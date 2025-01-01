- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
Estabelece a conexão com o terminal MetaTrader 5. Existem 3 variantes de chamada.
Chamada sem parâmetros. O terminal para conexão será encontrado automaticamente.
|
initialize()
Chamada indicando o caminho para o terminal MetaTrader 5 ao qual é preciso se conectar.
|
initialize(
Uma chamada indicando o caminho e os parâmetros da conta de negociação.
|
initialize(
Parâmetros
path
[in] Caminho para o arquivo metatrader.exe ou metatrader64.exe. Parâmetro opcional sem nome. É indicado primeiro sem nome de parâmetro. Se o caminho não for especificado, o módulo tentará encontrar arquivo executável por conta própria.
login=LOGIN
[in] Número da conta de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se não for especificado, será usada a última conta de negociação.
password="PASSWORD"
[in] Senha da conta de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se a senha não for especificada, será automaticamente colocada a senha armazenada no banco de dados do terminal para a conta de negociação especificada.
server="SERVER"
[in] Nome do servidor de negociação. Parâmetro nomeado opcional. Se a servidor não for especificado, será automaticamente colocada servidor armazenado no banco de dados do terminal para a conta de negociação especificada.
timeout=TIMEOUT
[in] Tempo limite de conexão em milissegundos. Parâmetro nomeado opcional. Se não especificado, será usado um valor de 60 000 (60 segundos).
portable=False
[in] Sinal de inicialização do terminal no modo portable. Parâmetro nomeado opcional. Se não especificado, será usado False.
Valor retornado
Retorna True se a conexão com o terminal MetaTrader 5 for bem-sucedida, caso contrário, False.
Observação
Se necessário, se for chamado initialize(), o terminal MetaTrader 5 será inicializado para executar a conexão.
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Veja também