ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Список функций языка MQL5 

Список функций языка MQL5

Все функции MQL5 в алфавитном порядке.

Функция

Действие

Раздел

AccountInfoDouble

Возвращает значение типа double соответствующего свойства счета

Информация о счете

AccountInfoInteger

Возвращает значение целочисленного типа (bool,int или long) соответствующего свойства счета

Информация о счете

AccountInfoString

Возвращает значение типа string соответствующего свойства счета

Информация о счете

acos

Возвращает значение арккосинуса x в радианах

Математические функции

Alert

Выводит сообщение в отдельном окне

Общие функции

ArrayBsearch

Возвращает индекс первого найденного элемента в первом измерении массива

Операции с массивами

ArrayCompare

Возвращает результат сравнения двух массивов простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов

Операции с массивами

ArrayCopy

Копирует один массив в другой

Операции с массивами

ArrayFill

Заполняет числовой массив указанным значением

Операции с массивами

ArrayFree

Освобождает буфер любого динамического массива и устанавливает размер нулевого измерения в 0 (ноль)

Операции с массивами

ArrayGetAsSeries

Проверяет направление индексации массива

Операции с массивами

ArrayInitialize

Устанавливает все элементы числового массива в одну величину

Операции с массивами

ArrayIsDynamic

Проверяет, является ли массив динамическим

Операции с массивами

ArrayIsSeries

Проверяет, является ли массив таймсерией

Операции с массивами

ArrayMaximum

Ищет максимальный элемент в первом измерении многомерного числового массива

Операции с массивами

ArrayMinimum

Ищет минимальный элемент в первом измерении многомерного числового массива

Операции с массивами

ArrayRange

Возвращает число элементов в указанном измерении массива

Операции с массивами

ArrayResize

Устанавливает новый размер в первом измерении массива

Операции с массивами

ArraySetAsSeries

Устанавливает направление индексирования в массиве

Операции с массивами

ArraySize

Возвращает количество элементов в массиве

Операции с массивами

ArraySort

Сортирует многомерный числовой массив по возрастанию значений в первом измерении

Операции с массивами

ArrayPrint

Выводит в журнал массив простого типа или простой структуры

Операции с массивами

ArrayInsert

Вставляет в массив-приемник из массива-источника указанное число элементов

Операции с массивами

ArrayRemove

Удаляет из массива указанное число элементов начиная с указанного индекса

Операции с массивами

ArrayReverse

Разворачивает в массиве указанное число элементов начиная с указанного индекса

Операции с массивами

ArraySwap

Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа

Операции с массивами

asin

Возвращает значение арксинуса x в радианах

Математические функции

atan

Возвращает арктангенс x в радианах

Математические функции

Bars

Возвращает количество баров в истории по соответствующим символу и периоду

Доступ к таймсериям и индикаторам

BarsCalculated

Возвращает количество рассчитанных данных в индикаторном буфере или -1 в случае ошибки (данные еще не рассчитаны)

Доступ к таймсериям и индикаторам

CalendarCountryById

Получает описание страны по её идентификатору

Экономический календарь

CalendarEventById

Получает описание события по его идентификатору

Экономический календарь

CalendarValueById

Получает описание значения события по его идентификатору

Экономический календарь

CalendarCountries

Получает массив описаний стран, доступных в Календаре

Экономический календарь

CalendarEventByCountry

Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны

Экономический календарь

CalendarEventByCurrency

Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте

Экономический календарь

CalendarValueHistoryByEvent

Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события

Экономический календарь

CalendarValueHistory

Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте

Экономический календарь

CalendarValueLastByEvent

Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id

Экономический календарь

CalendarValueLast

Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id

Экономический календарь

ceil

Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение

Математические функции

CharArrayToString

Преобразует код символа (ansi) в односимвольную строку

Преобразование данных

ChartApplyTemplate

Применяет к указанному графику шаблон из указанного файла

Операции с графиками

ChartClose

Закрывает указанный график

Операции с графиками

ChartFirst

Возвращает идентификатор первого графика клиентского терминала

Операции с графиками

ChartGetDouble

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика

Операции с графиками

ChartGetInteger

Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства указанного графика

Операции с графиками

ChartGetString

Возвращает строковое значение соответствующего свойства указанного графика

Операции с графиками

ChartID

Возвращает идентификатор текущего графика

Операции с графиками

ChartIndicatorAdd

Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом.

Операции с графиками

ChartIndicatorDelete

Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем

Операции с графиками

ChartIndicatorGet

Возвращает хэндл индикатора с указанным коротким именем на указанном окне графика

Операции с графиками

ChartIndicatorName

Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окне графика.

Операции с графиками

ChartIndicatorsTotal

Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика.

Операции с графиками

ChartNavigate

Осуществляет сдвиг указанного графика на указанное количество баров относительно указанной позиции графика

Операции с графиками

ChartNext

Возвращает идентификатор графика, следующего за указанным

Операции с графиками

ChartOpen

Открывает новый график с указанным символом и периодом

Операции с графиками

CharToString

Преобразование кода символа в односимвольную строку

Преобразование данных

ChartPeriod

Возвращает значение периода указанного графика

Операции с графиками

ChartPriceOnDropped

Возвращает ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

Операции с графиками

ChartRedraw

Вызывает принудительную перерисовку указанного графика

Операции с графиками

ChartSaveTemplate

Сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем

Операции с графиками

ChartScreenShot

Делает снимок указанного графика в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от указанного расширения

Операции с графиками

ChartSetDouble

Задает значение типа double соответствующего свойства указанного графика

Операции с графиками

ChartSetInteger

Задает значение целочисленного типа (datetime, int, color, bool или char) соответствующего свойства указанного графика

Операции с графиками

ChartSetString

Задает значение типа string соответствующего свойства указанного графика

Операции с графиками

ChartSetSymbolPeriod

Меняет значения символа и периода указанного графика

Операции с графиками

ChartSymbol

Возвращает имя символа указанного графика

Операции с графиками

ChartTimeOnDropped

Возвращает временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

Операции с графиками

ChartTimePriceToXY

Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y

Операции с графиками

ChartWindowFind

Возвращает номер подокна, в котором находится индикатор

Операции с графиками

ChartWindowOnDropped

Возвращает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт, скрипт, объект или индикатор

Операции с графиками

ChartXOnDropped

Возвращает координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

Операции с графиками

ChartXYToTimePrice

Преобразует координаты  X и Y графика в значения время и цена

Операции с графиками

ChartYOnDropped

Возвращает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

Операции с графиками

CheckPointer

Возвращает тип указателя объекта

Общие функции

CLBufferCreate

Создает буфер OpenCL

Работа с OpenCL

CLBufferFree

Удаляет буфер OpenCL

Работа с OpenCL

CLBufferRead

Читает буфер OpenCL в массив и возвращает количество прочитанных элементов

Работа с OpenCL

CLBufferWrite

Записывает массив в буфер OpenCL и возвращает количество записанных элементов

Работа с OpenCL

CLContextCreate

Cоздает контекст OpenCL

Работа с OpenCL

CLContextFree

Удаляет контекст OpenCL

Работа с OpenCL

CLExecute

Выполняет OpenCL программу

Работа с OpenCL

CLGetDeviceInfo

Получает свойство устройства из OpenCL драйвера

Работа с OpenCL

CLGetInfoInteger

Возвращает значение целочисленного свойства для OpenCL-объекта или устройства

Работа с OpenCL

CLHandleType

Возвращает тип OpenCL хендла в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Работа с OpenCL

CLKernelCreate

Создает функцию запуска OpenCL

Работа с OpenCL

CLKernelFree

Удаляет функцию запуска OpenCL

Работа с OpenCL

CLProgramCreate

Создает OpenCL программу из исходного кода

Работа с OpenCL

CLProgramFree

Удаляет OpenCL программу

Работа с OpenCL

CLSetKernelArg

Выставляет параметр для функции OpenCL

Работа с OpenCL

CLSetKernelArgMem

Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL

Работа с OpenCL

ColorToARGB

Преобразует тип color в тип uint для получения ARGB-представления цвета.

Преобразование данных

ColorToString

Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B"

Преобразование данных

Comment

Выводит сообщение в левый верхний угол ценового графика

Общие функции

CopyBuffer

Получает в массив данные указанного буфера от указанного индикатора

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyClose

Получает в массив исторические данные по цене закрытия баров по соответствующим символу и периоду

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyHigh

Получает в массив исторические данные по максимальной цене баров по соответствующим символу и периоду

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyLow

Получает в массив исторические данные по минимальной цене баров по соответствующим символу и периоду

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyOpen

Получает в массив исторические данные по цене открытия баров по соответствующим символу и периоду

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyRates

Получает в массив исторические данные структуры Rates для указанных символа и периода

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyRealVolume

Получает в массив исторические данные по торговым объемам для соответствующих символа и периода

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopySpread

Получает в массив исторические данные по спредам для соответствующих символа и периода

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyTicks

Получает в массив тики, накопленные терминалом за текущую рабочую сессию

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyTickVolume

Получает в массив исторические данные по тиковым объемам для соответствующих символа и периода

Доступ к таймсериям и индикаторам

CopyTime

Получает в массив исторические данные по времени открытия баров по соответствующим символу и периоду

Доступ к таймсериям и индикаторам

cos

Возвращает косинус числа

Математические функции

CryptDecode

Производит обратное преобразование данных массива

Общие функции

CryptEncode

Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом

Общие функции

CustomSymbolCreate

Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе

Пользовательские символы

CustomSymbolDelete

Удаляет пользовательский символ с указанным именем

Пользовательские символы

CustomSymbolSetInteger

Устанавливает для пользовательского символа значение свойства целочисленного типа

Пользовательские символы

CustomSymbolSetDouble

Устанавливает для пользовательского символа значение свойства вещественного типа

Пользовательские символы

CustomSymbolSetString

Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа

Пользовательские символы

CustomSymbolSetMarginRate

Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера

Пользовательские символы

CustomSymbolSetSessionQuote

Устанавливает время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели

Пользовательские символы

CustomSymbolSetSessionTrade

Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели

Пользовательские символы

CustomRatesDelete

Удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента

Пользовательские символы

CustomRatesReplace

Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates

Пользовательские символы

CustomRatesUpdate

Добавляет в историю пользовательского инструмента отсутствующие бары и заменяет существующие бары данными из массива типа MqlRates

Пользовательские символы

CustomTicksAdd

Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка)

