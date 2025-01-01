DXShaderCreate

Cria um sombreador com tipo especificado.

int DXShaderCreate(

int context,

ENUM_DX_SHADER_TYPE shader_type,

const string source,

const string entry_point,

string& compile_error

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

shader_type

[out] Valor da enumeração ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in] Código fonte do sombreador descrito em HLSL 5.

entry_point

[in] Ponto de entrada, isto é, o nome da função no código fonte.

compile_error

[in] String para obter erros de compilação.

Valor retornado

Identificador para o sombreador ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().

ENUM_DX_SHADER_TYPE