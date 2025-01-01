DocumentaçãoSeções
Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação do Mercado ou todos os ativos).

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // True - somente ativos em Observação do Mercado
   );

Parâmetros

selected

[in] Mode de solicitação. Pode ser true ou false.

Valor do Retorno

Se o parâmetro 'selected' for true, a função retorna o número de ativos selecionados na janela Observação do Mercado. Se o valor for false, ela retorna o número total de todos os ativos.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o número de símbolos disponíveis
   int total    = SymbolsTotal(false);       // todos os símbolos no servidor
   int selected = SymbolsTotal(true);        // todos os símbolos adicionados à janela Observação do Mercado
 
//--- enviamos os dados obtidos para o log
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
   resultado:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }