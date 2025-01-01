- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsDeleteAll
Remove todos os objetos a partir de um gráfico específico, específica sub-janela do gráfico, do tipo especificado.
|
int ObjectsDeleteAll(
Remove todos os objetos do tipo especificado usando prefixo em nomes de objeto.
|
int ObjectsDeleteAll(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.
prefix
[in] Prefixo no nome dos objetos. Todos os objetos cujos nomes começam com este conjunto de caracteres serão removidos do gráfico. Você pode especificar prefixo como 'name' ou 'name*' - ambas as variantes funcionarão da mesma forma. Se uma string vazia for especificada como o prefixo, os objetos com todos os nomes possíveis serão removidos.
sub_window=-1
[in] Número de sub-janelas do gráfico. 0 significa janela do gráfico principal, -1 significa todas sub-janelas do gráfico, incluindo a janela principal.
type=-1
[in] Tipo de objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT. -1 significa todos os tipos.
Valor do Retorno
Retorna o número de objetos excluídos. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().
Observação
A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.
Exemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."