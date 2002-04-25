iBarShift

Busca de barra segundo o tempo. A função retorna o índice da barra na qual o tempo especificado coincide.

int iBarShift(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime time,

bool exact=false

);

Parâmetros

symbol

[in] Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.

timeframe

[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT significa o período atual do gráfico atual.

time

[in] Valor do tempo para a pesquisa.

exact=false

[in] Valor retornado se a barra não for encontrada para o tempo especificado. Se exact=false, iBarShift retorna o índice da barra mais próxima cujo tempo de abertura é menor do que o especificado (time_open<time). Se essa barra não for encontrada (não há histórico antes do tempo especificado), a função retornará -1. Se exact=true, não é pesquisada a barra mais próxima e a função iBarShift retorna imediatamente -1.

Valor de retorno

Índice da barra que coincide com o tempo especificado. Se não houver barra para o tempo especificado ("buraco" no histórico), a função retorna -1 ou o índice da barra mais próxima (dependendo do parâmetro exact).

Exemplo: