- Основы языка
- Константы, перечисления и структуры
- Программы MQL5
- Предопределенные переменные
- Общие функции
- Операции с массивами
- Методы матриц и векторов
- Преобразование данных
- Математические функции
- Строковые функции
- Дата и время
- Информация о счете
- Проверка состояния
- Обработка событий
- Получение рыночной информации
- Экономический календарь
- Доступ к таймсериям и индикаторам
- Пользовательские символы
- Операции с графиками
- Торговые функции
- Управление сигналами
- Сетевые функции
- Глобальные переменные терминала
- Файловые операции
- Пользовательские индикаторы
- Графические объекты
- Технические индикаторы
- Работа с результатами оптимизации
- Работа с событиями
- Работа с OpenCL
- Работа с базами данных
- Работа с DirectX
- Python интеграция
- ONNX модели
- Стандартная библиотека
- Переход с MQL4
- Список функций языка MQL5
- Список констант языка MQL5
Список функций языка MQL5
Все функции MQL5 в алфавитном порядке.
|
Функция
|
Действие
|
Раздел
|
Возвращает значение типа double соответствующего свойства счета
|
Возвращает значение целочисленного типа (bool,int или long) соответствующего свойства счета
|
Возвращает значение типа string соответствующего свойства счета
|
Возвращает значение арккосинуса x в радианах
|
Выводит сообщение в отдельном окне
|
Возвращает индекс первого найденного элемента в первом измерении массива
|
Возвращает результат сравнения двух массивов простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов
|
Копирует один массив в другой
|
Заполняет числовой массив указанным значением
|
Освобождает буфер любого динамического массива и устанавливает размер нулевого измерения в 0 (ноль)
|
Проверяет направление индексации массива
|
Устанавливает все элементы числового массива в одну величину
|
Проверяет, является ли массив динамическим
|
Проверяет, является ли массив таймсерией
|
Ищет максимальный элемент в первом измерении многомерного числового массива
|
Ищет минимальный элемент в первом измерении многомерного числового массива
|
Возвращает число элементов в указанном измерении массива
|
Устанавливает новый размер в первом измерении массива
|
Устанавливает направление индексирования в массиве
|
Возвращает количество элементов в массиве
|
Сортирует многомерный числовой массив по возрастанию значений в первом измерении
|
Выводит в журнал массив простого типа или простой структуры
|
Вставляет в массив-приемник из массива-источника указанное число элементов
|
Удаляет из массива указанное число элементов начиная с указанного индекса
|
Разворачивает в массиве указанное число элементов начиная с указанного индекса
|
Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа
|
Возвращает значение арксинуса x в радианах
|
Возвращает арктангенс x в радианах
|
Возвращает количество баров в истории по соответствующим символу и периоду
|
Возвращает количество рассчитанных данных в индикаторном буфере или -1 в случае ошибки (данные еще не рассчитаны)
|
Получает описание страны по её идентификатору
|
Получает описание события по его идентификатору
|
Получает описание значения события по его идентификатору
|
Получает массив описаний стран, доступных в Календаре
|
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны
|
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте
|
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события
|
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте
|
Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id
|
Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id
|
Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение
|
Преобразует код символа (ansi) в односимвольную строку
|
Применяет к указанному графику шаблон из указанного файла
|
Закрывает указанный график
|
Возвращает идентификатор первого графика клиентского терминала
|
Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика
|
Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства указанного графика
|
Возвращает строковое значение соответствующего свойства указанного графика
|
Возвращает идентификатор текущего графика
|
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом.
|
Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем
|
Возвращает хэндл индикатора с указанным коротким именем на указанном окне графика
|
Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окне графика.
|
Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика.
