A função escreve o valor do parâmetro int para um arquivo bin, a partir da posição atual do ponteiro de arquivo.

uint  FileWriteInteger(
   int  file_handle,        // Manipular Arquivo
   int  value,              // Valor para ser escrito
   int  size=INT_VALUE      // Tamanho em bytes
   );

Parâmetros

file_handle

[in]  Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

value

[in] Valor inteiro.

size=INT_VALUE

[in] Número de bytes (até 4 inclusive), que deve ser escrito. As constantes correspondentes são fornecidos: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 e INT_VALUE=4, então a função pode escrever o valor inteiro do tipo char, uchar, short, ushort, int, ou uint.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna o número de bytes escritos. O ponteiro do arquivo é deslocado pelo mesmo número de bytes.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string             InpSymbolName="EURUSD";           // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // período de tempo
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para escrever dados no arquivo
input string             InpFileName="Trend.bin"// nome do arquivo
input string             InpDirectoryName="Data"// nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- copiar o preço de fechamento de cada barra
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de fechamento. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copiar o tempo para cada barra
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- receber o tamanho do buffer
   size=ArraySize(close_buff);
//--- abrir o arquivo para escrever os valores (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);
      PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- 
      int   up_down=0; // tendência flag
      int   arr_size;  // tamanho de array arr
      uchar arr[];     // array tipo uchar
      //--- escrever valores de tempo para o arquivo
      for(int i=0;i<size-1;i++)
        {
         //--- comparar preços de fechamento das atuais e próximas barras
         if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
           {
            if(up_down!=1)
              {
               //--- escrever valor de data para o arquivo usando FileWriteInteger
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- primeiro, escreva o número de símbolos na array
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- escrever os símbolos
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- mudar a flag de tendência
               up_down=1;
              }
           }
         else
           {
            if(up_down!=-1)
              {
               //--- escrever valor de data para o arquivo usando FileWriteInteger
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- primeiro, escreva o número de símbolos na array
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- escrever os símbolos
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- mudar a flag de tendência
               up_down=-1;
              }
           }
        }
      //--- fechar o arquivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Também Veja

IntegerToString, StringToInteger, Tipos Inteiros