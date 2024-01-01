DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Símbolos personalizadosCustomRatesDelete 

CustomRatesDelete

Exclui todas as barras do histórico de preço do instrumento personalizado no intervalo de tempo selecionado.

int  CustomRatesDelete(
   const string     symbol,       // nome do símbolo
   datetime         from,         // a partir de qual data
   datetime         to            // até qual data
   );

Parâmetros

symbol

[in]  Nome do instrumento personalizado.

from

[in]  Tempo da primeira barra no histórico de preço dentro do intervalo a ser excluído.

to

[in]  Tempo da última barra no histórico de preço dentro do intervalo a ser excluído.

Valor de retorno

Número de barras removidas ou -1 em caso de erro.

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            CustomRatesDelete.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // nome do símbolo personalizado
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // nome do grupo onde o símbolo será criado
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()          // nome do símbolo usado como base para a criação do símbolo personalizado
 
#define   DATARATES_COUNT        4                 // número de barras a serem exibidas no log
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o código de erro ao criar o símbolo personalizado
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- se o código de erro não for 0 (criação bem-sucedida do símbolo) e não for 5304 (símbolo já criado), saímos.
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
 
//--- obtemos o número de barras do símbolo padrão
   int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M1);
      
//--- obtemos os dados de todas as barras do timeframe de minutos de um símbolo padrão no array MqlRates
   MqlRates rates[]={};
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_ORIGINbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- definimos os dados copiados para o histórico de minutos do símbolo personalizado
   ResetLastError();
   if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAMErates)<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- após atualizar os dados históricos, obtemos o número de barras do símbolo personalizado
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- obtemos os dados de todas as barras do timeframe de minutos do símbolo personalizado no array MqlRates
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- imprimimos no log as últimas barras DATARATES_COUNT do histórico de minutos do símbolo personalizado
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:"DATARATES_COUNT);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
   
//--- excluímos as duas penúltimas barras de dados presentes no histórico de minutos do símbolo personalizado
   datetime time_fromrates[bars-3].time;
   datetime time_to  = rates[bars-2].time;
   ResetLastError();
   int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAMEtime_fromtime_to);
   if(deleted<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesDelete(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
 //--- após excluir duas barras dos dados históricos, obtemos novamente o número de barras do símbolo personalizado
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- obtemos novamente os dados de todas as barras restantes do timeframe de minutos do símbolo personalizado
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- imprimimos no log as últimas barras DATARATES_COUNT do histórico de minutos atualizado do símbolo personalizado
   PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesDelete() with %d deleted bars:"DATARATES_COUNTdeleted);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
     
//--- no comentário do gráfico exibimos a dica sobre as chaves de encerramento do script
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- em um loop infinito, esperamos as teclas Esc ou Del para sair
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- ao pressionar Del, excluímos o símbolo personalizado criado e seus dados
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         //--- excluímos os dados das barras
         int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- excluímos os dados de ticks
         deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- excluímos o símbolo
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- antes de sair, limpamos o gráfico
   Comment("");
   /*
   resultado:
   Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343            38        0             0
   [12024.06.18 20:54:00 1.07344 1.07354 1.07344 1.07353            21        0             0
   [22024.06.18 20:55:00 1.07353 1.07362 1.07351 1.07356            32        0             0
   [32024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354            24        0             0
   
   Last 4 bars after applying CustomRatesDelete() with 2 deleted bars:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 20:51:00 1.07357 1.07358 1.07347 1.07349            25        0             0
   [12024.06.18 20:52:00 1.07349 1.07350 1.07336 1.07341            31        0             0
   [22024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343            38        0             0
   [32024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354            24        0             0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria um símbolo personalizado, retorna o código de erro         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- definimos o nome do símbolo usado como base para criar o símbolo personalizado
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- se não for possível criar o símbolo personalizado, e isso não for um erro 5304, informamos no log
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- sucesso
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Exclui o símbolo personalizado                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- ocultamos o símbolo da janela Observação do Mercado
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- se não for possível excluir o símbolo personalizado, informamos no log e retornamos false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso
   return(true);
  }

 

Veja também

CustomRatesReplace, CustomRatesUpdate, CopyRates