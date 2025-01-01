DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Operações de GráficosChartXOnDropped 

ChartXOnDropped

Retorna a coordenada X do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado.

int  ChartXOnDropped();

Valor do Retorno

O valor da coordenada X.

Observação

Direção do eixo X a partir da esquerda para a direita.

Exemplo:

   int X=ChartXOnDropped();
   int Y=ChartYOnDropped();
   Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

Também Veja

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped