AccountInfoDouble Возвращает значение типа double соответствующего свойства счета Информация о счете

AccountInfoInteger Возвращает значение целочисленного типа (bool,int или long) соответствующего свойства счета Информация о счете

AccountInfoString Возвращает значение типа string соответствующего свойства счета Информация о счете

acos Возвращает значение арккосинуса x в радианах Математические функции

Alert Выводит сообщение в отдельном окне Общие функции

ArrayBsearch Возвращает индекс первого найденного элемента в первом измерении массива Операции с массивами

ArrayCopy Копирует один массив в другой Операции с массивами

ArrayFill Заполняет числовой массив указанным значением Операции с массивами

ArrayFree Освобождает буфер любого динамического массива и устанавливает размер нулевого измерения в 0 (ноль) Операции с массивами

ArrayGetAsSeries Проверяет направление индексации массива Операции с массивами

ArrayInitialize Устанавливает все элементы числового массива в одну величину Операции с массивами

ArrayIsDynamic Проверяет, является ли массив динамическим Операции с массивами

ArrayIsSeries Проверяет, является ли массив таймсерией Операции с массивами

ArrayMaximum Ищет максимальный элемент в первом измерении многомерного числового массива Операции с массивами

ArrayMinimum Ищет минимальный элемент в первом измерении многомерного числового массива Операции с массивами

ArrayRange Возвращает число элементов в указанном измерении массива Операции с массивами

ArrayResize Устанавливает новый размер в первом измерении массива Операции с массивами

ArraySetAsSeries Устанавливает направление индексирования в массиве Операции с массивами

ArraySize Возвращает количество элементов в массиве Операции с массивами

ArraySort Сортирует многомерный числовой массив по возрастанию значений в первом измерении Операции с массивами

ArrayPrint Выводит в журнал массив простого типа или простой структуры Операции с массивами

ArrayInsert Вставляет в массив-приемник из массива-источника указанное число элементов Операции с массивами

ArrayRemove Удаляет из массива указанное число элементов начиная с указанного индекса Операции с массивами

ArrayReverse Разворачивает в массиве указанное число элементов начиная с указанного индекса Операции с массивами

ArraySwap Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа Операции с массивами

asin Возвращает значение арксинуса x в радианах Математические функции

atan Возвращает арктангенс x в радианах Математические функции

Bars Возвращает количество баров в истории по соответствующим символу и периоду Доступ к таймсериям и индикаторам

BarsCalculated Возвращает количество рассчитанных данных в индикаторном буфере или -1 в случае ошибки (данные еще не рассчитаны) Доступ к таймсериям и индикаторам

CalendarCountryById Получает описание страны по её идентификатору Экономический календарь

CalendarEventById Получает описание события по его идентификатору Экономический календарь

CalendarValueById Получает описание значения события по его идентификатору Экономический календарь

CalendarCountries Получает массив описаний стран, доступных в Календаре Экономический календарь

CalendarEventByCountry Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны Экономический календарь

CalendarEventByCurrency Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте Экономический календарь

CalendarValueHistoryByEvent Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события Экономический календарь

CalendarValueHistory Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте Экономический календарь

CalendarValueLastByEvent Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id Экономический календарь

CalendarValueLast Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id Экономический календарь

ceil Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение Математические функции

CharArrayToString Преобразует код символа (ansi) в односимвольную строку Преобразование данных

ChartApplyTemplate Применяет к указанному графику шаблон из указанного файла Операции с графиками

ChartClose Закрывает указанный график Операции с графиками

ChartFirst Возвращает идентификатор первого графика клиентского терминала Операции с графиками

ChartGetDouble Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика Операции с графиками

ChartGetInteger Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства указанного графика Операции с графиками

ChartGetString Возвращает строковое значение соответствующего свойства указанного графика Операции с графиками

ChartID Возвращает идентификатор текущего графика Операции с графиками

ChartIndicatorAdd Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом. Операции с графиками

ChartIndicatorDelete Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем Операции с графиками

ChartIndicatorGet Возвращает хэндл индикатора с указанным коротким именем на указанном окне графика Операции с графиками

ChartIndicatorName Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окне графика. Операции с графиками

ChartIndicatorsTotal Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика. Операции с графиками

ChartNavigate Осуществляет сдвиг указанного графика на указанное количество баров относительно указанной позиции графика Операции с графиками

ChartNext Возвращает идентификатор графика, следующего за указанным Операции с графиками

ChartOpen Открывает новый график с указанным символом и периодом Операции с графиками

CharToString Преобразование кода символа в односимвольную строку Преобразование данных

ChartPeriod Возвращает значение периода указанного графика Операции с графиками

ChartPriceOnDropped Возвращает ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт Операции с графиками

ChartRedraw Вызывает принудительную перерисовку указанного графика Операции с графиками

ChartSaveTemplate Сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем Операции с графиками

ChartScreenShot Делает снимок указанного графика в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от указанного расширения Операции с графиками

ChartSetDouble Задает значение типа double соответствующего свойства указанного графика Операции с графиками

ChartSetInteger Задает значение целочисленного типа (datetime, int, color, bool или char) соответствующего свойства указанного графика Операции с графиками

ChartSetString Задает значение типа string соответствующего свойства указанного графика Операции с графиками

ChartSetSymbolPeriod Меняет значения символа и периода указанного графика Операции с графиками

ChartSymbol Возвращает имя символа указанного графика Операции с графиками

ChartTimeOnDropped Возвращает временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт Операции с графиками

ChartTimePriceToXY Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y Операции с графиками

ChartWindowFind Возвращает номер подокна, в котором находится индикатор Операции с графиками

ChartWindowOnDropped Возвращает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт, скрипт, объект или индикатор Операции с графиками

ChartXOnDropped Возвращает координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт Операции с графиками

ChartXYToTimePrice Преобразует координаты X и Y графика в значения время и цена Операции с графиками

ChartYOnDropped Возвращает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт Операции с графиками

CheckPointer Возвращает тип указателя объекта Общие функции

CLBufferCreate Создает буфер OpenCL Работа с OpenCL

CLBufferFree Удаляет буфер OpenCL Работа с OpenCL

CLBufferRead Читает буфер OpenCL в массив и возвращает количество прочитанных элементов Работа с OpenCL

CLBufferWrite Записывает массив в буфер OpenCL и возвращает количество записанных элементов Работа с OpenCL

CLContextCreate Cоздает контекст OpenCL Работа с OpenCL

CLContextFree Удаляет контекст OpenCL Работа с OpenCL

CLExecute Выполняет OpenCL программу Работа с OpenCL

CLGetDeviceInfo Получает свойство устройства из OpenCL драйвера Работа с OpenCL

CLGetInfoInteger Возвращает значение целочисленного свойства для OpenCL-объекта или устройства Работа с OpenCL

CLHandleType Возвращает тип OpenCL хендла в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE Работа с OpenCL

CLKernelCreate Создает функцию запуска OpenCL Работа с OpenCL

CLKernelFree Удаляет функцию запуска OpenCL Работа с OpenCL

CLProgramCreate Создает OpenCL программу из исходного кода Работа с OpenCL

CLProgramFree Удаляет OpenCL программу Работа с OpenCL

CLSetKernelArg Выставляет параметр для функции OpenCL Работа с OpenCL

CLSetKernelArgMem Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL Работа с OpenCL

ColorToARGB Преобразует тип color в тип uint для получения ARGB-представления цвета. Преобразование данных

ColorToString Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B" Преобразование данных

Comment Выводит сообщение в левый верхний угол ценового графика Общие функции

CopyBuffer Получает в массив данные указанного буфера от указанного индикатора Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyClose Получает в массив исторические данные по цене закрытия баров по соответствующим символу и периоду Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyHigh Получает в массив исторические данные по максимальной цене баров по соответствующим символу и периоду Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyLow Получает в массив исторические данные по минимальной цене баров по соответствующим символу и периоду Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyOpen Получает в массив исторические данные по цене открытия баров по соответствующим символу и периоду Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyRates Получает в массив исторические данные структуры Rates для указанных символа и периода Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyRealVolume Получает в массив исторические данные по торговым объемам для соответствующих символа и периода Доступ к таймсериям и индикаторам

CopySpread Получает в массив исторические данные по спредам для соответствующих символа и периода Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyTicks Получает в массив тики, накопленные терминалом за текущую рабочую сессию Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyTickVolume Получает в массив исторические данные по тиковым объемам для соответствующих символа и периода Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyTime Получает в массив исторические данные по времени открытия баров по соответствующим символу и периоду Доступ к таймсериям и индикаторам

cos Возвращает косинус числа Математические функции

CryptDecode Производит обратное преобразование данных массива Общие функции

CryptEncode Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом Общие функции

CustomSymbolCreate Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе Пользовательские символы

CustomSymbolDelete Удаляет пользовательский символ с указанным именем Пользовательские символы

CustomSymbolSetInteger Устанавливает для пользовательского символа значение свойства целочисленного типа Пользовательские символы

CustomSymbolSetDouble Устанавливает для пользовательского символа значение свойства вещественного типа Пользовательские символы

CustomSymbolSetString Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа Пользовательские символы

CustomSymbolSetMarginRate Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера Пользовательские символы

CustomSymbolSetSessionQuote Устанавливает время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели Пользовательские символы

CustomSymbolSetSessionTrade Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели Пользовательские символы

CustomRatesDelete Удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента Пользовательские символы

CustomRatesReplace Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates Пользовательские символы

CustomRatesUpdate Добавляет в историю пользовательского инструмента отсутствующие бары и заменяет существующие бары данными из массива типа MqlRates Пользовательские символы

CustomTicksAdd Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка) Пользовательские символы

CustomTicksDelete Удаляет все тики в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента Пользовательские символы

CustomTicksReplace Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlTick Пользовательские символы

CustomBookAdd Передает состояние стакана цен по пользовательскому инструменту Пользовательские символы

