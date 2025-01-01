DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de StringStringInit 

StringInit

Inicializa uma string com um símbolo especificado e fornece o tamanho da string especificada.

bool  StringInit(
   string&   string_var,       // string para inicialização
   int       new_len=0,        // comprimento da string requerida após inicialização
   ushort    character=0       // símbolo, com o qual a string será preenchida
   );

Parâmetros

string_var

[in][out]  String que deve ser inicializada e desinicializada.

new_len=0

[in]  Comprimento da string após inicialização. Se length=0, ela desinicializa a string, isto é, o buffer da string é limpo e o endereço do buffer é zerado.

character=0

[in]  Símbolo para preencher a string.

Valor do Retorno

Em caso de sucesso retorna true, caso contrário - false. Para obter o código de erro chame GetLastError().

Observação

Se character=0 e o comprimento new_len>0, o buffer da string de comprimento indicado será alocado e preenchido com zeros. O comprimento da string será igual a zero, porque o buffer inteiro será preenchido com terminadores de string.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//---
   string str;
   StringInit(str,200,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",
         StringBufferLen(str),"  StringLen(str) = ",StringLen(str));
  }
/*  Resultado:
str = : StringBufferLen(str) = 200   StringLen(str) = 0
*/

Também Veja

StringBufferLen, StringLen