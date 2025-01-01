DocumentaçãoSeções
Verifica a existência de tabela no banco de dados.

bool  DatabaseTableExists(
   int     database,      // identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen
   string  table          // nome da tabela
   );

Parâmetros

database

[in]  Identificador do banco de dados, obtido em DatabaseOpen().

table

[in]  Nome da tabela.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               —  nome da tabela não está especificado (string vazia ou NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — erro ao converter a consulta em uma string UTF-8;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — erro interno do banco de dados;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   - identificador de banco de dados inválido;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               -  erro de execução de consulta;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    - a tabela não existe (não é um erro, finalização normal);

