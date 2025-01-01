- StringAdd
StringInit
Inicializa uma string com um símbolo especificado e fornece o tamanho da string especificada.
|
bool StringInit(
Parâmetros
string_var
[in][out] String que deve ser inicializada e desinicializada.
new_len=0
[in] Comprimento da string após inicialização. Se length=0, ela desinicializa a string, isto é, o buffer da string é limpo e o endereço do buffer é zerado.
character=0
[in] Símbolo para preencher a string.
Valor do Retorno
Em caso de sucesso retorna true, caso contrário - false. Para obter o código de erro chame GetLastError().
Observação
Se character=0 e o comprimento new_len>0, o buffer da string de comprimento indicado será alocado e preenchido com zeros. O comprimento da string será igual a zero, porque o buffer inteiro será preenchido com terminadores de string.
Exemplo:
|
void OnStart()
