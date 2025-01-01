Funções de Objeto

Este é o grupo de funções destinadas ao trabalho com objetos gráficos relativos a qualquer gráfico especifico.

As funções que definem as propriedades de objetos gráficos, assim como as operações ObjectCreate() e ObjectMove() para criar e mover objetos ao longo do gráfico são realmente usados para enviar comandos para o gráfico. Se essas funções são executadas com êxito, o comando é incluído na fila comum dos eventos gráficos. As alterações visuais nas propriedades de objetos gráficos são implementadas ao manipular a fila dos eventos de gráfico.

Assim, não espere uma atualização visual imediata de objetos gráficos após chamar essas funções. Geralmente, os objetos gráficos no gráfico são atualizados automaticamente pelo terminal após os eventos de alteração - uma nova chegada de cotação, redimensionando a janela do gráfico, etc. Use a função ChartRedraw() para forçar a atualização dos objetos gráficos.

Função Ação ObjectCreate Cria um objecto de tipo específico para um gráfico específico ObjectName Retorna o nome de um objeto do tipo correspondente para um gráfico específico (gráfico de sub-janela específica) ObjectDelete Remove o objeto com o nome específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica) ObjectsDeleteAll Remove todos os objetos com o tipo específico a partir de um gráfico específico (a partir de gráfico de sub-janela específica) ObjectFind Pesquisa um objeto com o ID especificado pelo nome ObjectGetTimeByValue Retorna o valor de tempo ao valor do preço do objeto especifico ObjectGetValueByTime Retorna o valor do preço de um objeto ao período especificado ObjectMove Muda as coordenadas do ponto de ancoragem do objeto especificado ObjectsTotal Retorna o número de objetos do tipo especifico no gráfico especificado (gráfico de sub-janela específica) ObjectGetDouble Retorna o valor double da propriedade do objeto correspondente ObjectGetInteger Retorna o valor integer da propriedade do objeto correspondente ObjectGetString Retorna o valor string da propriedade do objeto correspondente ObjectSetDouble Define o valor da propriedade do objeto correspondente ObjectSetInteger Define o valor da propriedade do objeto correspondente ObjectSetString Define o valor da propriedade do objeto correspondente TextSetFont Define a fonte para exibir o texto usando métodos de desenho (Arial 20, usado por padrão) TextOut Transfere o texto para um array personalizado (buffer) projetado para a criação de recursos gráficos TextGetSize Retorna a largura e a altura da string nas configurações das fontes usadas no momento

Todos os objetos gráficos devem ter um único nome dentro de um gráfico, incluindo suas sub-janelas. Mudança de nome de um objeto gráfico gera dois eventos: evento de exclusão de um objeto com o antigo nome, e evento de criação de um objeto com um novo nome.

Após um objeto ser criado ou uma propriedade de objeto ser modificada, é recomendado chamar a função ChartRedraw(), a qual comanda o terminal do cliente, forçando o desenho de um gráfico (e todos os objetos visíveis dentro dele).