Пользовательские символы

CustomTicksDelete

Удаляет все тики в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента

Пользовательские символы

CustomTicksReplace

Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlTick

Пользовательские символы

CustomBookAdd

Передает состояние стакана цен по пользовательскому инструменту

Пользовательские символы

DatabaseOpen

Открывает или создаёт базу данных в указанном файле

Работа с базами данных

DatabaseClose

Закрывает базу данных

Работа с базами данных

DatabaseImport

Импортирует в таблицу данные из файла

Работа с базами данных

DatabaseExport

Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл

Работа с базами данных

DatabasePrint

Печатает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнал экспертов

Работа с базами данных

DatabaseTableExists

Проверяет наличие таблицы в базе данных

Работа с базами данных

DatabaseExecute

Исполняет запрос к указанной базе данных

Работа с базами данных

DatabasePrepare

Создает хендл запроса, который затем может быть исполнен с помощью DatabaseRead()

Работа с базами данных

DatabaseReset

Сбрасывает запрос в начальное состояние, как после вызова DatabasePrepare()

Работа с базами данных

DatabaseBind

Устанавливает значение параметра в запросе

Работа с базами данных

DatabaseBindArray

Устанавливает массив в качестве значения параметра

Работа с базами данных

DatabaseRead

Выполняет переход к следующей записи в результате запроса

Работа с базами данных

DatabaseReadBind

Выполняет переход к следующей записи и читает из неё данные в структуру

Работа с базами данных

DatabaseFinalize

Удаляет запрос, созданный в DatabasePrepare()

Работа с базами данных

DatabaseTransactionBegin

Начинает выполнение транзакции

Работа с базами данных

DatabaseTransactionCommit

Завершает выполнение транзакции

Работа с базами данных

DatabaseTransactionRollback

Выполняет откат транзакций

Работа с базами данных

DatabaseColumnsCount

Получает количество полей в запросе

Работа с базами данных

DatabaseColumnName

Получает имя поля по номеру

Работа с базами данных

DatabaseColumnType

Получает тип поля по номеру

Работа с базами данных

DatabaseColumnSize

Получает размер поля в байтах

Работа с базами данных

DatabaseColumnText

Получает из текущей записи значение поля в виде строки

Работа с базами данных

DatabaseColumnInteger

Получает из текущей записи значение типа int

Работа с базами данных

DatabaseColumnLong

Получает из текущей записи значение типа long

Работа с базами данных

DatabaseColumnDouble

Получает из текущей записи значение типа double

Работа с базами данных

DatabaseColumnBlob

Получает из текущей записи значение поля в виде массива

Работа с базами данных

DebugBreak

Программная точка останова при отладке

Общие функции

Digits

Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика

Проверка состояния

DoubleToString

Преобразование числового значения в текстовую строку с указанной точностью

Преобразование данных

DXContextCreate

Создает графический контекст для отрисовки кадров указанного размера

Работа с DirectX

DXContextSetSize

Изменяет размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate()

Работа с DirectX

DXContextSetSize

Получает размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate()

Работа с DirectX

DXContextClearColors

Устанавливает для буфера отрисовки все пиксели в указанный цвет

Работа с DirectX

DXContextClearDepth

Очищает буфер глубины

Работа с DirectX

DXContextGetColors

Получает из графического контекста изображение указанного размера и смещения

Работа с DirectX

DXContextGetDepth

Получает буфер глубины отрисованного кадра

Работа с DirectX

DXBufferCreate

Создает буфер указанного типа на основе массива данных

Работа с DirectX

DXTextureCreate

Создает 2-мерную текстуру из прямоугольника заданного размера, вырезанного из переданного изображения

Работа с DirectX

DXInputCreate

Создает входные параметры шейдера

Работа с DirectX

DXInputSet

Устанавливает входные параметры шейдера

Работа с DirectX

DXShaderCreate

Создает шейдер указанного типа

Работа с DirectX

DXShaderSetLayout

Устанавливает разметку вершин для вершинного шейдера

Работа с DirectX

DXShaderInputsSet

Устанавливает входные параметры шейдера

Работа с DirectX

DXShaderTexturesSet

Устанавливает текстуры для шейдера

Работа с DirectX

DXDraw

Отрисовывает вершины вершинного буфера, установленного в DXBufferSet()

Работа с DirectX

DXDrawIndexed

Отрисовывает графические примитивы, описанные индексным буфером из DXBufferSet()

Работа с DirectX

DXPrimiveTopologySet

Устанавливает тип примитивов для отрисовки с помощью DXDrawIndexed()

Работа с DirectX

DXBufferSet

Устанавливает буфер для текущей отрисовки

Работа с DirectX

DXShaderSet

Устанавливает шейдер для отрисовки

Работа с DirectX

DXHandleType

Возвращает тип хендла

Работа с DirectX

DXRelease

Освобождает хендл

Работа с DirectX

EnumToString

Преобразование значения перечисления любого типа в строку

Преобразование данных

EventChartCustom

Генерирует пользовательское событие для указанного графика

Работа с событиями

EventKillTimer

Останавливает на текущем графике генерацию событий по таймеру

Работа с событиями

EventSetMillisecondTimer

Запускает генератор событий таймера высокого разрешения с периодом менее 1 секунды для текущего графика

Работа с событиями

EventSetTimer

Запускает генератор событий таймера с указанной периодичностью для текущего графика

Работа с событиями

exp

Возвращает экспоненту числа

Математические функции

ExpertRemove

Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика

Общие функции

fabs

Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа

Математические функции

FileClose

Закрывает ранее открытый файл

Файловые операции

FileCopy

Копирует исходный файл из локальной или общей папки в другой файл

Файловые операции

FileDelete

Удаляет указанный файл

Файловые операции

FileFindClose

Закрывает хэндл поиска

Файловые операции

FileFindFirst

Начинает перебор файлов в соответствующей директории в соответствии с указанным фильтром

Файловые операции

FileFindNext

Продолжает поиск, начатый функцией FileFindFirst()

Файловые операции

FileFlush

Сброс на диск всех данных, оставшихся в файловом буфере ввода-вывода

Файловые операции

FileGetInteger

Получает целочисленное свойство файла

Файловые операции

FileIsEnding

Определяет конец файла в процессе чтения

Файловые операции

FileIsExist

Проверяет существование файла

Файловые операции

FileIsLineEnding

Определяет конец строки в текстовом файле в процессе чтения

Файловые операции

FileMove

Перемещает или переименовывает файл

Файловые операции

FileOpen

Открывает файл с указанным именем и указанными флагам

Файловые операции

FileReadArray

Читает массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы),  из бинарного файла с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileReadBool

Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа bool

Файловые операции

FileReadDatetime

Читает из файла типа CSV строку одного из форматов: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" или "HH:MM:SS" - и преобразует ее в значение типа datetime

Файловые операции

FileReadDouble

Читает число двойной точности с плавающей точкой (double) из бинарного файла с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileReadFloat

Читает из текущего положения файлового указателя значение типа float

Файловые операции

FileReadInteger

Читает из бинарного файла значение типа int, short или char в зависимости от указанной длины в байтах

Файловые операции

FileReadLong

Читает из текущего положения файлового указателя значение типа long

Файловые операции

FileReadNumber

Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа double

Файловые операции

FileReadString

Читает из файла строку с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileReadStruct

Cчитывает из бинарного файла содержимое в структуру, переданную в качестве параметра

Файловые операции

FileSeek

Перемещает положение файлового указателя на указанное количество байт относительно указанного положения

Файловые операции

FileSize

Возвращает размер соответствующего открытого файла

Файловые операции

FileTell

Возвращает текущее положение файлового указателя соответствующего открытого файла

Файловые операции

FileWrite

Записывает данные в файл типа CSV или TXT

Файловые операции

FileWriteArray

Записывает в файл типа BIN массивы любых типов, кроме строковых

Файловые операции

FileWriteDouble

Записывает в двоичный файл значение параметра типа double с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileWriteFloat

Записывает в двоичный файл значение параметра типа float с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileWriteInteger

Записывает в двоичный файл значение параметра типа int с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileWriteLong

Записывает в двоичный файл значение параметра типа long с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileWriteString

Записывает в файл типа BIN или TXT значение параметра типа string с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

FileWriteStruct

Записывает в  двоичный файл содержимое структуры, переданной в качестве параметра, с текущего положения файлового указателя

Файловые операции

floor

Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение

Математические функции

fmax

Возвращает максимальное из двух числовых значений

Математические функции

fmin

Возвращает минимальное из двух числовых значений

Математические функции

fmod

Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел

Математические функции

FolderClean

Удаляет все файлы в указанной папке

Файловые операции

FolderCreate

Создает директорию в папке Files (в зависимости от значения common_flag)

Файловые операции

FolderDelete

Удаляет указанную директорию. Если папка не пуста, то она не может быть удалена

Файловые операции

FrameAdd

Добавляет фрейм с данными

Работа с результатами оптимизации

FrameFilter

Устанавливает фильтр чтения фреймов и переводит указатель на начало

Работа с результатами оптимизации

FrameFirst

Переводит указатель чтения фреймов в начало и сбрасывает ранее установленный фильтр

Работа с результатами оптимизации

FrameInputs

Получает input-параметры, на которых сформирован фрейм

Работа с результатами оптимизации

FrameNext

Читает фрейм и перемещает указатель на следующий

Работа с результатами оптимизации

GetLastError

Возвращает значение последней ошибки

Проверка состояния

GetPointer

Возвращает указатель объекта

Общие функции

GetTickCount

Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы

Общие функции

GlobalVariableCheck

Проверяет существование глобальной переменной с указанным именем

Глобальные переменные терминала

GlobalVariableDel

Удаляет глобальную переменную

Глобальные переменные терминала

GlobalVariableGet

Запрашивает значение глобальной переменной

Глобальные переменные терминала

GlobalVariableName

Возвращает имя глобальной переменной по порядковому номеру в списке глобальных переменных

Глобальные переменные терминала

GlobalVariablesDeleteAll

Удаляет глобальные переменные с указанным префиксом в имени

Глобальные переменные терминала

GlobalVariableSet

Устанавливает новое значение глобальной переменной

Глобальные переменные терминала

GlobalVariableSetOnCondition

Устанавливает новое значение существующей глобальной переменной по условию

Глобальные переменные терминала

GlobalVariablesFlush

Принудительно записывает содержимое всех глобальных переменных на диск

Глобальные переменные терминала

GlobalVariablesTotal

Возвращает общее количество глобальных переменных

Глобальные переменные терминала

GlobalVariableTemp

Устанавливает новое значение глобальной переменной, которая существует только на время текущего сеанса работы терминала

Глобальные переменные терминала

GlobalVariableTime

Возвращает время последнего доступа к глобальной переменной

Глобальные переменные терминала

HistoryDealGetDouble

Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (double)

Торговые функции

HistoryDealGetInteger

Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (datetime или int)

Торговые функции

HistoryDealGetString

Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (string)

Торговые функции

HistoryDealGetTicket

Выбирает сделку для дальнейшей обработки и возвращает тикет сделки в истории

Торговые функции

HistoryDealSelect

Выбирает в истории сделку для дальнейших обращений к ней  через соответствующие функции

Торговые функции

HistoryDealsTotal

Возвращает количество сделок в истории

Торговые функции

HistoryOrderGetDouble

Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (double)

Торговые функции

HistoryOrderGetInteger

Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (datetime или int)

Торговые функции

HistoryOrderGetString

Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (string)

Торговые функции

HistoryOrderGetTicket

Возвращает тикет соответствующего ордера в истории

Торговые функции

HistoryOrderSelect

Выбирает в истории ордер для дальнейшей работы с ним

Торговые функции

HistoryOrdersTotal

Возвращает количество ордеров в истории

Торговые функции

HistorySelect

Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени

Торговые функции

HistorySelectByPosition

Запрашивает историю сделок и ордеров c указанным идентификатором позиции.

Торговые функции

iBars

Возвращает количество баров в истории по соответствующему символу и периоду

Доступ к таймсериям и индикаторам

iBarShift

Возвращает индекс бара, в который попадает указанное время

Доступ к таймсериям и индикаторам

iClose

Возвращает значение цены закрытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iHigh

Возвращает значение максимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iHighest

Возвращает индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iLow

Возвращает значение минимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iLowest

Возвращает индекс наименьшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iOpen

Возвращает значение цены открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iTime

Возвращает значение времени открытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iTickVolume

Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iRealVolume

Возвращает значение реального объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iVolume

Возвращает значение тикового объема бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iSpread

Возвращает значение спреда бара (указанного параметром shift) соответствующего графика

Доступ к таймсериям и индикаторам

iAD

Accumulation/Distribution

Технические индикаторы

iADX

Average Directional Index

Технические индикаторы

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

Технические индикаторы

iAlligator

Alligator

Технические индикаторы

iAMA

Adaptive Moving Average

Технические индикаторы

iAO

Awesome Oscillator

Технические индикаторы

iATR

Average True Range

Технические индикаторы

iBands

Bollinger Bands®

Технические индикаторы

iBearsPower

Bears Power

Технические индикаторы

iBullsPower

Bulls Power

Технические индикаторы

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

Технические индикаторы

iCCI

Commodity Channel Index

Технические индикаторы

iChaikin

Chaikin Oscillator

Технические индикаторы

iCustom

пользовательский индикатор

Технические индикаторы

iDEMA

Double Exponential Moving Average

Технические индикаторы

iDeMarker

DeMarker

Технические индикаторы

iEnvelopes

Envelopes

Технические индикаторы

iForce

Force Index

Технические индикаторы

iFractals

Fractals

Технические индикаторы

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

Технические индикаторы

iGator

Gator Oscillator

Технические индикаторы

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

Технические индикаторы

iMA

Moving Average

Технические индикаторы

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

Технические индикаторы

iMFI

Money Flow Index

Технические индикаторы

iMomentum

Momentum

Технические индикаторы

IndicatorCreate

Возвращает хэндл указанного технического индикатора, созданного на основе массива параметров типа MqlParam

Доступ к таймсериям и индикаторам

IndicatorParameters

Возвращает по указанному хэндлу количество входных параметров индикатора, а также сами значения и тип параметров

Доступ к таймсериям и индикаторам

IndicatorRelease

Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется

Доступ к таймсериям и индикаторам

IndicatorSetDouble

Задает значение свойства индикатора, имеющего тип double

Пользовательские индикаторы

IndicatorSetInteger

Задает значение свойства индикатора,имеющего тип int

Пользовательские индикаторы

IndicatorSetString

Задает значение свойства индикатора, имеющего тип string

Пользовательские индикаторы

IntegerToString

Преобразование значения целого типа в строку указанной длины

Преобразование данных

iOBV

On Balance Volume

Технические индикаторы

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

Технические индикаторы

iRSI

Relative Strength Index

Технические индикаторы

iRVI

Relative Vigor Index

Технические индикаторы

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

Технические индикаторы

IsStopped

Возвращает true, если поступила команда завершить выполнение mql5-программы

Проверка состояния

iStdDev

Standard Deviation

Технические индикаторы

iStochastic

Stochastic Oscillator

Технические индикаторы

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

Технические индикаторы

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

Технические индикаторы

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

Технические индикаторы

iVolumes

Volumes

Технические индикаторы

iWPR

Williams' Percent Range

Технические индикаторы

log

Возвращает натуральный логарифм

Математические функции

log10

Возвращает логарифм числа по основанию 10

Математические функции

MarketBookAdd

Обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту, а также производит подписку на получение извещений об изменении указанного стакана

Получение рыночной информации

MarketBookGet

Возвращает массив структур типа MqlBookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа

Получение рыночной информации

MarketBookRelease

Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана

Получение рыночной информации

MathAbs

Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа

Математические функции

MathArccos

Возвращает значение арккосинуса x в радианах

Математические функции

MathArcsin

Возвращает значение арксинуса x в радианах

Математические функции

MathArctan

Возвращает арктангенс x в радианах

Математические функции

MathCeil

Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение

Математические функции

MathCos

Возвращает косинус числа

Математические функции

MathExp

Возвращает экспоненту числа

Математические функции

MathFloor

Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение

Математические функции

MathIsValidNumber

Проверяет корректность действительного числа

Математические функции

MathLog

Возвращает натуральный логарифм

Математические функции

MathLog10

Возвращает логарифм числа по основанию 10

Математические функции

MathMax

Возвращает максимальное из двух числовых значений

Математические функции

MathMin

Возвращает минимальное из двух числовых значений

Математические функции

MathMod

Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел

Математические функции

MathPow

Возводит основание в указанную степень

Математические функции

MathRand

Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767

Математические функции

MathRound

Округляет число до ближайшего целого

Математические функции

MathSin

Возвращает синус числа

Математические функции

MathSqrt

Возвращает квадратный корень

Математические функции

MathSrand

Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел

Математические функции

MathTan

Возвращает тангенс числа

Математические функции

MessageBox

Создает и отображает окно сообщений, а также управляет им

Общие функции

MQLInfoInteger

Возвращает значение целого типа соответствующего свойства запущенной mql5-программы

Проверка состояния

MQLInfoString

Возвращает значение типа string соответствующего свойства запущенной mql5-программы

Проверка состояния

MT5Initialize

Устанавливает соединение с терминалом MetaTrader 5

MetaTrader для Python

MT5Shutdown

Закрывает ранее установленное подключение к терминалу MetaTrader 5

MetaTrader для Python

MT5TerminalInfo

Получает состояние и параметры подключенного терминала MetaTrader 5

MetaTrader для Python

MT5Version

Возвращает версию терминала MetaTrader 5

MetaTrader для Python

MT5CopyRatesFrom

Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты

MetaTrader для Python

MT5CopyRatesFromPos

Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанного индекса

MetaTrader для Python

MT5CopyRatesRange

Получает бары в указанном диапазоне дат из терминала MetaTrader 5

MetaTrader для Python

MT5CopyTicksFrom

Получает тики из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты

MetaTrader для Python

MT5CopyTicksRange

Получает тики за указанный диапазон дат из терминала MetaTrader 5

MetaTrader для Python

NormalizeDouble

Округление числа с плавающей точкой до указанной точности

Преобразование данных

ObjectCreate

Создает объект заданного типа на указанном графике

Графические объекты

ObjectDelete

Удаляет объект с указанным именем с указанного графика (с указанного подокна графика)

Графические объекты

ObjectFind

Ищет по имени объект с указанным идентификатором

Графические объекты

ObjectGetDouble

Возвращает значение типа double соответствующего свойства объекта

Графические объекты

ObjectGetInteger

Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства объекта

Графические объекты

ObjectGetString

Возвращает значение типа string соответствующего свойства объекта

Графические объекты

ObjectGetTimeByValue

Возвращает значение времени для указанного значения цены объекта

Графические объекты

ObjectGetValueByTime

Возвращает ценовое значение объекта для указанного времени

Графические объекты

ObjectMove

Изменяет координаты указанной точки привязки объекта

Графические объекты

ObjectName

Возвращает имя объекта соответствующего типа в указанном графике (указанном подокне графика)

Графические объекты

ObjectsDeleteAll

Удаляет все объекты указанного типа с указанного графика (с указанного подокна графика)

Графические объекты

ObjectSetDouble

Устанавливает значение соответствующего свойства объекта

Графические объекты

ObjectSetInteger

Устанавливает значение соответствующего свойства объекта

Графические объекты

ObjectSetString

Устанавливает значение соответствующего свойства объекта

Графические объекты

ObjectsTotal

Возвращает количество объектов указанного типа в указанном графике (указанном подокне графика)

Графические объекты

OnStart

Вызывается в скрипте при наступлении события Start для выполнения действий, заложенных в скрипт

Обработка событий

OnInit

Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Init для инициализации запущенной MQL5-программы

Обработка событий

OnDeinit

Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события Deinit для деинициализации запущенной MQL5-программы

Обработка событий

OnTick

Вызывается в экспертах при наступлении события NewTick для обработки новой котировки

Обработка событий

OnCalculate

Вызывается в индикаторах при наступлении события Calculate для обработки изменения ценовых данных

Обработка событий

OnTimer

Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении периодического события Timer, которое  с заданным интервалом времени генерируется терминалом

Обработка событий

OnTrade

Вызывается в экспертах при наступлении события Trade, которое генерируется при завершении торговой операции на торговом сервере

Обработка событий

OnTradeTransaction

Вызывается в экспертах при наступлении события TradeTransaction для обработки результатов выполнения торгового запроса

Обработка событий

OnBookEvent

Вызывается в экспертах при наступлении события BookEvent для обработки изменений в стаканe заявок

Обработка событий

OnChartEvent

Вызывается в индикаторах и экспертах при наступлении события ChartEvent для обработки изменений графика, вызванных действиями пользователя или работой MQL5-программ

Обработка событий

OnTester

Вызывается в экспертах при наступлении события Tester для выполнения необходимых действий по окончании тестирования

Обработка событий

OnTesterInit

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации

Обработка событий

OnTesterDeinit

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterDeinit для выполнения необходимых действий по окончании оптимизации эксперта

Обработка событий

OnTesterPass

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterPass для обработки поступления нового фрейма данных во время оптимизации эксперта

Обработка событий

OrderCalcMargin

Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера, в валюте счета

Торговые функции

OrderCalcProfit

Вычисляет размер прибыли на основании переданных параметров в валюте счета

Торговые функции

OrderCheck

Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции.

Торговые функции

OrderGetDouble

Возвращает запрошенное свойство ордера (double)

Торговые функции

OrderGetInteger

Возвращает запрошенное свойство ордера (datetime или int)

Торговые функции

OrderGetString

Возвращает запрошенное свойство ордера (string)

Торговые функции

OrderGetTicket

Возвращает тикет соответствующего ордера

Торговые функции

OrderSelect

Выбирает ордер для дальнейшей работы с ним

Торговые функции

OrderSend

Отправляет торговые запросы на сервер

Торговые функции

OrderSendAsync

Отправляет асинхронно торговые запросы без ожидания ответа торгового сервера

Торговые функции

OrdersTotal

Возвращает количество ордеров

Торговые функции

ParameterGetRange

Получает для input-переменной информацию о диапазоне значений и шаге изменения при оптимизации эксперта в тестере стратегий

Работа с результатами оптимизации

ParameterSetRange

Устанавливает правила использования input-переменной при оптимизации эксперта в тестере стратегий: значение, шаг изменения, начальное и конечное значения

Работа с результатами оптимизации

Period

Возвращает значение таймфрейма текущего графика

Проверка состояния

PeriodSeconds

Возвращает количество секунд в периоде

Общие функции

PlaySound

Воспроизводит звуковой файл

Общие функции

PlotIndexGetInteger

Возвращает значение свойства линии индикатора, имеющего целый тип

Пользовательские индикаторы

PlotIndexSetDouble

Задает значение  свойства  линии индикатора, имеющего тип double

Пользовательские индикаторы

PlotIndexSetInteger

Задает значение  свойства  линии индикатора, имеющего тип int

Пользовательские индикаторы

PlotIndexSetString

Задает значение  свойства  линии индикатора, имеющего тип string

Пользовательские индикаторы

Point

Возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.

Проверка состояния

PositionGetDouble

Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (double)

Торговые функции

PositionGetInteger

Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (datetime или int)

Торговые функции

PositionGetString

Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (string)

Торговые функции

PositionGetSymbol

Возвращает символ соответствующей открытой позиции

Торговые функции

PositionGetTicket

Возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций

Торговые функции

PositionSelect

Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней

Торговые функции

PositionSelectByTicket

Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету

Торговые функции

PositionsTotal

Возвращает количество открытых позиций

Торговые функции

pow

Возводит основание в указанную степень

Математические функции

Print

Выводит сообщение в журнал

Общие функции

PrintFormat

Форматирует и печатает наборы символов и значений в лог-файл в соответствие с заданным форматом

Общие функции

rand

Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767

Математические функции

ResetLastError

Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль

Общие функции

ResourceCreate

Создает ресурс изображения на основе набора данных

Общие функции

ResourceFree

Удаляет динамически созданный ресурс (освобождает занятую ресурсом память)

Общие функции

ResourceReadImage

Читает данные графического ресурса, созданного функцией ResourceCreate() или сохраненного в EX5-файле при компиляции

Общие функции

ResourceSave

Сохраняет ресурс в указанный файл

Общие функции

round

Округляет число до ближайшего целого

Математические функции

SendFTP

Посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP"

Общие функции

SendMail

Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта"

Общие функции

SendNotification

Посылает Push-уведомления в мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны на закладке "Уведомления"

Общие функции

SeriesInfoInteger

Возвращает информацию о состоянии исторических данных

Доступ к таймсериям и индикаторам

SetIndexBuffer

Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double

Пользовательские индикаторы

ShortArrayToString

Копирует часть массива в строку

Преобразование данных

ShortToString

Преобразование код символа (unicode) в односимвольную строку

Преобразование данных

SignalBaseGetDouble

Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала

Управление сигналами

SignalBaseGetInteger

Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала

Управление сигналами

SignalBaseGetString

Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала

Управление сигналами

SignalBaseSelect

Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале

Управление сигналами

SignalBaseTotal

Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале

Управление сигналами

SignalInfoGetDouble

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double

Управление сигналами

SignalInfoGetInteger

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer

Управление сигналами

SignalInfoGetString

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string

Управление сигналами

SignalInfoSetDouble

Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double

Управление сигналами

SignalInfoSetInteger

Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer

Управление сигналами

SignalSubscribe

Производит подписку на копирование торгового сигнала

Управление сигналами

SignalUnsubscribe

Отменяет подписку на копирование торгового сигнала

Управление сигналами

sin

Возвращает синус числа

Математические функции

Sleep

Задерживает выполнение текущего эксперта или скрипта на определенный интервал

Общие функции

SocketCreate

Создает сокет с указанными флагами и возвращает его хэндл

Сетевые функции

SocketClose

Закрывает сокет

Сетевые функции

SocketConnect

Выполняет подключение к серверу с контролем таймаута

Сетевые функции

SocketIsConnected

Проверяет, подключен ли сокет в текущий момент времени

Сетевые функции

SocketIsReadable

Получает количество байт, которое можно прочитать из сокета

Сетевые функции

SocketIsWritable

Проверяет, возможна ли запись данных в сокет в текущий момент времени

Сетевые функции

SocketTimeouts

Устанавливает таймауты получения и отправки данных для системного объекта сокета

Сетевые функции

SocketRead

Читает данные из сокета

Сетевые функции

SocketSend

Записывает данные в сокете

Сетевые функции

SocketTlsHandshake

Инициирует защищенное TLS (SSL)-соединение с указанным хостом по протоколу TLS Handshake

Сетевые функции

SocketTlsCertificate

Получает данные о сертификате, используемом для защиты сетевого соединения

Сетевые функции

SocketTlsRead

Читает данные из защищенного TLS-соединения

Сетевые функции

SocketTlsReadAvailable

Читает все доступные данные из защищенного TLS-соединения

Сетевые функции

SocketTlsSend

Отправляет данные через защищенное TLS-соединение

Сетевые функции

sqrt

Возвращает квадратный корень

Математические функции

srand

Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел

Математические функции

StringAdd

Присоединяет к концу строки по месту указанную подстроку

Строковые функции

StringBufferLen

Возвращает размер буфера, распределенного для строки

Строковые функции

StringCompare

Сравнивает две строки и возвращает 1, если первая строка больше второй; 0 - если строки равны; -1 (минус один) - если первая строка меньше второй

