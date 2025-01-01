- StringAdd
Retorna uma cópia de uma string com um caractere alterado na posição especificada.
bool StringSetCharacter(
Parâmetros
string_var
[in][out] String.
pos
[in] Posição de um caractere em uma string. Pode ser de 0 a StringLen(text).
character
[in] Código Unicode de um símbolo.
Valor do Retorno
Em caso de sucesso retorna verdadeiro, caso contrário falso. A fim de obter o código de erro, a função GetLastError() deve ser chamada.
Observação
Se pos for menor que o comprimento da string e o valor de código do símbolo = 0, a string é truncada (mas o tamanho de buffer, alocado para a string permanece inalterado). O comprimento da string se torna igual a pos.
Se pos for igual ao comprimento da string, o símbolo especificado é adicionado ao final da string, e o comprimento é aumentado em um.
Exemplo:
void OnStart()
