- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealGetInteger
Retorna a propriedade solicitada de uma operação. A propriedade de operação deve ser de tipo datetime, int. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
long HistoryDealGetInteger(
2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade está situada dentro de uma variável de destino passado por referência pelo último parâmetro.
|
bool HistoryDealGetInteger(
Parâmetros
ticket_number
[in] Ticket (bilhete) de negócio.
property_id
[in] Identificador da propriedade de operação. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variável do tipo long que aceita o valor da propriedade requerida.
Valor do Retorno
Valor do tipo long.
Observação
Não confunda ordens, operações e posições. Cada operação é o resultado da execução de uma ordem, cada posição é o resumo de um ou mais operações.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
HistorySelect(), HistoryDealsTotal(), HistoryDealSelect(), Propriedades de uma Operação