Строковые функции

StringConcatenate

Формирует строку из переданных параметров

Строковые функции

StringFill

Заполняет указанную строку по месту указанными символами

Строковые функции

StringFind

Поиск подстроки в строке

Строковые функции

StringFormat

Преобразует число в строку в соответствие с заданным форматом

Преобразование данных

StringGetCharacter

Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки

Строковые функции

StringInit

Инициализирует строку указанными символами и обеспечивает указанный размер строки

Строковые функции

StringLen

Возвращает число символов в строке

Строковые функции

StringReplace

Заменяет в строке все найденные подстроки на заданную последовательность символов.

Строковые функции

StringSetCharacter

Возвращает копию строки с измененным значением символа в указанной позиции

Строковые функции

StringSplit

Получает из указанной строки подстроки по заданному разделителю и возвращает количество полученных подстрок

Строковые функции

StringSubstr

Извлекает подстроку из текстовой строки, начинающейся c указанной позиции

Строковые функции

StringToCharArray

Посимвольно копирует преобразованную из Unicode в ANSI строку в указанное место массива типа uchar

Преобразование данных

StringToColor

Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color

Преобразование данных

StringToDouble

Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа double

Преобразование данных

StringToInteger

Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа int

Преобразование данных

StringToLower

Преобразует все символы указанной строки в строчные (маленькие) по месту

Строковые функции

StringToShortArray

Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort

Преобразование данных

StringToTime

Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime

Преобразование данных

StringToUpper

Преобразует все символы указанной строки в прописные (большие) по месту

Строковые функции

StringTrimLeft

Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции с начала строки

Строковые функции

StringTrimRight

Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции в конце строки

Строковые функции

StructToTime

Производит конвертацию из переменной типа структуры MqlDateTime в значение типа datetime

Дата и время

Symbol

Возвращает имя символа текущего графика.

Проверка состояния

SymbolInfoDouble

Возвращает значение типа double указанного символа для соответствующего свойства

Получение рыночной информации

SymbolInfoInteger

Возвращает значение целочисленного типа (long, datetime, int или bool) указанного символа для соответствующего свойства

Получение рыночной информации

SymbolInfoMarginRate

Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера

Получение рыночной информации

SymbolInfoSessionQuote

Позволяет получить время начала и время окончания  указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели.

Получение рыночной информации

SymbolInfoSessionTrade

Позволяет получить время начала и время окончания  указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.

Получение рыночной информации

SymbolInfoString

Возвращает значение типа string указанного символа для соответствующего свойства

Получение рыночной информации

SymbolInfoTick

Возвращает текущие цены  для указанного символа в переменной типа MqlTick

Получение рыночной информации

SymbolIsSynchronized

Проверяет синхронизированность данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере

Получение рыночной информации

SymbolName

Возвращает наименование указанного символа

Получение рыночной информации

SymbolSelect

Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из окна

Получение рыночной информации

SymbolsTotal

Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов

Получение рыночной информации

tan

Возвращает тангенс числа

Математические функции

TerminalClose

Посылает терминалу команду на завершение работы

Общие функции

TerminalInfoDouble

Возвращает значение типа double соответствующего свойства окружения mql5-программы

Проверка состояния

TerminalInfoInteger

Возвращает значение целого типа соответствующего свойства окружения mql5-программы

Проверка состояния

TerminalInfoString

Возвращает значение типа string соответствующего свойства окружения mql5-программы

Проверка состояния

TesterStatistics

Возвращает значение указанного статистического показателя, рассчитанного по результатам тестирования

Общие функции

TextGetSize

Возвращает ширину и высоту строки при текущих настройках шрифта

Графические объекты

TextOut

Выводит текст в пользовательский массив (буфер), предназначенный для создания графического ресурса

Графические объекты

TextSetFont

Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования (по умолчанию используется шрифт Arial 20)

Графические объекты

TimeCurrent

Возвращает последнее известное время сервера (время прихода последней котировки) в формате datetime

Дата и время

TimeDaylightSavings

Возвращает признак перехода на летнее /зимнее время

Дата и время

TimeGMT

Возвращает время GMT формате datetime с учетом перехода на зимнее или летнее время по локальному времени компьютера, на котором запущен клиентский терминал

Дата и время

TimeGMTOffset

Возвращает текущую разницу между временем GMT и локальным временем компьютера в секундах с учетом перехода на зимнее или летнее время

Дата и время

TimeLocal

Возвращает локальное компьютерное время в формате datetime

Дата и время

TimeToString

Преобразование значения, содержащего время в секундах, прошедшее с 01.01.1970, в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi"

Преобразование данных

TimeToStruct

Производит конвертацию из значения типа datetime в переменную типа структуры MqlDateTime

Дата и время

TimeTradeServer

Возвращает расчетное текущее время торгового сервера

Дата и время

UninitializeReason

Возвращает код причины деинициализации

Проверка состояния

WebRequest

Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер

Общие функции

ZeroMemory

Обнуляет переменную, переданную по ссылке. Тип переменной может быть любым, исключение составляют только классы и структуры, имеющие конструкторы

Общие функции

 