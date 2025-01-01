DocumentaçãoSeções
Retornar o ticket de uma ordem correspondente no histórico. Antes de chamar HistoryDealGetTicket(), primeiro é necessário receber o histórico de negócios e ordens utilizando a função HistorySelect() ou a função HistorySelectByPosition().

ulong  HistoryOrderGetTicket(
   int  index      // Número na lista de posições
   );

Parâmetros

index

[in]  Número de ordens em uma lista de ordens.

Valor do Retorno

Valor do tipo ulong. Se a função falhar, será retornado 0.

Observação

Não confundir ordens de um histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.

Exemplo:

void OnStart()
  {
   datetime from=0;
   datetime to=TimeCurrent();
//--- solicitar todo o histórico
   HistorySelect(from,to);
//--- variáveis ​​para retornar valores das propriedades de ordem
   ulong    ticket;
   double   open_price;
   double   initial_volume;
   datetime time_setup;
   datetime time_done;
   string   symbol;
   string   type;
   long     order_magic;
   long     positionID;
//--- Numero de ordens atuais pendentes
   uint     total=HistoryOrdersTotal();
//--- passar por ordens em um loop
   for(uint i=0;i<total;i++)
     {
      //--- voltar ticket ordem por sua posição na lista
      if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)
        {
         //--- retorna propriedades de uma Ordem
         open_price=       HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);
         time_setup=       (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);
         time_done=        (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);
         symbol=           HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);
         order_magic=      HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);
         positionID =      HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);
         initial_volume=   HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);
         type=GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));
         //--- preparar e apresentar informações sobre a ordem
         printf("#ticket %d %s %G %s at %G foi criado em %s => feito em %s, pos ID=%d",
                ticket,                  // ticket de ordem
                type,                    // tipo
                initial_volume,          // volume colocado
                symbol,                  // simbolo
                open_price,              // preço de abertura especificado
                TimeToString(time_setup),// tempo de colocar ordem
                TimeToString(time_done), // tempo de deletar ou executar a ordem
                positionID               // ID de uma posição, ao qual a quantidade de ordem de negócio está incluído
                );
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna o nome string do tipo de ordem                           |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetOrderType(long type)
  {
   string str_type="unknown operation";
   switch(type)
     {
      case (ORDER_TYPE_BUY):            return("compra");
      case (ORDER_TYPE_SELL):           return("vender");
      case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT):      return("buy limit");
      case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT):     return("sell limit");
      case (ORDER_TYPE_BUY_STOP):       return("buy stop");
      case (ORDER_TYPE_SELL_STOP):      return("sell stop");
      case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");
      case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");
     }
   return(str_type);
  }

Também Veja