DatabaseOpen Открывает или создаёт базу данных в указанном файле Работа с базами данных

DatabaseImport Импортирует в таблицу данные из файла Работа с базами данных

DatabaseExport Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл Работа с базами данных

DatabasePrint Печатает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнал экспертов Работа с базами данных

DatabaseTableExists Проверяет наличие таблицы в базе данных Работа с базами данных

DatabaseExecute Исполняет запрос к указанной базе данных Работа с базами данных

DatabasePrepare Создает хендл запроса, который затем может быть исполнен с помощью DatabaseRead() Работа с базами данных

DatabaseBind Устанавливает значение параметра в запросе Работа с базами данных

DatabaseBindArray Устанавливает массив в качестве значения параметра Работа с базами данных

DatabaseRead Выполняет переход к следующей записи в результате запроса Работа с базами данных

DatabaseReadBind Выполняет переход к следующей записи и читает из неё данные в структуру Работа с базами данных

DatabaseColumnsCount Получает количество полей в запросе Работа с базами данных

DatabaseColumnName Получает имя поля по номеру Работа с базами данных

DatabaseColumnType Получает тип поля по номеру Работа с базами данных

DatabaseColumnSize Получает размер поля в байтах Работа с базами данных

DatabaseColumnText Получает из текущей записи значение поля в виде строки Работа с базами данных

DatabaseColumnInteger Получает из текущей записи значение типа int Работа с базами данных

DatabaseColumnLong Получает из текущей записи значение типа long Работа с базами данных

DatabaseColumnDouble Получает из текущей записи значение типа double Работа с базами данных

DatabaseColumnBlob Получает из текущей записи значение поля в виде массива Работа с базами данных

DebugBreak Программная точка останова при отладке Общие функции

Digits Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика Проверка состояния

DoubleToString Преобразование числового значения в текстовую строку с указанной точностью Преобразование данных

DXContextCreate Создает графический контекст для отрисовки кадров указанного размера Работа с DirectX

DXContextSetSize Изменяет размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate() Работа с DirectX

DXContextSetSize Получает размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate() Работа с DirectX

DXContextClearColors Устанавливает для буфера отрисовки все пиксели в указанный цвет Работа с DirectX

DXContextClearDepth Очищает буфер глубины Работа с DirectX

DXContextGetColors Получает из графического контекста изображение указанного размера и смещения Работа с DirectX

DXContextGetDepth Получает буфер глубины отрисованного кадра Работа с DirectX

DXBufferCreate Создает буфер указанного типа на основе массива данных Работа с DirectX

DXTextureCreate Создает 2-мерную текстуру из прямоугольника заданного размера, вырезанного из переданного изображения Работа с DirectX

DXInputCreate Создает входные параметры шейдера Работа с DirectX

DXInputSet Устанавливает входные параметры шейдера Работа с DirectX

DXShaderCreate Создает шейдер указанного типа Работа с DirectX

DXShaderSetLayout Устанавливает разметку вершин для вершинного шейдера Работа с DirectX

DXShaderInputsSet Устанавливает входные параметры шейдера Работа с DirectX

DXShaderTexturesSet Устанавливает текстуры для шейдера Работа с DirectX

DXDraw Отрисовывает вершины вершинного буфера, установленного в DXBufferSet() Работа с DirectX

DXDrawIndexed Отрисовывает графические примитивы, описанные индексным буфером из DXBufferSet() Работа с DirectX

DXPrimiveTopologySet Устанавливает тип примитивов для отрисовки с помощью DXDrawIndexed() Работа с DirectX

DXBufferSet Устанавливает буфер для текущей отрисовки Работа с DirectX

DXShaderSet Устанавливает шейдер для отрисовки Работа с DirectX

DXHandleType Возвращает тип хендла Работа с DirectX

EnumToString Преобразование значения перечисления любого типа в строку Преобразование данных

EventChartCustom Генерирует пользовательское событие для указанного графика Работа с событиями

EventKillTimer Останавливает на текущем графике генерацию событий по таймеру Работа с событиями

EventSetMillisecondTimer Запускает генератор событий таймера высокого разрешения с периодом менее 1 секунды для текущего графика Работа с событиями

EventSetTimer Запускает генератор событий таймера с указанной периодичностью для текущего графика Работа с событиями

exp Возвращает экспоненту числа Математические функции

ExpertRemove Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика Общие функции

fabs Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа Математические функции

FileClose Закрывает ранее открытый файл Файловые операции

FileCopy Копирует исходный файл из локальной или общей папки в другой файл Файловые операции

FileDelete Удаляет указанный файл Файловые операции

FileFindClose Закрывает хэндл поиска Файловые операции

FileFindFirst Начинает перебор файлов в соответствующей директории в соответствии с указанным фильтром Файловые операции

FileFindNext Продолжает поиск, начатый функцией FileFindFirst() Файловые операции

FileFlush Сброс на диск всех данных, оставшихся в файловом буфере ввода-вывода Файловые операции