|
Осуществляет сдвиг указанного графика на указанное количество баров относительно указанной позиции графика
|
Возвращает идентификатор графика, следующего за указанным
|
Открывает новый график с указанным символом и периодом
|
Преобразование кода символа в односимвольную строку
|
Возвращает значение периода указанного графика
|
Возвращает ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Вызывает принудительную перерисовку указанного графика
|
Сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем
|
Делает снимок указанного графика в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от указанного расширения
|
Задает значение типа double соответствующего свойства указанного графика
|
Задает значение целочисленного типа (datetime, int, color, bool или char) соответствующего свойства указанного графика
|
Задает значение типа string соответствующего свойства указанного графика
|
Меняет значения символа и периода указанного графика
|
Возвращает имя символа указанного графика
|
Возвращает временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y
|
Возвращает номер подокна, в котором находится индикатор
|
Возвращает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт, скрипт, объект или индикатор
|
Возвращает координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Преобразует координаты X и Y графика в значения время и цена
|
Возвращает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Возвращает тип указателя объекта
|
Создает буфер OpenCL
|
Удаляет буфер OpenCL
|
Читает буфер OpenCL в массив и возвращает количество прочитанных элементов
|
Записывает массив в буфер OpenCL и возвращает количество записанных элементов
|
Cоздает контекст OpenCL
|
Удаляет контекст OpenCL
|
Выполняет OpenCL программу
|
Получает свойство устройства из OpenCL драйвера
|
Возвращает значение целочисленного свойства для OpenCL-объекта или устройства
|
Возвращает тип OpenCL хендла в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE
|
Создает функцию запуска OpenCL
|
Удаляет функцию запуска OpenCL
|
Создает OpenCL программу из исходного кода
|
Удаляет OpenCL программу
|
Выставляет параметр для функции OpenCL
|
Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL
|
Преобразует тип color в тип uint для получения ARGB-представления цвета.
|
Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B"
|
Выводит сообщение в левый верхний угол ценового графика
|
Получает в массив данные указанного буфера от указанного индикатора
|
Получает в массив исторические данные по цене закрытия баров по соответствующим символу и периоду
|
Получает в массив исторические данные по максимальной цене баров по соответствующим символу и периоду
|
Получает в массив исторические данные по минимальной цене баров по соответствующим символу и периоду
|
Получает в массив исторические данные по цене открытия баров по соответствующим символу и периоду
|
Получает в массив исторические данные структуры Rates для указанных символа и периода
|
Получает в массив исторические данные по торговым объемам для соответствующих символа и периода
|
Получает в массив исторические данные по спредам для соответствующих символа и периода
|
Получает в массив тики, накопленные терминалом за текущую рабочую сессию
|
Получает в массив исторические данные по тиковым объемам для соответствующих символа и периода
|
Получает в массив исторические данные по времени открытия баров по соответствующим символу и периоду
|
Возвращает косинус числа
|
Производит обратное преобразование данных массива
|
Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом
|
Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе
|
Удаляет пользовательский символ с указанным именем
|
Устанавливает для пользовательского символа значение свойства целочисленного типа
|
Устанавливает для пользовательского символа значение свойства вещественного типа
|
Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа
|
Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
|
Устанавливает время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели
|
Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели
|
Удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
|
Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates
|
Добавляет в историю пользовательского инструмента отсутствующие бары и заменяет существующие бары данными из массива типа MqlRates
|
Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка)
|
Удаляет все тики в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
|
Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlTick
|
Передает состояние стакана цен по пользовательскому инструменту
|
Открывает или создаёт базу данных в указанном файле
|
Закрывает базу данных
|
Импортирует в таблицу данные из файла
|
Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл
|
Печатает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнал экспертов
|
Проверяет наличие таблицы в базе данных
|
Исполняет запрос к указанной базе данных
|
Создает хендл запроса, который затем может быть исполнен с помощью DatabaseRead()
|
Сбрасывает запрос в начальное состояние, как после вызова DatabasePrepare()
|
Устанавливает значение параметра в запросе
|
Устанавливает массив в качестве значения параметра
|
Выполняет переход к следующей записи в результате запроса
|
Выполняет переход к следующей записи и читает из неё данные в структуру
|
Удаляет запрос, созданный в DatabasePrepare()
|
Начинает выполнение транзакции
|
Завершает выполнение транзакции
|
Выполняет откат транзакций
|
Получает количество полей в запросе
|
Получает имя поля по номеру
|
Получает тип поля по номеру
|
Получает размер поля в байтах
|
Получает из текущей записи значение поля в виде строки
|
Получает из текущей записи значение типа int
|
Получает из текущей записи значение типа long
|
Получает из текущей записи значение типа double
|
Получает из текущей записи значение поля в виде массива
|
Программная точка останова при отладке
|
Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика
|
Преобразование числового значения в текстовую строку с указанной точностью
|
Создает графический контекст для отрисовки кадров указанного размера
|
Изменяет размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate()
|
Получает размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate()
|
Устанавливает для буфера отрисовки все пиксели в указанный цвет
|
Очищает буфер глубины
|
Получает из графического контекста изображение указанного размера и смещения
|
Получает буфер глубины отрисованного кадра
|
Создает буфер указанного типа на основе массива данных
|
Создает 2-мерную текстуру из прямоугольника заданного размера, вырезанного из переданного изображения
|
Создает входные параметры шейдера
|
Устанавливает входные параметры шейдера
|
Создает шейдер указанного типа
|
Устанавливает разметку вершин для вершинного шейдера
|
Устанавливает входные параметры шейдера
|
Устанавливает текстуры для шейдера
|
Отрисовывает вершины вершинного буфера, установленного в DXBufferSet()
|
Отрисовывает графические примитивы, описанные индексным буфером из DXBufferSet()
|
Устанавливает тип примитивов для отрисовки с помощью DXDrawIndexed()
|
Устанавливает буфер для текущей отрисовки
|
Устанавливает шейдер для отрисовки
|
Возвращает тип хендла
|
Освобождает хендл
|
Преобразование значения перечисления любого типа в строку
|
Генерирует пользовательское событие для указанного графика
|
Останавливает на текущем графике генерацию событий по таймеру
|
Запускает генератор событий таймера высокого разрешения с периодом менее 1 секунды для текущего графика
|
Запускает генератор событий таймера с указанной периодичностью для текущего графика
|
Возвращает экспоненту числа
|
Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика
|
Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа
|
Закрывает ранее открытый файл
|
Копирует исходный файл из локальной или общей папки в другой файл
|
Удаляет указанный файл
|
Закрывает хэндл поиска
|
Начинает перебор файлов в соответствующей директории в соответствии с указанным фильтром
|
Продолжает поиск, начатый функцией FileFindFirst()
|
Сброс на диск всех данных, оставшихся в файловом буфере ввода-вывода
|
Получает целочисленное свойство файла
|
Определяет конец файла в процессе чтения
|
Проверяет существование файла
|
Определяет конец строки в текстовом файле в процессе чтения
|
Перемещает или переименовывает файл
|
Открывает файл с указанным именем и указанными флагам
|
Читает массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы), из бинарного файла с текущего положения файлового указателя
|
Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа bool
|
Читает из файла типа CSV строку одного из форматов: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" или "HH:MM:SS" - и преобразует ее в значение типа datetime
|
Читает число двойной точности с плавающей точкой (double) из бинарного файла с текущего положения файлового указателя
|
Читает из текущего положения файлового указателя значение типа float
|
Читает из бинарного файла значение типа int, short или char в зависимости от указанной длины в байтах
|
Читает из текущего положения файлового указателя значение типа long
|
Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа double
|
Читает из файла строку с текущего положения файлового указателя
|
Cчитывает из бинарного файла содержимое в структуру, переданную в качестве параметра
|
Перемещает положение файлового указателя на указанное количество байт относительно указанного положения
|
Возвращает размер соответствующего открытого файла
|
Возвращает текущее положение файлового указателя соответствующего открытого файла
|
Записывает данные в файл типа CSV или TXT
|
Записывает в файл типа BIN массивы любых типов, кроме строковых
|
Записывает в двоичный файл значение параметра типа double с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в двоичный файл значение параметра типа float с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в двоичный файл значение параметра типа int с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в двоичный файл значение параметра типа long с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в файл типа BIN или TXT значение параметра типа string с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в двоичный файл содержимое структуры, переданной в качестве параметра, с текущего положения файлового указателя
|
Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение
|
Возвращает максимальное из двух числовых значений
|
Возвращает минимальное из двух числовых значений
|
Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел
|
Удаляет все файлы в указанной папке
|
Создает директорию в папке Files (в зависимости от значения common_flag)
|
Удаляет указанную директорию. Если папка не пуста, то она не может быть удалена
|
Добавляет фрейм с данными
|
Устанавливает фильтр чтения фреймов и переводит указатель на начало
|
Переводит указатель чтения фреймов в начало и сбрасывает ранее установленный фильтр
|
Получает input-параметры, на которых сформирован фрейм
|
Читает фрейм и перемещает указатель на следующий
|
Возвращает значение последней ошибки
|
Возвращает указатель объекта
|
Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы
|
Проверяет существование глобальной переменной с указанным именем
|
Удаляет глобальную переменную
|
Запрашивает значение глобальной переменной
|
Возвращает имя глобальной переменной по порядковому номеру в списке глобальных переменных
|
Удаляет глобальные переменные с указанным префиксом в имени
|
Устанавливает новое значение глобальной переменной
|
Устанавливает новое значение существующей глобальной переменной по условию
|
Принудительно записывает содержимое всех глобальных переменных на диск
|
Возвращает общее количество глобальных переменных
|
Устанавливает новое значение глобальной переменной, которая существует только на время текущего сеанса работы терминала
|
Возвращает время последнего доступа к глобальной переменной
|
Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (double)
|
Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (string)
|
Выбирает сделку для дальнейшей обработки и возвращает тикет сделки в истории
|
Выбирает в истории сделку для дальнейших обращений к ней через соответствующие функции
|
Возвращает количество сделок в истории
|
Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (double)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (string)
|
Возвращает тикет соответствующего ордера в истории
|
Выбирает в истории ордер для дальнейшей работы с ним
|
Возвращает количество ордеров в истории
|
Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени
|
Запрашивает историю сделок и ордеров c указанным идентификатором позиции.
|
Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу и периоду
|
Возвращает индекс бара, в который попадает указанное время
|
Возвращает значение цены закрытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает значение максимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика
|
Возвращает значение минимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика
|
Возвращает значение цены открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает значение времени открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает значение реального объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Возвращает значение спреда бара (указанного параметром shift) соответствующего графика
|
Accumulation/Distribution
|
Average Directional Index
|
Average Directional Index by Welles Wilder
|
Alligator
|
Adaptive Moving Average
|
Awesome Oscillator
|
Average True Range
|
Bollinger Bands®
|
Bears Power
|
Bulls Power
|
Market Facilitation Index by Bill Williams
|
Commodity Channel Index
|
Chaikin Oscillator
|
пользовательский индикатор
|
Double Exponential Moving Average
|
DeMarker
|
Envelopes
|
Force Index
|
Fractals
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
Gator Oscillator
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
Moving Average
|
Moving Averages Convergence-Divergence
|
Money Flow Index
|
Momentum
|
Возвращает хэндл указанного технического индикатора, созданного на основе массива параметров типа MqlParam
|
Возвращает по указанному хэндлу количество входных параметров индикатора, а также сами значения и тип параметров
|
Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется
|
Задает значение свойства индикатора, имеющего тип double
|
Задает значение свойства индикатора,имеющего тип int
|
Задает значение свойства индикатора, имеющего тип string
|
Преобразование значения целого типа в строку указанной длины
|
On Balance Volume
|
Moving Average of Oscillator (MACD histogram)
|
Relative Strength Index
|
Relative Vigor Index
|
Parabolic Stop And Reverse System
|
Возвращает true, если поступила команда завершить выполнение mql5-программы
|
Standard Deviation
|
Stochastic Oscillator
|
Triple Exponential Moving Average
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
Variable Index Dynamic Average
|
Volumes
|
Williams' Percent Range
|
Возвращает натуральный логарифм
|
Возвращает логарифм числа по основанию 10
|
Обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту, а также производит подписку на получение извещений об изменении указанного стакана
|
Возвращает массив структур типа MqlBookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа
|
Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана
|
Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа
|
Возвращает значение арккосинуса x в радианах
|
Возвращает значение арксинуса x в радианах
|
Возвращает арктангенс x в радианах
|
Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение
|
Возвращает косинус числа
|
Возвращает экспоненту числа
|
Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение
|
Проверяет корректность действительного числа
|
Возвращает натуральный логарифм
|
Возвращает логарифм числа по основанию 10
|
Возвращает максимальное из двух числовых значений
|
Возвращает минимальное из двух числовых значений
|
Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел
|
Возводит основание в указанную степень
|
Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767
|
Округляет число до ближайшего целого
|
Возвращает синус числа
|
Возвращает квадратный корень
|
Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел
|
Возвращает тангенс числа
|
Создает и отображает окно сообщений, а также управляет им
|
Возвращает значение целого типа соответствующего свойства запущенной mql5-программы
|
Возвращает значение типа string соответствующего свойства запущенной mql5-программы
|
Устанавливает соединение с терминалом MetaTrader 5
|
Закрывает ранее установленное подключение к терминалу MetaTrader 5
|
Получает состояние и параметры подключенного терминала MetaTrader 5
|
Возвращает версию терминала MetaTrader 5
|
Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты
|
Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанного индекса
|
Получает бары в указанном диапазоне дат из терминала MetaTrader 5
|
Получает тики из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты
|
Получает тики за указанный диапазон дат из терминала MetaTrader 5
|
Округление числа с плавающей точкой до указанной точности
|
Создает объект заданного типа на указанном графике
|
Удаляет объект с указанным именем с указанного графика (с указанного подокна графика)
|
Ищет по имени объект с указанным идентификатором
|
Возвращает значение типа double соответствующего свойства объекта
|
Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства объекта
|
Возвращает значение типа string соответствующего свойства объекта
|
Возвращает значение времени для указанного значения цены объекта
|
Возвращает ценовое значение объекта для указанного времени
|
Изменяет координаты указанной точки привязки объекта
|
Возвращает имя объекта соответствующего типа в указанном графике (указанном подокне графика)
|
Удаляет все объекты указанного типа с указанного графика (с указанного подокна графика)
|
Устанавливает значение соответствующего свойства объекта
|
Устанавливает значение соответствующего свойства объекта
|
Устанавливает значение соответствующего свойства объекта
|
Возвращает количество объектов указанного типа в указанном графике (указанном подокне графика)
|
Вызывается в скрипте при наступлении события Start для выполнения действий, заложенных в скрипт
|
Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Init для инициализации запущенной MQL5-программы
|
Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Deinit для деинициализации запущенной MQL5-программы
|
Вызывается в экспертах при наступлении события NewTick для обработки новой котировки
|
Вызывается в индикаторах при наступлении события Calculate для обработки изменения ценовых данных
|
Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении периодического события Timer, которое с заданным интервалом времени генерируется терминалом
|
Вызывается в экспертах при наступлении события Trade, которое генерируется при завершении торговой операции на торговом сервере
|
Вызывается в экспертах при наступлении события TradeTransaction для обработки результатов выполнения торгового запроса
|
Вызывается в экспертах при наступлении события BookEvent для обработки изменений в стаканe заявок
|
Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события ChartEvent для обработки изменений графика, вызванных действиями пользователя или работой MQL5-программ
|
Вызывается в экспертах при наступлении события Tester для выполнения необходимых действий по окончании тестирования
|
Вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации
|
Вызывается в экспертах при наступлении события TesterDeinit для выполнения необходимых действий по окончании оптимизации эксперта
|
Вызывается в экспертах при наступлении события TesterPass для обработки поступления нового фрейма данных во время оптимизации эксперта
|
Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера, в валюте счета
|
Вычисляет размер прибыли на основании переданных параметров в валюте счета
|
Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции.
|
Возвращает запрошенное свойство ордера (double)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера (string)
|
Возвращает тикет соответствующего ордера
|
Выбирает ордер для дальнейшей работы с ним
|
Отправляет торговые запросы на сервер
|
Отправляет асинхронно торговые запросы без ожидания ответа торгового сервера
|
Возвращает количество ордеров
|
Получает для input-переменной информацию о диапазоне значений и шаге изменения при оптимизации эксперта в тестере стратегий
|
Устанавливает правила использования input-переменной при оптимизации эксперта в тестере стратегий: значение, шаг изменения, начальное и конечное значения
|
Возвращает значение таймфрейма текущего графика
|
Возвращает количество секунд в периоде
|
Воспроизводит звуковой файл
|
Возвращает значение свойства линии индикатора, имеющего целый тип
|
Задает значение свойства линии индикатора, имеющего тип double
|
Задает значение свойства линии индикатора, имеющего тип int
|
Задает значение свойства линии индикатора, имеющего тип string
|
Возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.
