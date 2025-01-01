HistoryDealGetInteger

Retorna a propriedade solicitada de uma operação. A propriedade de operação deve ser de tipo datetime, int. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

long HistoryDealGetInteger(

ulong ticket_number,

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER property_id

);

2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade está situada dentro de uma variável de destino passado por referência pelo último parâmetro.

bool HistoryDealGetInteger(

ulong ticket_number,

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER property_id,

long& long_var

);

Parâmetros

ticket_number

[in] Ticket (bilhete) de negócio.

property_id

[in] Identificador da propriedade de operação. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.

long_var

[out] Variável do tipo long que aceita o valor da propriedade requerida.

Valor do Retorno

Valor do tipo long.

Observação

Não confunda ordens, operações e posições. Cada operação é o resultado da execução de uma ordem, cada posição é o resumo de um ou mais operações.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- receber ticket da última operação do histórico comercial da semana

ulong last_deal=GetLastDealTicket();

if(HistoryDealSelect(last_deal))

{

//--- tempo de operações executadas em milissegundos desde 01.01.1970

long deal_time_msc=HistoryDealGetInteger(last_deal,DEAL_TIME_MSC);

PrintFormat("Deal #%d DEAL_TIME_MSC=%i64 => %s",

last_deal,deal_time_msc,TimeToString(deal_time_msc/1000));

}

else

PrintFormat("HistoryDealSelect() falhou por #%d. Código de erro=%d",

last_deal,GetLastError());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o último bilhete de operação no histórico ou -1 |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastDealTicket()

{

requisita o histórico para os últimos 7 dias

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- notificar sobre chamada sem sucesso e retorno -1

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() retornou false");

return -1;

}

//---

ulong first_deal,last_deal,deals=HistoryDealsTotal();

//--- trabalhar com ordens se houver alguma

if(deals>0)

{

Print("Deals = ",deals);

first_deal=HistoryDealGetTicket(0);

PrintFormat("first_deal = %d",first_deal);

if(deals>1)

{

last_deal=HistoryDealGetTicket((int)deals-1);

PrintFormat("last_deal = %d",last_deal);

return last_deal;

}

return first_deal;

}

//--- nenhuma operação encontrada, retornar -1

return -1;

}

//+---------------------------------------------------------------------------------+

//| Solicitações de histórico para os últimos dias e retorna false em caso de falha |

//+---------------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- define um período da semana para solicitar histórico da operação

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- fazer um pedido e verificar o resultado

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Código de erro=",GetLastError());

return false;

}

//--- histórico recebido com sucesso

return true;

}

Também Veja

HistorySelect(), HistoryDealsTotal(), HistoryDealSelect(), Propriedades de uma Operação