FileGetInteger Получает целочисленное свойство файла Файловые операции

FileIsEnding Определяет конец файла в процессе чтения Файловые операции

FileIsExist Проверяет существование файла Файловые операции

FileIsLineEnding Определяет конец строки в текстовом файле в процессе чтения Файловые операции

FileMove Перемещает или переименовывает файл Файловые операции

FileOpen Открывает файл с указанным именем и указанными флагам Файловые операции

FileReadArray Читает массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы), из бинарного файла с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileReadBool Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа bool Файловые операции

FileReadDatetime Читает из файла типа CSV строку одного из форматов: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" или "HH:MM:SS" - и преобразует ее в значение типа datetime Файловые операции

FileReadDouble Читает число двойной точности с плавающей точкой (double) из бинарного файла с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileReadFloat Читает из текущего положения файлового указателя значение типа float Файловые операции

FileReadInteger Читает из бинарного файла значение типа int, short или char в зависимости от указанной длины в байтах Файловые операции

FileReadLong Читает из текущего положения файлового указателя значение типа long Файловые операции

FileReadNumber Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа double Файловые операции

FileReadString Читает из файла строку с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileReadStruct Cчитывает из бинарного файла содержимое в структуру, переданную в качестве параметра Файловые операции

FileSeek Перемещает положение файлового указателя на указанное количество байт относительно указанного положения Файловые операции

FileSize Возвращает размер соответствующего открытого файла Файловые операции

FileTell Возвращает текущее положение файлового указателя соответствующего открытого файла Файловые операции

FileWrite Записывает данные в файл типа CSV или TXT Файловые операции

FileWriteArray Записывает в файл типа BIN массивы любых типов, кроме строковых Файловые операции

FileWriteDouble Записывает в двоичный файл значение параметра типа double с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileWriteFloat Записывает в двоичный файл значение параметра типа float с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileWriteInteger Записывает в двоичный файл значение параметра типа int с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileWriteLong Записывает в двоичный файл значение параметра типа long с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileWriteString Записывает в файл типа BIN или TXT значение параметра типа string с текущего положения файлового указателя Файловые операции

FileWriteStruct Записывает в двоичный файл содержимое структуры, переданной в качестве параметра, с текущего положения файлового указателя Файловые операции

floor Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение Математические функции

fmax Возвращает максимальное из двух числовых значений Математические функции

fmin Возвращает минимальное из двух числовых значений Математические функции

fmod Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел Математические функции

FolderClean Удаляет все файлы в указанной папке Файловые операции

FolderCreate Создает директорию в папке Files (в зависимости от значения common_flag) Файловые операции

FolderDelete Удаляет указанную директорию. Если папка не пуста, то она не может быть удалена Файловые операции

FrameAdd Добавляет фрейм с данными Работа с результатами оптимизации

FrameFilter Устанавливает фильтр чтения фреймов и переводит указатель на начало Работа с результатами оптимизации

FrameFirst Переводит указатель чтения фреймов в начало и сбрасывает ранее установленный фильтр Работа с результатами оптимизации

FrameNext Читает фрейм и перемещает указатель на следующий Работа с результатами оптимизации

GetLastError Возвращает значение последней ошибки Проверка состояния

GetTickCount Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы Общие функции

GlobalVariableCheck Проверяет существование глобальной переменной с указанным именем Глобальные переменные терминала

GlobalVariableDel Удаляет глобальную переменную Глобальные переменные терминала

GlobalVariableGet Запрашивает значение глобальной переменной Глобальные переменные терминала

GlobalVariableName Возвращает имя глобальной переменной по порядковому номеру в списке глобальных переменных Глобальные переменные терминала

GlobalVariablesDeleteAll Удаляет глобальные переменные с указанным префиксом в имени Глобальные переменные терминала

GlobalVariableSet Устанавливает новое значение глобальной переменной Глобальные переменные терминала

GlobalVariableSetOnCondition Устанавливает новое значение существующей глобальной переменной по условию Глобальные переменные терминала

GlobalVariablesFlush Принудительно записывает содержимое всех глобальных переменных на диск Глобальные переменные терминала

GlobalVariablesTotal Возвращает общее количество глобальных переменных Глобальные переменные терминала

GlobalVariableTemp Устанавливает новое значение глобальной переменной, которая существует только на время текущего сеанса работы терминала Глобальные переменные терминала

GlobalVariableTime Возвращает время последнего доступа к глобальной переменной Глобальные переменные терминала

HistoryDealGetDouble Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (double) Торговые функции

HistoryDealGetInteger Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (datetime или int) Торговые функции

HistoryDealGetString Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (string) Торговые функции

HistoryDealGetTicket Выбирает сделку для дальнейшей обработки и возвращает тикет сделки в истории Торговые функции

HistoryDealSelect Выбирает в истории сделку для дальнейших обращений к ней через соответствующие функции Торговые функции

HistoryDealsTotal Возвращает количество сделок в истории Торговые функции

HistoryOrderGetDouble Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (double) Торговые функции

HistoryOrderGetInteger Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (datetime или int) Торговые функции

HistoryOrderGetString Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (string) Торговые функции

HistoryOrderGetTicket Возвращает тикет соответствующего ордера в истории Торговые функции

HistoryOrderSelect Выбирает в истории ордер для дальнейшей работы с ним Торговые функции

HistoryOrdersTotal Возвращает количество ордеров в истории Торговые функции

HistorySelect Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени Торговые функции

HistorySelectByPosition Запрашивает историю сделок и ордеров c указанным идентификатором позиции. Торговые функции

iBars Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу и периоду Доступ к таймсериям и индикаторам

iBarShift Возвращает индекс бара, в который попадает указанное время Доступ к таймсериям и индикаторам

iClose Возвращает значение цены закрытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iHigh Возвращает значение максимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iHighest Возвращает индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iLow Возвращает значение минимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iLowest Возвращает индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iOpen Возвращает значение цены открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iTime Возвращает значение времени открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iTickVolume Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iRealVolume Возвращает значение реального объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iVolume Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iSpread Возвращает значение спреда бара (указанного параметром shift) соответствующего графика Доступ к таймсериям и индикаторам

iADX Average Directional Index Технические индикаторы

iADXWilder Average Directional Index by Welles Wilder Технические индикаторы

iAMA Adaptive Moving Average Технические индикаторы

iAO Awesome Oscillator Технические индикаторы

iATR Average True Range Технические индикаторы

iBearsPower Bears Power Технические индикаторы

iBullsPower Bulls Power Технические индикаторы

iBWMFI Market Facilitation Index by Bill Williams Технические индикаторы

iCCI Commodity Channel Index Технические индикаторы

iChaikin Chaikin Oscillator Технические индикаторы

iCustom пользовательский индикатор Технические индикаторы

iDEMA Double Exponential Moving Average Технические индикаторы

iForce Force Index Технические индикаторы

iFrAMA Fractal Adaptive Moving Average Технические индикаторы

iGator Gator Oscillator Технические индикаторы

iIchimoku Ichimoku Kinko Hyo Технические индикаторы

iMA Moving Average Технические индикаторы

iMACD Moving Averages Convergence-Divergence Технические индикаторы

iMFI Money Flow Index Технические индикаторы

IndicatorCreate Возвращает хэндл указанного технического индикатора, созданного на основе массива параметров типа MqlParam Доступ к таймсериям и индикаторам

IndicatorParameters Возвращает по указанному хэндлу количество входных параметров индикатора, а также сами значения и тип параметров Доступ к таймсериям и индикаторам

IndicatorRelease Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется Доступ к таймсериям и индикаторам

IndicatorSetDouble Задает значение свойства индикатора, имеющего тип double Пользовательские индикаторы

IndicatorSetInteger Задает значение свойства индикатора,имеющего тип int Пользовательские индикаторы

IndicatorSetString Задает значение свойства индикатора, имеющего тип string Пользовательские индикаторы

IntegerToString Преобразование значения целого типа в строку указанной длины Преобразование данных

iOBV On Balance Volume Технические индикаторы

iOsMA Moving Average of Oscillator (MACD histogram) Технические индикаторы

iRSI Relative Strength Index Технические индикаторы

iRVI Relative Vigor Index Технические индикаторы

iSAR Parabolic Stop And Reverse System Технические индикаторы

IsStopped Возвращает true, если поступила команда завершить выполнение mql5-программы Проверка состояния

iStdDev Standard Deviation Технические индикаторы

iStochastic Stochastic Oscillator Технические индикаторы

iTEMA Triple Exponential Moving Average Технические индикаторы

iTriX Triple Exponential Moving Averages Oscillator Технические индикаторы

iVIDyA Variable Index Dynamic Average Технические индикаторы

iWPR Williams' Percent Range Технические индикаторы

log Возвращает натуральный логарифм Математические функции

log10 Возвращает логарифм числа по основанию 10 Математические функции

MarketBookAdd Обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту, а также производит подписку на получение извещений об изменении указанного стакана Получение рыночной информации

MarketBookGet Возвращает массив структур типа MqlBookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа Получение рыночной информации

MarketBookRelease Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана Получение рыночной информации

MathAbs Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа Математические функции

MathArccos Возвращает значение арккосинуса x в радианах Математические функции

MathArcsin Возвращает значение арксинуса x в радианах Математические функции

MathArctan Возвращает арктангенс x в радианах Математические функции

MathCeil Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение Математические функции

MathCos Возвращает косинус числа Математические функции

MathExp Возвращает экспоненту числа Математические функции

MathFloor Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение Математические функции

MathIsValidNumber Проверяет корректность действительного числа Математические функции

MathLog Возвращает натуральный логарифм Математические функции

MathLog10 Возвращает логарифм числа по основанию 10 Математические функции

MathMax Возвращает максимальное из двух числовых значений Математические функции

MathMin Возвращает минимальное из двух числовых значений Математические функции

MathMod Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел Математические функции

MathPow Возводит основание в указанную степень Математические функции

MathRand Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767 Математические функции

MathRound Округляет число до ближайшего целого Математические функции

MathSin Возвращает синус числа Математические функции

MathSqrt Возвращает квадратный корень Математические функции

MathSrand Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел Математические функции

MathTan Возвращает тангенс числа Математические функции

MessageBox Создает и отображает окно сообщений, а также управляет им Общие функции

MQLInfoInteger Возвращает значение целого типа соответствующего свойства запущенной mql5-программы Проверка состояния

MQLInfoString Возвращает значение типа string соответствующего свойства запущенной mql5-программы Проверка состояния

MT5Initialize Устанавливает соединение с терминалом MetaTrader 5 MetaTrader для Python

MT5Shutdown Закрывает ранее установленное подключение к терминалу MetaTrader 5 MetaTrader для Python

MT5TerminalInfo Получает состояние и параметры подключенного терминала MetaTrader 5 MetaTrader для Python

MT5Version Возвращает версию терминала MetaTrader 5 MetaTrader для Python

MT5CopyRatesFrom Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты MetaTrader для Python

MT5CopyRatesFromPos Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанного индекса MetaTrader для Python

MT5CopyRatesRange Получает бары в указанном диапазоне дат из терминала MetaTrader 5 MetaTrader для Python

MT5CopyTicksFrom Получает тики из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты MetaTrader для Python

MT5CopyTicksRange Получает тики за указанный диапазон дат из терминала MetaTrader 5 MetaTrader для Python

NormalizeDouble Округление числа с плавающей точкой до указанной точности Преобразование данных

ObjectCreate Создает объект заданного типа на указанном графике Графические объекты

ObjectDelete Удаляет объект с указанным именем с указанного графика (с указанного подокна графика) Графические объекты

ObjectFind Ищет по имени объект с указанным идентификатором Графические объекты

ObjectGetDouble Возвращает значение типа double соответствующего свойства объекта Графические объекты

ObjectGetInteger Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства объекта Графические объекты

ObjectGetString Возвращает значение типа string соответствующего свойства объекта Графические объекты

ObjectGetTimeByValue Возвращает значение времени для указанного значения цены объекта Графические объекты

ObjectGetValueByTime Возвращает ценовое значение объекта для указанного времени Графические объекты

ObjectMove Изменяет координаты указанной точки привязки объекта Графические объекты

ObjectName Возвращает имя объекта соответствующего типа в указанном графике (указанном подокне графика) Графические объекты

ObjectsDeleteAll Удаляет все объекты указанного типа с указанного графика (с указанного подокна графика) Графические объекты

ObjectSetDouble Устанавливает значение соответствующего свойства объекта Графические объекты

ObjectSetInteger Устанавливает значение соответствующего свойства объекта Графические объекты

ObjectSetString Устанавливает значение соответствующего свойства объекта Графические объекты

ObjectsTotal Возвращает количество объектов указанного типа в указанном графике (указанном подокне графика) Графические объекты

OnStart Вызывается в скрипте при наступлении события Start для выполнения действий, заложенных в скрипт Обработка событий

OnInit Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Init для инициализации запущенной MQL5-программы Обработка событий

OnDeinit Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Deinit для деинициализации запущенной MQL5-программы Обработка событий

OnTick Вызывается в экспертах при наступлении события NewTick для обработки новой котировки Обработка событий

OnCalculate Вызывается в индикаторах при наступлении события Calculate для обработки изменения ценовых данных Обработка событий

OnTimer Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении периодического события Timer, которое с заданным интервалом времени генерируется терминалом Обработка событий

OnTrade Вызывается в экспертах при наступлении события Trade, которое генерируется при завершении торговой операции на торговом сервере Обработка событий

OnTradeTransaction Вызывается в экспертах при наступлении события TradeTransaction для обработки результатов выполнения торгового запроса Обработка событий

OnBookEvent Вызывается в экспертах при наступлении события BookEvent для обработки изменений в стаканe заявок Обработка событий

OnChartEvent Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события ChartEvent для обработки изменений графика, вызванных действиями пользователя или работой MQL5-программ Обработка событий

OnTester Вызывается в экспертах при наступлении события Tester для выполнения необходимых действий по окончании тестирования Обработка событий

OnTesterInit Вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации Обработка событий

OnTesterDeinit Вызывается в экспертах при наступлении события TesterDeinit для выполнения необходимых действий по окончании оптимизации эксперта Обработка событий

OnTesterPass Вызывается в экспертах при наступлении события TesterPass для обработки поступления нового фрейма данных во время оптимизации эксперта Обработка событий

OrderCalcMargin Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера, в валюте счета Торговые функции

OrderCalcProfit Вычисляет размер прибыли на основании переданных параметров в валюте счета Торговые функции

OrderCheck Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции. Торговые функции

OrderGetDouble Возвращает запрошенное свойство ордера (double) Торговые функции

OrderGetInteger Возвращает запрошенное свойство ордера (datetime или int) Торговые функции

OrderGetString Возвращает запрошенное свойство ордера (string) Торговые функции

OrderGetTicket Возвращает тикет соответствующего ордера Торговые функции

OrderSelect Выбирает ордер для дальнейшей работы с ним Торговые функции

OrderSendAsync Отправляет асинхронно торговые запросы без ожидания ответа торгового сервера Торговые функции

OrdersTotal Возвращает количество ордеров Торговые функции

ParameterGetRange Получает для input-переменной информацию о диапазоне значений и шаге изменения при оптимизации эксперта в тестере стратегий Работа с результатами оптимизации

ParameterSetRange Устанавливает правила использования input-переменной при оптимизации эксперта в тестере стратегий: значение, шаг изменения, начальное и конечное значения Работа с результатами оптимизации

Period Возвращает значение таймфрейма текущего графика Проверка состояния

PeriodSeconds Возвращает количество секунд в периоде Общие функции

PlaySound Воспроизводит звуковой файл Общие функции

PlotIndexGetInteger Возвращает значение свойства линии индикатора, имеющего целый тип Пользовательские индикаторы

PlotIndexSetDouble Задает значение свойства линии индикатора, имеющего тип double Пользовательские индикаторы

PlotIndexSetInteger Задает значение свойства линии индикатора, имеющего тип int Пользовательские индикаторы

PlotIndexSetString Задает значение свойства линии индикатора, имеющего тип string Пользовательские индикаторы

Point Возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки. Проверка состояния

PositionGetDouble Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (double) Торговые функции

PositionGetInteger Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (datetime или int) Торговые функции

PositionGetString Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (string) Торговые функции

PositionGetSymbol Возвращает символ соответствующей открытой позиции Торговые функции

PositionGetTicket Возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций Торговые функции

PositionSelect Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней Торговые функции

PositionSelectByTicket Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету Торговые функции

PositionsTotal Возвращает количество открытых позиций Торговые функции

pow Возводит основание в указанную степень Математические функции

Print Выводит сообщение в журнал Общие функции

PrintFormat Форматирует и печатает наборы символов и значений в лог-файл в соответствие с заданным форматом Общие функции

rand Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767 Математические функции

ResetLastError Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль Общие функции

ResourceCreate Создает ресурс изображения на основе набора данных Общие функции

ResourceSave Сохраняет ресурс в указанный файл Общие функции

round Округляет число до ближайшего целого Математические функции

SendFTP Посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP" Общие функции

SendMail Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта" Общие функции

SendNotification Посылает Push-уведомления в мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны на закладке "Уведомления" Общие функции

SeriesInfoInteger Возвращает информацию о состоянии исторических данных Доступ к таймсериям и индикаторам

SetIndexBuffer Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double Пользовательские индикаторы

ShortArrayToString Копирует часть массива в строку Преобразование данных

ShortToString Преобразование код символа (unicode) в односимвольную строку Преобразование данных

SignalBaseGetDouble Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала Управление сигналами

SignalBaseGetInteger Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала Управление сигналами

SignalBaseGetString Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала Управление сигналами

SignalBaseSelect Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале Управление сигналами

SignalBaseTotal Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале Управление сигналами

SignalInfoGetDouble Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double Управление сигналами

SignalInfoGetInteger Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer Управление сигналами

SignalInfoGetString Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string Управление сигналами

SignalInfoSetDouble Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double Управление сигналами

SignalInfoSetInteger Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer Управление сигналами

SignalSubscribe Производит подписку на копирование торгового сигнала Управление сигналами

SignalUnsubscribe Отменяет подписку на копирование торгового сигнала Управление сигналами

sin Возвращает синус числа Математические функции

Sleep Задерживает выполнение текущего эксперта или скрипта на определенный интервал Общие функции

SocketCreate Создает сокет с указанными флагами и возвращает его хэндл Сетевые функции

SocketClose Закрывает сокет Сетевые функции

SocketConnect Выполняет подключение к серверу с контролем таймаута Сетевые функции

SocketIsConnected Проверяет, подключен ли сокет в текущий момент времени Сетевые функции

SocketIsReadable Получает количество байт, которое можно прочитать из сокета Сетевые функции

SocketIsWritable Проверяет, возможна ли запись данных в сокет в текущий момент времени Сетевые функции

SocketTimeouts Устанавливает таймауты получения и отправки данных для системного объекта сокета Сетевые функции

SocketRead Читает данные из сокета Сетевые функции

SocketSend Записывает данные в сокете Сетевые функции

SocketTlsHandshake Инициирует защищенное TLS (SSL)-соединение с указанным хостом по протоколу TLS Handshake Сетевые функции

SocketTlsCertificate Получает данные о сертификате, используемом для защиты сетевого соединения Сетевые функции

SocketTlsRead Читает данные из защищенного TLS-соединения Сетевые функции

SocketTlsReadAvailable Читает все доступные данные из защищенного TLS-соединения Сетевые функции

SocketTlsSend Отправляет данные через защищенное TLS-соединение Сетевые функции

sqrt Возвращает квадратный корень Математические функции

srand Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел Математические функции

