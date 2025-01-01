FileCopy

A função copia o arquivo original a partir de uma pasta local ou compartilhada para outro arquivo.

bool FileCopy(

const string src_file_name,

int common_flag,

const string dst_file_name,

int mode_flags

);

Parâmetros

src_file_name

[in] O nome do arquivo para cópia.

common_flag

[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local (por exemplo, common_flag=0).

dst_file_name

[in] Resultado nome do arquivo.

mode_flags

[in] Bandeiras de acesso. O parâmetro pode conter apenas duas bandeiras: FILE_REWRITE e/ou FILE_COMMON - outras bandeiras são ignoradas. Se o arquivo já existe, e a bandeira FILE_REWRITE não foi especificado, então o arquivo não será reescrito e a função retornará false.

Valor do Retorno

Em caso de falha a função retornará false.

Observação

Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.

Se o novo arquivo já existe, a cópia será feita dependendo da disponibilidade da bandeira FILE_REWRITE dentro do parâmetro mode_flags.

Exemplo: