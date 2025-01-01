initialize

Estabelece a conexão com o terminal MetaTrader 5. Existem 3 variantes de chamada.

Chamada sem parâmetros. O terminal para conexão será encontrado automaticamente.

initialize()

Chamada indicando o caminho para o terminal MetaTrader 5 ao qual é preciso se conectar.

initialize(

path

)

Uma chamada indicando o caminho e os parâmetros da conta de negociação.

initialize(

path,

login=LOGIN,

password="PASSWORD",

server="SERVER",

timeout=TIMEOUT,

portable=False

)

Parâmetros

path

[in] Caminho para o arquivo metatrader.exe ou metatrader64.exe. Parâmetro opcional sem nome. É indicado primeiro sem nome de parâmetro. Se o caminho não for especificado, o módulo tentará encontrar arquivo executável por conta própria.

login=LOGIN

[in] Número da conta de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se não for especificado, será usada a última conta de negociação.

password="PASSWORD"

[in] Senha da conta de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se a senha não for especificada, será automaticamente colocada a senha armazenada no banco de dados do terminal para a conta de negociação especificada.

server="SERVER"

[in] Nome do servidor de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se a servidor não for especificado, será automaticamente colocada servidor armazenado no banco de dados do terminal para a conta de negociação especificada.

timeout=TIMEOUT

[in] Tempo limite de conexão em milissegundos. Parâmetro nomeado opcional. Se não especificado, será usado um valor de 60 000 (60 segundos).

portable=False

[in] Sinal de inicialização do terminal no modo portable. Parâmetro nomeado opcional. Se não especificado, será usado False.

Valor retornado

Retorna True se a conexão com o terminal MetaTrader 5 for bem-sucedida, caso contrário, False.

Observação

Se necessário, se for chamado initialize(), o terminal MetaTrader 5 será inicializado para executar a conexão.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dads sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# estabelecemos a conexão com o terminal MetaTrader 5 para a conta especificada

if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# imprimimos informações sobre o estado da conexão, o nome do servidor e a conta de negociação

print(mt5.terminal_info())

# imprimimos informações sobre a versão do MetaTrader 5

print(mt5.version())



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

Veja também

shutdown, terminal_info, version