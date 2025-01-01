- DXContextCreate
DXShaderCreate
Cria um sombreador com tipo especificado.
|
int DXShaderCreate(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
shader_type
[out] Valor da enumeração ENUM_DX_SHADER_TYPE.
source
[in] Código fonte do sombreador descrito em HLSL 5.
entry_point
[in] Ponto de entrada, isto é, o nome da função no código fonte.
compile_error
[in] String para obter erros de compilação.
Valor retornado
Identificador para o sombreador ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().
Observação
Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().
|
Identificador
|
Valor
|
Descrição
|
DX_SHADER_VERTEX
|
0
|
Sombreador de vértice
|
DX_SHADER_GEOMETRY
|
1
|
Sombreador geométrico
|
DX_SHADER_PIXEL
|
2
|
Sombreador de pixel