada.

Valor do Retorno

Valor de tipo double.

Para a segunda chamada caso retorne verdadeiro (true) se a propriedade especificada está disponível e seu valor foi armazenado dentro da variável double_var, caso contrário retorna false. Para obter uma informação adicional sobre o erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

A função é síncrona, isto é, ela espera a execução de todos os comandos, que foram colocados na fila do gráfico antes de serem chamados.

Exemplo: