ObjectsDeleteAll

Remove todos os objetos a partir de um gráfico específico, específica sub-janela do gráfico, do tipo especificado.

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Remove todos os objetos do tipo especificado usando prefixo em nomes de objeto.

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

const string prefix,

int sub_window=-1,

int object_type=-1

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

prefix

[in] Prefixo no nome dos objetos. Todos os objetos cujos nomes começam com este conjunto de caracteres serão removidos do gráfico. Você pode especificar prefixo como 'name' ou 'name*' - ambas as variantes funcionarão da mesma forma. Se uma string vazia for especificada como o prefixo, os objetos com todos os nomes possíveis serão removidos.

sub_window=-1

[in] Número de sub-janelas do gráfico. 0 significa janela do gráfico principal, -1 significa todas sub-janelas do gráfico, incluindo a janela principal.

type=-1

[in] Tipo de objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT. -1 significa todos os tipos.

Valor do Retorno

Retorna o número de objetos excluídos. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().

Observação

A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

Exemplo: