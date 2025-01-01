- OrderCalcMargin
Retornar o ticket de uma ordem correspondente no histórico. Antes de chamar HistoryDealGetTicket(), primeiro é necessário receber o histórico de negócios e ordens utilizando a função HistorySelect() ou a função HistorySelectByPosition().
ulong HistoryOrderGetTicket(
Parâmetros
index
[in] Número de ordens em uma lista de ordens.
Valor do Retorno
Valor do tipo ulong. Se a função falhar, será retornado 0.
Observação
Não confundir ordens de um histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.
Exemplo:
void OnStart()
Também Veja
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Propriedades de uma Ordem