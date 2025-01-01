DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Indicadores Técnicos 

Funções Indicadores Técnicos

Todas as funções, como iMA, iAC, iMACD, iIchimoku etc, tem uma cópia do indicador técnico correspondente criada no cache global do terminal do cliente. Se uma cópia do indicador com esses parâmetros já existe, a nova cópia não é criada, e o contador de referências para a cópia existente aumenta.

Essas funções retornam o manipulador da cópia apropriada do indicador. Além disso, usando este manipulador, você pode receber os dados calculados pelo indicador correspondente. Os dados do buffer correspondentes (indicadores técnicos contêm dados calculados nos seus buffers internos, que podem variar de 1 a 5, dependendo do indicador) podem ser copiados para um programa de MQL5 utilizando a função CopyBuffer().

Você não pode consultar os dados do indicador diretamente após ter sido criado, porque o cálculo de valores dos indicadores requer algum tempo, por isso é melhor criar o indicador manipulando em OnInit(). A Função iCustom() cria o indicador personalizado correspondente, e retorna seu manipulador no caso de ser criado com êxito. Indicadores personalizadas podem conter até 512 buffers de indicador, o conteúdo do qual pode também ser obtida através da função CopyBuffer(), usando o manipulador obtido.

Existe um método universal para a criação qualquer indicador técnico usando a função IndicatorCreate(). Esta função aceita os seguintes dados como parâmetros de entrada:

  • Nome do símbolo;
  • timeframe;
  • tipo de indicador para criar;
  • número de parâmetros de entrada do indicador;
  • um array do tipo MqlParam contendo todos os parâmetros de entrada necessários.

A memória do computador pode ser liberada a partir de um indicador que não é mais utilizado, usando a função IndicatorRelease(),onde o manipulador de indicador é transmitido.

Nota. Chamada repetida da função do indicador com os mesmos parâmetros dentro de um MQL5-programa não resulta num aumento múltiplo do contador de referência, o contador será aumentado apenas uma vez por 1. No entanto, é recomendado obter os manipuladores de indicadores em função OnInit() ou no construtor da classe, e ainda utilizar estes manipuladores em outras funções. O contador de referência diminui quando um MQL5-programa é desinicializado.

Todas as funções de indicador tem pelo menos dois parâmetros - o símbolo e o período. O NULL Valor do símbolo significa o símbolo corrente, o valor 0 (zero) do período significa o prazo corrente.

Função

Retorna o manipulador do indicador:

iAC

Accelerator Oscillator

iAD

Accumulation/Distribution

iADX

Average Directional Index

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

iAlligator

Alligator

iAMA

Adaptive Moving Average

iAO

Awesome Oscillator

iATR

Average True Range

iBearsPower

Bears Power

iBands

Bollinger Bands®

iBullsPower

Bulls Power

iCCI

Commodity Channel Index

iChaikin

Chaikin Oscillator

iCustom

Custom indicator

iDEMA

Double Exponential Moving Average

iDeMarker

DeMarker

iEnvelopes

Envelopes

iForce

Force Index

iFractals

Fractals

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

iGator

Gator Oscillator

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

iMomentum

Momentum

iMFI

Money Flow Index

iMA

Moving Average

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

iOBV

On Balance Volume

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

iRSI

Relative Strength Index

iRVI

Relative Vigor Index

iStdDev

Standard Deviation

iStochastic

Stochastic Oscillator

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

iWPR

Williams' Percent Range

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

iVolumes

Volumes
iAC