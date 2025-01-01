HistoryOrderGetTicket

Retornar o ticket de uma ordem correspondente no histórico. Antes de chamar HistoryDealGetTicket(), primeiro é necessário receber o histórico de negócios e ordens utilizando a função HistorySelect() ou a função HistorySelectByPosition().

ulong HistoryOrderGetTicket(

int index

);

Parâmetros

index

[in] Número de ordens em uma lista de ordens.

Valor do Retorno

Valor do tipo ulong. Se a função falhar, será retornado 0.

Observação

Não confundir ordens de um histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.

Exemplo:

void OnStart()

{

datetime from=0;

datetime to=TimeCurrent();

//--- solicitar todo o histórico

HistorySelect(from,to);

//--- variáveis ​​para retornar valores das propriedades de ordem

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

datetime time_done;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- Numero de ordens atuais pendentes

uint total=HistoryOrdersTotal();

//--- passar por ordens em um loop

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- voltar ticket ordem por sua posição na lista

if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)

{

//--- retorna propriedades de uma Ordem

open_price= HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup= (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);

time_done= (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);

symbol= HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);

order_magic= HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);

positionID = HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);

initial_volume= HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);

type=GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));

//--- preparar e apresentar informações sobre a ordem

printf("#ticket %d %s %G %s at %G foi criado em %s => feito em %s, pos ID=%d",

ticket, // ticket de ordem

type, // tipo

initial_volume, // volume colocado

symbol, // simbolo

open_price, // preço de abertura especificado

TimeToString(time_setup),// tempo de colocar ordem

TimeToString(time_done), // tempo de deletar ou executar a ordem

positionID // ID de uma posição, ao qual a quantidade de ordem de negócio está incluído

);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o nome string do tipo de ordem |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetOrderType(long type)

{

string str_type="unknown operation";

switch(type)

{

case (ORDER_TYPE_BUY): return("compra");

case (ORDER_TYPE_SELL): return("vender");

case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT): return("buy limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT): return("sell limit");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP): return("buy stop");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP): return("sell stop");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");

}

return(str_type);

}

Também Veja

HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Propriedades de uma Ordem