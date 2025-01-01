DocumentaçãoSeções
Cria um sombreador com tipo especificado.

int  DXShaderCreate(
   int                  context,            // identifica o contexto gráfico   
   ENUM_DX_SHADER_TYPE  shader_type,        // tipo de sombreador 
   const string         source,             // código fonte do sombreador
   const string         entry_point,        // ponto de entrada
   string&              compile_error       // cadeia de caracteres para receber mensagens do compilador
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

shader_type

[out]  Valor da enumeração ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in]  Código fonte do sombreador descrito em HLSL 5.

entry_point

[in]  Ponto de entrada, isto é, o nome da função no código fonte.

compile_error

[in]  String para obter erros de compilação.

Valor retornado

Identificador para o sombreador ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().

ENUM_DX_SHADER_TYPE

Identificador

Valor

Descrição

DX_SHADER_VERTEX

0

Sombreador de vértice

DX_SHADER_GEOMETRY

1

Sombreador geométrico

DX_SHADER_PIXEL

2

Sombreador de pixel