- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação do Mercado ou todos os ativos).
|
int SymbolsTotal(
Parâmetros
selected
[in] Mode de solicitação. Pode ser true ou false.
Valor do Retorno
Se o parâmetro 'selected' for true, a função retorna o número de ativos selecionados na janela Observação do Mercado. Se o valor for false, ela retorna o número total de todos os ativos.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+