//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de moedas

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tempo

input int InpFastEMAPeriod=12; // período rápido EMA

input int InpSlowEMAPeriod=26; // período lento EMA

input int InpSignalPeriod=9; // diferença de período médio

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo de preço

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados

//--- parâmetros para a gravação de dados ao arquivo

input string InpFileName="MACD.csv"; // nome do arquivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // copiando dados com a data final

bool sign_buff[]; // sinal array (verdadeiro - comprar, falso - vender)

datetime time_buff[]; // array de chegada de tempo de sinais

int sign_size=0; // tamanho de array

double macd_buff[]; // array do valor do indicador

datetime date_buff[]; // array da data do indicador

int macd_size=0; // tamanho de arrays de indicadores

//--- tempo final é o tempo corrente

date_finish=TimeCurrent();

//--- receber a manipulação do indicador MACD

ResetLastError();

int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);

if(macd_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- falha para receber a manipulação do indicador

PrintFormat("Erro quando recebe a manipulação do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- estando no loop até que o indicador calcula todos os seus valores

while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)

Sleep(10); // pausa para permitir que o indicador calcule os respectivos valores

//--- copiar os valores do indicador para um determinado período de tempo

ResetLastError();

if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha para copiar valores do indicador. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copiar o tempo apropriado para os valores do indicador

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());

return;

}

//--- libera a memória ocupada pelo indicador

IndicatorRelease(macd_handle);

//--- receber o tamanho do buffer

macd_size=ArraySize(macd_buff);

//--- analisar os dados e salva os sinais do indicador para arrays

ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);

ArrayResize(time_buff,macd_size-1);

for(int i=1;i<macd_size;i++)

{

//--- sinal comprar

if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)

{

sign_buff[sign_size]=true;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

//--- sinal vender

if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)

{

sign_buff[sign_size]=false;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

}

//--- abrir o arquivo para escrever os valores do indicador (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);

PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- primeiro, escreva o número de sinais

FileWrite(file_handle,sign_size);

//--- escrever o tempo e os valores de sinais para o arquivo

for(int i=0;i<sign_size;i++)

FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());

}