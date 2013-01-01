|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tempo
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para escrever dados no arquivo
input string InpFileName="Trend.bin"; // nome do arquivo
input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double close_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- copiar o preço de fechamento de cada barra
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha ao copiar os valores dos preços de fechamento. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- copiar o tempo para cada barra
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- receber o tamanho do buffer
size=ArraySize(close_buff);
//--- abrir o arquivo para escrever os valores (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);
PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//---
int up_down=0; // tendência flag
int arr_size; // tamanho de array arr
uchar arr[]; // array tipo uchar
//--- escrever valores de tempo para o arquivo
for(int i=0;i<size-1;i++)
{
//--- comparar preços de fechamento das atuais e próximas barras
if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
{
if(up_down!=1)
{
//--- escrever valor de data para o arquivo usando FileWriteInteger
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- primeiro, escreva o número de símbolos na array
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- escrever os símbolos
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- mudar a flag de tendência
up_down=1;
}
}
else
{
if(up_down!=-1)
{
//--- escrever valor de data para o arquivo usando FileWriteInteger
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- primeiro, escreva o número de símbolos na array
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- escrever os símbolos
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- mudar a flag de tendência
up_down=-1;
}
}
}
//--- fechar o arquivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
}