StringAdd Присоединяет к концу строки по месту указанную подстроку Строковые функции

StringBufferLen Возвращает размер буфера, распределенного для строки Строковые функции

StringCompare Сравнивает две строки и возвращает 1, если первая строка больше второй; 0 - если строки равны; -1 (минус один) - если первая строка меньше второй Строковые функции

StringConcatenate Формирует строку из переданных параметров Строковые функции

StringFill Заполняет указанную строку по месту указанными символами Строковые функции

StringFind Поиск подстроки в строке Строковые функции

StringFormat Преобразует число в строку в соответствие с заданным форматом Преобразование данных

StringGetCharacter Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки Строковые функции

StringInit Инициализирует строку указанными символами и обеспечивает указанный размер строки Строковые функции

StringLen Возвращает число символов в строке Строковые функции

StringReplace Заменяет в строке все найденные подстроки на заданную последовательность символов. Строковые функции

StringSetCharacter Возвращает копию строки с измененным значением символа в указанной позиции Строковые функции

StringSplit Получает из указанной строки подстроки по заданному разделителю и возвращает количество полученных подстрок Строковые функции

StringSubstr Извлекает подстроку из текстовой строки, начинающейся c указанной позиции Строковые функции

StringToCharArray Посимвольно копирует преобразованную из Unicode в ANSI строку в указанное место массива типа uchar Преобразование данных

StringToColor Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color Преобразование данных

StringToDouble Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа double Преобразование данных

StringToInteger Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа int Преобразование данных

StringToLower Преобразует все символы указанной строки в строчные (маленькие) по месту Строковые функции

StringToShortArray Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort Преобразование данных

StringToTime Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime Преобразование данных

StringToUpper Преобразует все символы указанной строки в прописные (большие) по месту Строковые функции

StringTrimLeft Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции с начала строки Строковые функции

StringTrimRight Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции в конце строки Строковые функции

StructToTime Производит конвертацию из переменной типа структуры MqlDateTime в значение типа datetime Дата и время

Symbol Возвращает имя символа текущего графика. Проверка состояния

SymbolInfoDouble Возвращает значение типа double указанного символа для соответствующего свойства Получение рыночной информации

SymbolInfoInteger Возвращает значение целочисленного типа (long, datetime, int или bool) указанного символа для соответствующего свойства Получение рыночной информации

SymbolInfoMarginRate Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера Получение рыночной информации

SymbolInfoSessionQuote Позволяет получить время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели. Получение рыночной информации

SymbolInfoSessionTrade Позволяет получить время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели. Получение рыночной информации

SymbolInfoString Возвращает значение типа string указанного символа для соответствующего свойства Получение рыночной информации

SymbolInfoTick Возвращает текущие цены для указанного символа в переменной типа MqlTick Получение рыночной информации

SymbolIsSynchronized Проверяет синхронизированность данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере Получение рыночной информации

SymbolName Возвращает наименование указанного символа Получение рыночной информации

SymbolSelect Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из окна Получение рыночной информации

SymbolsTotal Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов Получение рыночной информации

tan Возвращает тангенс числа Математические функции

TerminalClose Посылает терминалу команду на завершение работы Общие функции

TerminalInfoDouble Возвращает значение типа double соответствующего свойства окружения mql5-программы Проверка состояния

TerminalInfoInteger Возвращает значение целого типа соответствующего свойства окружения mql5-программы Проверка состояния

TerminalInfoString Возвращает значение типа string соответствующего свойства окружения mql5-программы Проверка состояния

TesterStatistics Возвращает значение указанного статистического показателя, рассчитанного по результатам тестирования Общие функции

TextGetSize Возвращает ширину и высоту строки при текущих настройках шрифта Графические объекты

TextOut Выводит текст в пользовательский массив (буфер), предназначенный для создания графического ресурса Графические объекты

TextSetFont Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования (по умолчанию используется шрифт Arial 20) Графические объекты

TimeCurrent Возвращает последнее известное время сервера (время прихода последней котировки) в формате datetime Дата и время

TimeDaylightSavings Возвращает признак перехода на летнее /зимнее время Дата и время

TimeGMT Возвращает время GMT формате datetime с учетом перехода на зимнее или летнее время по локальному времени компьютера, на котором запущен клиентский терминал Дата и время

TimeGMTOffset Возвращает текущую разницу между временем GMT и локальным временем компьютера в секундах с учетом перехода на зимнее или летнее время Дата и время

TimeLocal Возвращает локальное компьютерное время в формате datetime Дата и время

TimeToString Преобразование значения, содержащего время в секундах, прошедшее с 01.01.1970, в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi" Преобразование данных

TimeToStruct Производит конвертацию из значения типа datetime в переменную типа структуры MqlDateTime Дата и время

TimeTradeServer Возвращает расчетное текущее время торгового сервера Дата и время

UninitializeReason Возвращает код причины деинициализации Проверка состояния

WebRequest Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер Общие функции