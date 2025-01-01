- SymbolsTotal
Fecha o livro de ofertas (Depth of Market, DOM) para um ativo selecionado, e cancela a assinatura para receber notificações de alteração na DOM.
|
bool MarketBookRelease(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do ativo.
Valor do Retorno
O valor true se a fechamento foi bem sucedido, caso contrário false.
Observação
Normalmente, esta função deve ser chamada da função OnDeinit(), se a correspondente função MarketBookAdd() foi chamada na função OnInit(). Ou ela deve ser chamada a partir do destrutor da classe, se a função MarketBookAdd() correspondente foi chamada a partir do construtor da classe.
Exemplo:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
