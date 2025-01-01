#property description "O indicador analisa os dados para o último mês e pinta todos os candlesticks com pequenos"

#property description "e grandes volumes de tick. A volume de tick do array é ordenado"

#property description "para definir estes candlesticks. Os candlesticks que tem os volumes compreendendo o primeiro InpSmallVolume"

#property description "por cento do array, são consideradas pequenos. Os candlesticks que tem os volumes compreendendo o último InpBigVolume "

#property description "por cento do array, são consideradas grandes."

//--- configurações do indicador

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plotar

#property indicator_label1 "VolumeFactor"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- constante pré-definida

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parâmetros de entrada

input int InpSmallVolume=15; // Valor percentual de pequenos volumes (<50)

input int InpBigVolume=20; // Valor percentual de grandes volumes (<50)

//--- início do tempo para análise (será deslocado)

datetime ExtStartTime;

//--- buffers do indicador

double ExtOpenBuff[];

double ExtHighBuff[];

double ExtLowBuff[];

double ExtCloseBuff[];

double ExtColorBuff[];

//--- valores de limite do volume para exibir os candlesticks

long ExtLeftBorder=0;

long ExtRightBorder=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Receber valores das bordas para volumes de tick |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetVolumeBorders(void)

{

//--- variáveis

datetime stop_time; // copiar tempo final

long buff[]; // buffer para copiar

//--- tempo final é o atual

stop_time=TimeCurrent();

//--- tempo de início é de um mês antes do atual

ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);

//--- receber os valores de volume do tick

ResetLastError();

if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)

{

//--- falhou para receber os dados, retornar falso para lançar o comando de recálculo

PrintFormat("Falha ao receber os valores de volume do tick. Código de erro = %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- calcule tamanho de array

int size=ArraySize(buff);

//--- classificar o array

ArraySort(buff);

//--- definir os valores das bordas esquerda e direita para volumes do tick

ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];

ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Receber os dados do mês menor do que o mês anterior |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetStartTime(const datetime stop_time)

{

//--- converter o tempo final da variável de estrutura do tipo MqlDateTime

MqlDateTime temp;

TimeToStruct(stop_time,temp);

//--- receber os dados que é do mês menor

if(temp.mon>1)

temp.mon-=1; // o mês corrente não é o primeiro no ano, por conseguinte, o número do anterior é menor

else

{

temp.mon=12; // o mês corrente é o primeiro no ano, por conseguinte, o número do anterior é 12,

temp.year-=1; // enquanto o número do ano é um a menos

}

//--- número do dia não será superior a 28

if(temp.day>28)

temp.day=28;

//--- retornar a data obtida

return(StructToTime(temp));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- verificar se os parâmetros de entrada satisfazem as condições

if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)

{

Print("Parâmetros de entrada incorreto");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- mapeamento de buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);

SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);

SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);

SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);

SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- definir o valor que não será exibido

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- definir etiquetas para buffers do indicador

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- verificar se barras não manipuladas ainda estão presentes

if(prev_calculated<rates_total)

{

//--- receber novos valores das bordas direita e esquerda para volumes

if(!GetVolumeBorders())

return(0);

}

//--- iniciar variável para cálculo da barra

int start=prev_calculated;

//--- trabalho na última barra se os valores do indicador já foram calculados no tick anterior

if(start>0)

start--;

//--- definir indexação direta em séries temporais

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

ArraySetAsSeries(tick_volume,false);

//--- o loop de cálculo dos valores do indicador

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- preencher os candlesticks a partir da data inicial

if(ExtStartTime<=time[i])

{

//--- se o valor não é inferior a borda direita, preencher clandlestick

if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)

{

//--- receber dados para desenhar o candlestick

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- cor de DodgerBlue

ExtColorBuff[i]=0;

//--- continuar o loop

continue;

}

//--- preencher o candlestick, se o valor não exceder o limite esquerdo

if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)

{

//--- receber dados para desenhar o candlestick

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- Cor laranja

ExtColorBuff[i]=1;

//--- continuar o loop

continue;

}

}

//--- definir valores vazios para as barras que não foram incluídas no cálculo

ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}