StringInit

Inicializa uma string com um símbolo especificado e fornece o tamanho da string especificada.

bool StringInit(

string& string_var,

int new_len=0,

ushort character=0

);

Parâmetros

string_var

[in][out] String que deve ser inicializada e desinicializada.

new_len=0

[in] Comprimento da string após inicialização. Se length=0, ela desinicializa a string, isto é, o buffer da string é limpo e o endereço do buffer é zerado.

character=0

[in] Símbolo para preencher a string.

Valor do Retorno

Em caso de sucesso retorna true, caso contrário - false. Para obter o código de erro chame GetLastError().

Observação

Se character=0 e o comprimento new_len>0, o buffer da string de comprimento indicado será alocado e preenchido com zeros. O comprimento da string será igual a zero, porque o buffer inteiro será preenchido com terminadores de string.

Exemplo:

void OnStart()

{

//---

string str;

StringInit(str,200,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

}

/* Resultado:

str = : StringBufferLen(str) = 200 StringLen(str) = 0

*/

Também Veja

StringBufferLen, StringLen