|
Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (double)
|
Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (string)
|
Возвращает символ соответствующей открытой позиции
|
Возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций
|
Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней
|
Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету
|
Возвращает количество открытых позиций
|
Возводит основание в указанную степень
|
Выводит сообщение в журнал
|
Форматирует и печатает наборы символов и значений в лог-файл в соответствие с заданным форматом
|
Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767
|
Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль
|
Создает ресурс изображения на основе набора данных
|
Удаляет динамически созданный ресурс (освобождает занятую ресурсом память)
|
Читает данные графического ресурса, созданного функцией ResourceCreate() или сохраненного в EX5-файле при компиляции
|
Сохраняет ресурс в указанный файл
|
Округляет число до ближайшего целого
|
Посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP"
|
Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта"
|
Посылает Push-уведомления в мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны на закладке "Уведомления"
|
Возвращает информацию о состоянии исторических данных
|
Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double
|
Копирует часть массива в строку
|
Преобразование код символа (unicode) в односимвольную строку
|
Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала
|
Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала
|
Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала
|
Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале
|
Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале
|
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double
|
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
|
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string
|
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double
|
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
|
Производит подписку на копирование торгового сигнала
|
Отменяет подписку на копирование торгового сигнала
|
Возвращает синус числа
|
Задерживает выполнение текущего эксперта или скрипта на определенный интервал
|
Создает сокет с указанными флагами и возвращает его хэндл
|
Закрывает сокет
|
Выполняет подключение к серверу с контролем таймаута
|
Проверяет, подключен ли сокет в текущий момент времени
|
Получает количество байт, которое можно прочитать из сокета
|
Проверяет, возможна ли запись данных в сокет в текущий момент времени
|
Устанавливает таймауты получения и отправки данных для системного объекта сокета
|
Читает данные из сокета
|
Записывает данные в сокете
|
Инициирует защищенное TLS (SSL)-соединение с указанным хостом по протоколу TLS Handshake
|
Получает данные о сертификате, используемом для защиты сетевого соединения
|
Читает данные из защищенного TLS-соединения
|
Читает все доступные данные из защищенного TLS-соединения
|
Отправляет данные через защищенное TLS-соединение
|
Возвращает квадратный корень
|
Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел
|
Присоединяет к концу строки по месту указанную подстроку
|
Возвращает размер буфера, распределенного для строки
|
Сравнивает две строки и возвращает 1, если первая строка больше второй; 0 - если строки равны; -1 (минус один) - если первая строка меньше второй
|
Формирует строку из переданных параметров
|
Заполняет указанную строку по месту указанными символами
|
Поиск подстроки в строке
|
Преобразует число в строку в соответствие с заданным форматом
|
Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки
|
Инициализирует строку указанными символами и обеспечивает указанный размер строки
|
Возвращает число символов в строке
|
Заменяет в строке все найденные подстроки на заданную последовательность символов.
|
Возвращает копию строки с измененным значением символа в указанной позиции
|
Получает из указанной строки подстроки по заданному разделителю и возвращает количество полученных подстрок
|
Извлекает подстроку из текстовой строки, начинающейся c указанной позиции
|
Посимвольно копирует преобразованную из Unicode в ANSI строку в указанное место массива типа uchar
|
Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color
|
Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа double
|
Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа int
|
Преобразует все символы указанной строки в строчные (маленькие) по месту
|
Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort
|
Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime
|
Преобразует все символы указанной строки в прописные (большие) по месту
|
Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции с начала строки
|
Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции в конце строки
|
Производит конвертацию из переменной типа структуры MqlDateTime в значение типа datetime
|
Возвращает имя символа текущего графика.
|
Возвращает значение типа double указанного символа для соответствующего свойства
|
Возвращает значение целочисленного типа (long, datetime, int или bool) указанного символа для соответствующего свойства
|
Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
|
Позволяет получить время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели.
|
Позволяет получить время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.
|
Возвращает значение типа string указанного символа для соответствующего свойства
|
Возвращает текущие цены для указанного символа в переменной типа MqlTick
|
Проверяет синхронизированность данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере
|
Возвращает наименование указанного символа
|
Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из окна
|
Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов
|
Возвращает тангенс числа
|
Посылает терминалу команду на завершение работы
|
Возвращает значение типа double соответствующего свойства окружения mql5-программы
|
Возвращает значение целого типа соответствующего свойства окружения mql5-программы
|
Возвращает значение типа string соответствующего свойства окружения mql5-программы
|
Возвращает значение указанного статистического показателя, рассчитанного по результатам тестирования
|
Возвращает ширину и высоту строки при текущих настройках шрифта
|
Выводит текст в пользовательский массив (буфер), предназначенный для создания графического ресурса
|
Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования (по умолчанию используется шрифт Arial 20)
|
Возвращает последнее известное время сервера (время прихода последней котировки) в формате datetime
|
Возвращает признак перехода на летнее /зимнее время
|
Возвращает время GMT формате datetime с учетом перехода на зимнее или летнее время по локальному времени компьютера, на котором запущен клиентский терминал
|
Возвращает текущую разницу между временем GMT и локальным временем компьютера в секундах с учетом перехода на зимнее или летнее время
|
Возвращает локальное компьютерное время в формате datetime
|
Преобразование значения, содержащего время в секундах, прошедшее с 01.01.1970, в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi"
|
Производит конвертацию из значения типа datetime в переменную типа структуры MqlDateTime
|
Возвращает расчетное текущее время торгового сервера
|
Возвращает код причины деинициализации
|
Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер
|
Обнуляет переменную, переданную по ссылке. Тип переменной может быть любым, исключение составляют только классы и структуры, имеющие конструкторы