- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBarShift
Busca de barra segundo o tempo. A função retorna o índice da barra na qual o tempo especificado coincide.
int iBarShift(
Parâmetros
symbol
[in] Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.
timeframe
[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT significa o período atual do gráfico atual.
time
[in] Valor do tempo para a pesquisa.
exact=false
[in] Valor retornado se a barra não for encontrada para o tempo especificado. Se exact=false, iBarShift retorna o índice da barra mais próxima cujo tempo de abertura é menor do que o especificado (time_open<time). Se essa barra não for encontrada (não há histórico antes do tempo especificado), a função retornará -1. Se exact=true, não é pesquisada a barra mais próxima e a função iBarShift retorna imediatamente -1.
Valor de retorno
Índice da barra que coincide com o tempo especificado. Se não houver barra para o tempo especificado ("buraco" no histórico), a função retorna -1 ou o índice da barra mais próxima (dependendo do parâmetro exact).
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+