//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de moedas

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tempo

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados

//--- parâmetros para escrever dados no arquivo

input string InpFileName="Trend.bin"; // nome do arquivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- copiar o preço de fechamento de cada barra

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de fechamento. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copiar o tempo para cada barra

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- receber o tamanho do buffer

size=ArraySize(close_buff);

//--- abrir o arquivo para escrever os valores (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);

PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//---

int up_down=0; // tendência flag

int arr_size; // tamanho de array arr

uchar arr[]; // array tipo uchar

//--- escrever valores de tempo para o arquivo

for(int i=0;i<size-1;i++)

{

//--- comparar preços de fechamento das atuais e próximas barras

if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])

{

if(up_down!=1)

{

//--- escrever valor de data para o arquivo usando FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- primeiro, escreva o número de símbolos na array

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- escrever os símbolos

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- mudar a flag de tendência

up_down=1;

}

}

else

{

if(up_down!=-1)

{

//--- escrever valor de data para o arquivo usando FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- primeiro, escreva o número de símbolos na array

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- escrever os símbolos

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- mudar a flag de tendência

up_down=-1;

}

}

}

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());

}