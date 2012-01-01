|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWrite.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tempo
input int InpFastEMAPeriod=12; // período rápido EMA
input int InpSlowEMAPeriod=26; // período lento EMA
input int InpSignalPeriod=9; // diferença de período médio
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo de preço
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para a gravação de dados ao arquivo
input string InpFileName="MACD.csv"; // nome do arquivo
input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // copiando dados com a data final
bool sign_buff[]; // sinal array (verdadeiro - comprar, falso - vender)
datetime time_buff[]; // array de chegada de tempo de sinais
int sign_size=0; // tamanho de array
double macd_buff[]; // array do valor do indicador
datetime date_buff[]; // array da data do indicador
int macd_size=0; // tamanho de arrays de indicadores
//--- tempo final é o tempo corrente
date_finish=TimeCurrent();
//--- receber a manipulação do indicador MACD
ResetLastError();
int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- falha para receber a manipulação do indicador
PrintFormat("Erro quando recebe a manipulação do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- estando no loop até que o indicador calcula todos os seus valores
while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
Sleep(10); // pausa para permitir que o indicador calcule os respectivos valores
//--- copiar os valores do indicador para um determinado período de tempo
ResetLastError();
if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha para copiar valores do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- copiar o tempo apropriado para os valores do indicador
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
return;
}
//--- libera a memória ocupada pelo indicador
IndicatorRelease(macd_handle);
//--- receber o tamanho do buffer
macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- analisar os dados e salva os sinais do indicador para arrays
ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
for(int i=1;i<macd_size;i++)
{
//--- sinal comprar
if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
{
sign_buff[sign_size]=true;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
//--- sinal vender
if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
{
sign_buff[sign_size]=false;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
}
//--- abrir o arquivo para escrever os valores do indicador (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);
PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- primeiro, escreva o número de sinais
FileWrite(file_handle,sign_size);
//--- escrever o tempo e os valores de sinais para o arquivo
for(int i=0;i<sign_size;i++)
FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
//--- fechar o arquivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
}