#property description "O indicador analisa os dados para o último mês e pinta todos os candlesticks com pequenos"
#property description "e grandes volumes de tick. A volume de tick do array é ordenado"
#property description "para definir estes candlesticks. Os candlesticks que tem os volumes compreendendo o primeiro InpSmallVolume"
#property description "por cento do array, são consideradas pequenos. Os candlesticks que tem os volumes compreendendo o último InpBigVolume "
#property description "por cento do array, são consideradas grandes."
//--- configurações do indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plotar
#property indicator_label1 "VolumeFactor"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
//--- constante pré-definida
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parâmetros de entrada
input int InpSmallVolume=15; // Valor percentual de pequenos volumes (<50)
input int InpBigVolume=20; // Valor percentual de grandes volumes (<50)
//--- início do tempo para análise (será deslocado)
datetime ExtStartTime;
//--- buffers do indicador
double ExtOpenBuff[];
double ExtHighBuff[];
double ExtLowBuff[];
double ExtCloseBuff[];
double ExtColorBuff[];
//--- valores de limite do volume para exibir os candlesticks
long ExtLeftBorder=0;
long ExtRightBorder=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Receber valores das bordas para volumes de tick |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetVolumeBorders(void)
{
//--- variáveis
datetime stop_time; // copiar tempo final
long buff[]; // buffer para copiar
//--- tempo final é o atual
stop_time=TimeCurrent();
//--- tempo de início é de um mês antes do atual
ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);
//--- receber os valores de volume do tick
ResetLastError();
if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)
{
//--- falhou para receber os dados, retornar falso para lançar o comando de recálculo
PrintFormat("Falha ao receber os valores de volume do tick. Código de erro = %d",GetLastError());
return(false);
}
//--- calcule tamanho de array
int size=ArraySize(buff);
//--- classificar o array
ArraySort(buff);
//--- definir os valores das bordas esquerda e direita para volumes do tick
ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];
ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Receber os dados do mês menor do que o mês anterior |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetStartTime(const datetime stop_time)
{
//--- converter o tempo final da variável de estrutura do tipo MqlDateTime
MqlDateTime temp;
TimeToStruct(stop_time,temp);
//--- receber os dados que é do mês menor
if(temp.mon>1)
temp.mon-=1; // o mês corrente não é o primeiro no ano, por conseguinte, o número do anterior é menor
else
{
temp.mon=12; // o mês corrente é o primeiro no ano, por conseguinte, o número do anterior é 12,
temp.year-=1; // enquanto o número do ano é um a menos
}
//--- número do dia não será superior a 28
if(temp.day>28)
temp.day=28;
//--- retornar a data obtida
return(StructToTime(temp));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- verificar se os parâmetros de entrada satisfazem as condições
if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)
{
Print("Parâmetros de entrada incorreto");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- mapeamento de buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);
SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);
SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);
SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);
SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- definir o valor que não será exibido
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- definir etiquetas para buffers do indicador
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- verificar se barras não manipuladas ainda estão presentes
if(prev_calculated<rates_total)
{
//--- receber novos valores das bordas direita e esquerda para volumes
if(!GetVolumeBorders())
return(0);
}
//--- iniciar variável para cálculo da barra
int start=prev_calculated;
//--- trabalho na última barra se os valores do indicador já foram calculados no tick anterior
if(start>0)
start--;
//--- definir indexação direta em séries temporais
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
ArraySetAsSeries(tick_volume,false);
//--- o loop de cálculo dos valores do indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- preencher os candlesticks a partir da data inicial
if(ExtStartTime<=time[i])
{
//--- se o valor não é inferior a borda direita, preencher clandlestick
if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)
{
//--- receber dados para desenhar o candlestick
ExtOpenBuff[i]=open[i];
ExtHighBuff[i]=high[i];
ExtLowBuff[i]=low[i];
ExtCloseBuff[i]=close[i];
//--- cor de DodgerBlue
ExtColorBuff[i]=0;
//--- continuar o loop
continue;
}
//--- preencher o candlestick, se o valor não exceder o limite esquerdo
if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)
{
//--- receber dados para desenhar o candlestick
ExtOpenBuff[i]=open[i];
ExtHighBuff[i]=high[i];
ExtLowBuff[i]=low[i];
ExtCloseBuff[i]=close[i];
//--- Cor laranja
ExtColorBuff[i]=1;
//--- continuar o loop
continue;
}
}
//--- definir valores vazios para as barras que não foram incluídas no cálculo
ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}