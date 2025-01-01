DocumentaçãoSeções
Obtém um valor long do registro atual.

bool  DatabaseColumnLong(
   int    request,     // identificador de consulta recebido em DatabasePrepare
   int    column,      // número do campo na consulta
   long&  value        // link para a variável para obter o valor
   );

Parâmetros

request

[in]  Identificador da consulta recebido em DatabasePrepare().

column

[in]  Número do campo na consulta. A numeração dos campos começa em zero e não pode exceder o valor DatabaseColumnsCount() - 1.

value

[out]  Link para a variável para registrar o valor do campo.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de consulta inválido;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  — índice column maior do que o valor DatabaseColumnsCount() -1.

Observação

O valor pode ser obtido apenas se antes para a consulta request pelo menos tiver sido feita uma chamada de DatabaseRead().

Para ler os valores do próximo registro, você deve primeiro chamar DatabaseRead().

Veja também

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName